OpenAI 擬計畫於 2026 年上市 估值高達 1 兆美元 創史上最大 IPO 之一

火報記者 陳銳/報導

根據《路透》報導，三位知情人士透露，人工智慧公司 OpenAI 正在籌備首次公開募股（IPO），目標估值高達 1 兆美元，有望成為史上規模最大的上市案之一。

知情人士指出，OpenAI 正考慮最快於 2026 年下半年 向監管機構提交申請，初步計畫募資 600 億美元以上，實際金額將視市場情況與業務成長調整。部分顧問預測，公司可能於 2026 年底 前完成上市。

圖:unsplash

OpenAI 財務長 莎拉・弗萊爾（Sarah Friar） 曾向內部員工表示，公司目標是在 2027 年 前登陸資本市場。不過，OpenAI 發言人回應稱：「IPO 並非公司當前重點，我們專注於打造永續發展的企業，推動通用人工智慧（AGI）惠及所有人。」

目前 OpenAI 的年化營收預估約 200 億美元，但內部支出與研發成本持續增加。奧特曼近日在直播中坦言：「考慮到我們的資金需求，IPO 是最有可能的選項。」

OpenAI 最初於 2015 年 以非營利組織形式成立，之後調整架構，使非營利機構得以監督營利業務。最新重組中，非營利主體現更名為 OpenAI 基金會，持有 OpenAI 集團 26% 股份，並擁有在達成特定里程碑後可追加持股的權利，確保其在公司商業成功中保有影響力。

若 IPO 成功，這將為包括 軟銀（SoftBank）、Thrive Capital、阿布達比 MGX 等投資者帶來巨額回報。最大股東 微軟 目前持有約 27% 股份，此前已投資 130 億美元。

OpenAI 的上市討論正值 人工智慧投資狂潮 高漲之際。AI 雲服務公司 CoreWeave 今年初以 230 億美元 估值上市後，股價短短數月翻了三倍。週三，Nvidia 市值突破 5 兆美元，成為首家達此規模的公司。