OpenAI 正醞釀史詩級 IPO？估值或衝擊 1 萬億美元
如果上市成功，那就要看看他們如何平衡商業利益與「讓通用人工智慧惠及全人類」的初心了。
OpenAI 剛剛完成的企業重組為上市掃清了障礙，而現在根據路透社收到的風聲，一場史詩級的 IPO 似乎已在醞釀當中。OpenAI 最終的估值或將達到 1 萬億美元，如果一切順利，他們將於 2026 下半年向證監機構提交申請，然後在 2027 年正式上市。據稱其初步設定的融資目標是不低於 600 億美元，按照 AI 行業目前的趨勢，實際的金額很有可能會更高。
一旦上市成功，OpenAI 的通用人工智慧戰略將獲得充足的資金彈藥。但屆時他們要如何平衡商業利益與「讓通用人工智慧惠及全人類」的初心？這就是非常值得關注的問題了。
