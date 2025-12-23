OpenAI 為 ChatGPT 加入語氣微調功能，使用者可以自行設定熱情與溫暖程度了！

跟 ChatGPT 聊天總覺得它實在太會拍馬屁、讓人覺得不真實嗎？儘管 OpenAI 已經調整過，也加入了多種不同個性選擇，但似乎還是不夠，因此官方宣布，正式加入更細緻的「個性與語氣控制」選項，讓使用者可以直接調整聊天機器人的溫暖程度、熱情表現，甚至連 Emoji 使用量都能自行決定，而不再只能依賴幾種預設風格。

不只選風格，連「要多嗨」都能拉桿調整

根據 OpenAI 說明，這批新功能已經出現在 Personalization（個人化） 設定選單中。使用者可以透過下拉選單，針對多項對話特質進行個別設定，包括：

Warm 溫暖程度

Enthusiastic 熱情多寡

Emoji 表情符號使用頻率

回答時是否多用標題、條列清單

每一個選項都能選擇 More 更多 / Less 減少 / Default 預設設定，讓 ChatGPT 的回應方式更貼近個人閱讀與使用習慣。

新增「Efficient、Nerdy、Cynical」人格

這套細項控制，是建立在上個月隨 GPT-5.1 推出的「基礎風格」之上。除了原本就有的 Professional 專業、Candid 爽朗、Quirky 俏皮古怪等語氣選項，現在還多了幾種全新人格方向，包括：

Efficient：重效率、回應直接

Nerdy：偏技術取向、資訊密度高

Cynical：帶點批判、諷刺語氣

實際操作上，是先選擇一個大方向的風格，再透過細項調整微調語氣，組合出專屬使用者喜愛的 ChatGPT 個性。

語氣拿捏一直是爭議焦點

值得注意的是，ChatGPT 的語氣問題其實已經討論了一整年。先前 OpenAI 曾在某次更新後，讓 ChatGPT 變得過度迎合使用者，導致使用者抗議進行修改，而在推出 GPT-5 模型之後，又因為部分使用者認為 ChatGPT 的回覆變得比較冷漠，重新調整成偏向溫暖與友善的風格。

也有部分學界與 AI 研究者指出，聊天機器人如果過度讚美與肯定使用者，可能會形成設計上的灰色地帶，進而影響使用者的思維。因此 OpenAI 這次把控制權交還給使用者，也被視為 OpenAI 嘗試在「中立」與「親和」之間取得平衡。

全平台同步，但不影響模型判斷能力

OpenAI 強調，這些新設定只會影響 ChatGPT 的回覆方式，不會改變模型本身的推理能力或正確性。

此外，個人化設定會支援所有平台，不論是在 Mac 上的 ChatGPT、iPhone、iPad 等行動裝置的 App，都能進行調整，而且維持相同設定。

整體來看，這次更新讓 ChatGPT 從「固定個性」走向「可調整的個人化設定」，也反映出 OpenAI 有針對使用者的意見持續修正。未來 ChatGPT 是冷靜專業、還是熱情健談，多數的決定權已經回到使用者自己手上了。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：iclarified、OpenAI

