OpenAI 發布 GPT‑5.2‑Codex：更懂「長跑」的軟體工程夥伴，資安能力三級跳！

重點一：OpenAI推出 GPT‑5.2‑Codex，主打「長程代理式編碼」和更強的資安能力，現已在 ChatGPT 付費用戶的 Codex 介面上線。

重點二：在 SWE‑Bench Pro 與 Terminal‑Bench 2.0 取得領先成績，並把 Windows 原生環境、工具呼叫、長上下文處理都補強。

重點三：開啟「受信任存取」試點，邀請資安專業者以防禦用途測試更高能力的模型。

OpenAI 推出新一代代理式編碼模型 GPT‑5.2‑Codex，主打長時間、複雜任務的穩定協作，以及更強的資安能力。現在已在 Codex 各介面向 ChatGPT 付費用戶開放。

官方表示，該模型在 SWE‑Bench Pro（實作修補測試）與 Terminal‑Bench 2.0（真實終端代理測試）拿到業界領先成績，同時改善 Windows 原生環境下的可靠度，面對大型程式碼變更（重構、移轉）與長上下文推理更不容易「走鐘」。

GPT-5.2-Codex 基準分數微幅提升 圖/OpenAI

另一方面，OpenAI 也啟動「受信任存取」試點，先讓符合條件的防禦型資安研究者接觸更高能力的模型，試著在開放與安全之間找到平衡。

GPT‑5.2‑Codex 更適合「長跑」了

GPT‑5.2‑Codex 建立在 GPT‑5.2 的長上下文理解和原生壓縮（context compaction）之上，再承接 GPT‑5.1‑Codex‑Max 的終端操作能力。這次的重點是把「長跑型」工作流做紮實： 工具呼叫更可靠、事實性更好、推理更省 token，讓它能在大型 repo 裡連續處理重構、框架移轉、功能開發等複雜任務，不容易斷線或遺失上下文。

官方也提到， 模型在 Windows 環境下的表現更穩了 ；加上視覺能力升級，能更準確看懂截圖、技術圖表、UI 設計稿，從設計雛型快速拉出可運行原型，再一路把專案推到產線。

用一句話總結：這是一個比較能「陪你長跑」的工程夥伴，就算計畫中途調整或第一次嘗試失敗，仍能持續迭代、不失焦。

Codex「抓蟲」能力升級

OpenAI 提到，從 GPT‑5‑Codex、GPT‑5.1‑Codex‑Max 到 GPT‑5.2‑Codex，內部的資安能力評估呈現三次台階式跳升。雖然以 Preparedness Framework（準備度框架）來看，GPT‑5.2‑Codex 還沒到「高」等級，但官方已在模型與產品層面加上更多防護與存取控管，並提供 System Card 說明風險與緩解。

值得一提的是近期的實務案例：Privy（Stripe 旗下）的資安工程師 Andrew MacPherson 使用 GPT‑5.1‑Codex‑Max 與 Codex CLI，原本在重現 React2Shell（前一週公布的 React 漏洞）過程中，透過本地測試環境、攻擊面推理與 fuzzing，意外發現影響 React Server Components 的新漏洞，後續已負責任揭露並修補。

這說明先進 AI 確實能加速防禦性研究，但也因為能力更強，部署上必須加倍審慎。

為資安防禦啟動「受信任存取」試點

資安團隊常需要模擬攻擊、分析惡意程式或壓力測試關鍵基礎設施，但在一般產品政策下會卡關。OpenAI 現在推「受信任存取」（Trusted Access）試點，初期採邀請制，鎖定有負責任揭露紀錄的資安專業者、以及有明確防禦型用途的組織。參與者可接觸更高能力、較寬鬆限制的模型，但使用範圍限定在正當防禦，並納入更嚴密的審核與控管。

整體部署策略仍然是「漸進式開放」：一邊擴大可用性，一邊疊加防護、持續與社群合作，假設未來模型可能很快跨過「高」能級，先把安全邊界設好。

資料來源：OpenAI

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

