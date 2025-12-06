OpenAI 「紅色警戒」 傳GPT-5.2提前上線

▲ChatGPT傳出下週將要提前亮相。（圖／達志影像／美聯社）

因為Google Gemini 3來勢洶洶，OpenAI近日啟動「紅色警戒」，全力拉升ChatGPT的品質。根據《The Verge》6日引述知情人士報導，OpenAI正準備以即將登場的GPT-5.2作為第一波反擊。

根據報導，GPT-5.2最快可能在下週12月9日亮相，且能力足以縮小與Gemini 3的差距。

先前《The Verge》在8月報導GPT-5時就指出，OpenAI的版本發布時點常因開發難度、伺服器負載或競爭對手的新品與洩漏而調整。因此，GPT-5.2最終發布時程，仍存在時程變動的可能性。

《The Information》本週稍早披露，OpenAI執行長奧特曼在內部強調，OpenAI下一代推理模型在自家測試中「已經領先Gemini 3」。

知情人士透露，OpenAI原本規劃在12月下旬釋出GPT-5.2，但由於競爭壓力陡升，發布時程被全面提前。OpenAI對相關消息尚未回應。

