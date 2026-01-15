OpenAI 與晶片製造商Cerebras 簽下 3 年百億合約!採購更多算力支援 AI

火報記者 陳銳/報導

OpenAI 與晶片製造商 Cerebras 於週三宣布，雙方已簽署一項為期三年的運算合作協議，根據協議內容，OpenAI 將向 Cerebras 採購最高達 750 兆瓦的運算能力。

據了解，該項合約總金額超過 100 億美元，OpenAI 計畫使用 Cerebras 所建構的運算系統，為其聊天機器人與相關人工智慧服務提供推理運算支援，Cerebras 表示，雙方自去年 8 月起展開接觸，並在測試中確認 OpenAI 的開源模型可在 Cerebras 晶片架構上展現出較高的運行效率。

Cerebras 將以雲端形式提供搭載自家晶片的資料中心，以提升OpenAI服務效率並分散運算風險。圖:unsplash

經過多輪協商後，雙方達成合作，未來 Cerebras 將以自建或租賃的方式，設立搭載自家晶片的資料中心，並以雲端服務形式提供 OpenAI 使用。

相關資料中心將分階段投入運作，預計至 2028 年前陸續完成建置，OpenAI 則透過付費方式，使用 Cerebras 的雲端運算資源，運行其人工智慧產品中的推理模型。OpenAI 表示，將 Cerebras 納入運算資源配置，有助於提升人工智慧服務的回應速度，並分散對單一運算架構的依賴。

對 Cerebras 而言，公司長期以來以晶圓級運算晶片聞名，其產品主要與輝達等人工智慧晶片供應商競爭。透過與 OpenAI 的合作，Cerebras 可望拓展客戶來源，降低對單一大型客戶的依賴，並強化其營收結構。

Cerebras 成立於 2015 年，專注於加速大型人工智慧模型的訓練與推理運算，OpenAI 執行長 Sam Altman 亦為該公司的早期投資者之一，近年來，Cerebras 持續評估上市計畫，市場關注此次合作是否有助於提升其整體市場能見度。