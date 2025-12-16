OpenAI「零元購」迪士尼一年獨家授權：Sora將可用200+經典角色，為何要用「認股權」支付？

重點一：迪士尼授權 OpenAI 旗下的 Sora，三年內可使用逾 200 位經典角色（獨家僅一年），預計於 2026 年初上線。現傳出這宗交易的對價並非現金，而是以「認股權」安排。

重點二：條款設計旨在 Sora 獲得商業成功後讓雙方利益一致：迪士尼不收取即時授權金，改以日後可能更高的股權收益作為回報。

重點三：迪士尼將投資 OpenAI 10 億美元，並採用其軟體打造新產品與體驗，成為重量級企業客戶。

OpenAI 取得迪士尼經典角色授權用於 Sora 的影片生成，傳出採用「全股票認購權」而非現金授權費。此安排讓迪士尼在既定的 10 億美元（約新台幣 315 億元）投資之外，還能獲得額外的購股選擇權；若 Sora 商業化成功、OpenAI 價值提升，雙方利益將同步放大。

依《彭博社》報導，OpenAI 最新二級市場交易估值約為 5,000 億美元（約新台幣 15.75 兆元）， 顯示其估值水準與授權結構相互呼應。

這句話什麼意思？

白話來說，「高估值」代表市場對OpenAI未來成長的期待；「以認股權付費」則是把授權報酬設計成直接參與這個成長的金融工具。兩者因此「呼應」： 交易不是押注OpenAI當下的固定金額，而是押後續的股價與業績曲線。

報導指出，OpenAI 與迪士尼對此均不予置評；但消息人士表示，這種「延後變現、放大未來」的結構，是目前大型內容方與生成式 AI 業者協作的代表性作法。

迪士尼授權範圍：200+ 角色可用，但不含聲音與肖像

這項為期三年的合作，開放 Sora 從超過 200 個動畫與生物角色的資料庫生成影片，例如米老鼠、仙杜瑞拉、愛麗兒、辛巴、史迪奇等；但不涵蓋任何「藝人本人」的肖像與聲音。因此，如《玩具總動員》的胡迪雖可入鏡，卻不會使用湯姆・漢克斯的原聲。

值得注意的是，迪士尼 CEO 鮑伯・艾格（Bob Iger）指出，迪士尼與OpenAI的三年期授權合作，其中僅首年具獨家性； 亦即一年後，迪士尼可與其他 AI 平台另行簽約。

迪士尼同步成為 OpenAI 的大型企業客戶，計畫在 Disney+ 上策展 Sora 影片選輯，並於員工端部署 ChatGPT 與 ChatGPT Images。

OpenAI 表示，迪士尼角色需求「極高」；該功能預計於 2026 年初開放生成，並先行在受邀名單的獨立社交版 Sora（新版於今年 9 月發布）內測後逐步擴展。

左手警告 Google，右手與 OpenAI 合作？

OpenAI 與迪士尼的合作案，是目前好萊塢片廠對 AI 模型投資中數額最大的案子之一。其路線在某種程度上類似迪士尼去年與 Epic Games 合作、讓角色進入《Fortnite》的跨媒體模式。

同一時間，內容產業也在拉高防線。包括迪士尼、Comcast 旗下的環球影業，以及華納兄弟探索，都對「未授權素材使用」極為敏感。

例如，迪士尼今年起訴 Midjourney（文生圖 AI 工具），近期並向 Google 發出「停止侵權」通知，質疑其 AI 系統以大量迪士尼作品進行訓練，且在輸出中生成《獅子王》、《冰雪奇緣》、《小美人魚》、《星際大戰》、《死侍》等受保護角色，涉及複製、公開展示、表演、分發與創作衍生作品；更特別點名 YouTube 內建的影片生成工具，恐導致未授權的 AI 內容大規模散布。

迪士尼控告Midjourney 圖/Disney/Universal v. Midjourney

此外，美國編劇工會（Writers Guild of America）也直指生成式 AI 正在「偷走」創作者的作品，顯示業界對 AI 生成素材的疑慮與敵意仍高。

在此背景下，艾格強調，與 OpenAI 的合作將在「保護創作者與作品」的前提下，於安全可控的環境推進生成式內容，並探索 AI 帶來的新型態敘事與商業化可能。

資料來源：彭博社、OpenAI、路透社、迪士尼

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

