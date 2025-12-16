OpenAI「零元購」迪士尼一年獨家授權：Sora將可用200+經典角色，為何要用「認股權」支付？
重點一：迪士尼授權 OpenAI 旗下的 Sora，三年內可使用逾 200 位經典角色（獨家僅一年），預計於 2026 年初上線。現傳出這宗交易的對價並非現金，而是以「認股權」安排。
重點二：條款設計旨在 Sora 獲得商業成功後讓雙方利益一致：迪士尼不收取即時授權金，改以日後可能更高的股權收益作為回報。
重點三：迪士尼將投資 OpenAI 10 億美元，並採用其軟體打造新產品與體驗，成為重量級企業客戶。
OpenAI 取得迪士尼經典角色授權用於 Sora 的影片生成，傳出採用「全股票認購權」而非現金授權費。此安排讓迪士尼在既定的 10 億美元（約新台幣 315 億元）投資之外，還能獲得額外的購股選擇權；若 Sora 商業化成功、OpenAI 價值提升，雙方利益將同步放大。
依《彭博社》報導，OpenAI 最新二級市場交易估值約為 5,000 億美元（約新台幣 15.75 兆元）， 顯示其估值水準與授權結構相互呼應。
這句話什麼意思？
白話來說，「高估值」代表市場對OpenAI未來成長的期待；「以認股權付費」則是把授權報酬設計成直接參與這個成長的金融工具。兩者因此「呼應」： 交易不是押注OpenAI當下的固定金額，而是押後續的股價與業績曲線。
報導指出，OpenAI 與迪士尼對此均不予置評；但消息人士表示，這種「延後變現、放大未來」的結構，是目前大型內容方與生成式 AI 業者協作的代表性作法。
迪士尼授權範圍：200+ 角色可用，但不含聲音與肖像
這項為期三年的合作，開放 Sora 從超過 200 個動畫與生物角色的資料庫生成影片，例如米老鼠、仙杜瑞拉、愛麗兒、辛巴、史迪奇等；但不涵蓋任何「藝人本人」的肖像與聲音。因此，如《玩具總動員》的胡迪雖可入鏡，卻不會使用湯姆・漢克斯的原聲。
值得注意的是，迪士尼 CEO 鮑伯・艾格（Bob Iger）指出，迪士尼與OpenAI的三年期授權合作，其中僅首年具獨家性； 亦即一年後，迪士尼可與其他 AI 平台另行簽約。
迪士尼同步成為 OpenAI 的大型企業客戶，計畫在 Disney+ 上策展 Sora 影片選輯，並於員工端部署 ChatGPT 與 ChatGPT Images。
OpenAI 表示，迪士尼角色需求「極高」；該功能預計於 2026 年初開放生成，並先行在受邀名單的獨立社交版 Sora（新版於今年 9 月發布）內測後逐步擴展。
延伸閱讀：OpenAI推Sora社交App：新功能cameos可把自己「嵌入影片」
左手警告 Google，右手與 OpenAI 合作？
OpenAI 與迪士尼的合作案，是目前好萊塢片廠對 AI 模型投資中數額最大的案子之一。其路線在某種程度上類似迪士尼去年與 Epic Games 合作、讓角色進入《Fortnite》的跨媒體模式。
同一時間，內容產業也在拉高防線。包括迪士尼、Comcast 旗下的環球影業，以及華納兄弟探索，都對「未授權素材使用」極為敏感。
例如，迪士尼今年起訴 Midjourney（文生圖 AI 工具），近期並向 Google 發出「停止侵權」通知，質疑其 AI 系統以大量迪士尼作品進行訓練，且在輸出中生成《獅子王》、《冰雪奇緣》、《小美人魚》、《星際大戰》、《死侍》等受保護角色，涉及複製、公開展示、表演、分發與創作衍生作品；更特別點名 YouTube 內建的影片生成工具，恐導致未授權的 AI 內容大規模散布。
此外，美國編劇工會（Writers Guild of America）也直指生成式 AI 正在「偷走」創作者的作品，顯示業界對 AI 生成素材的疑慮與敵意仍高。
在此背景下，艾格強調，與 OpenAI 的合作將在「保護創作者與作品」的前提下，於安全可控的環境推進生成式內容，並探索 AI 帶來的新型態敘事與商業化可能。
延伸閱讀：Meta內部文件揭露：詐騙廣告貢獻30億美元，多數來自中國！但祖克柏為了千億銀山選擇忽視
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰
更多報導
不知道怎麼下提示詞？用「逆向提示詞」4步驟拆解做法，AI繪圖、社群貼文⋯案例一次收
馬斯克：恐懼不是思維殺手，情境切換才是！他如何用「分段式的一天」高效管理6家公司？
其他人也在看
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 35
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 59
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 67
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 10
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 5 小時前 ・ 17
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 124
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 21 小時前 ・ 62
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 1 天前 ・ 275
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 2
翁曉玲急跳腳！政院「不副署」漂亮殺球 她嗆：刪總統、閣揆薪資
即時中心／高睿鴻報導國民黨及民眾黨近日挾國會人數優勢，狂推高爭議性政治法案，引發全體國人擔憂；尤其去（2024）年「全國大罷免」藍白大勝，更讓在野黨野心勃勃，最近先後拋出助理費除罪化、反年金改革、數次修正財劃法…等爭議修法。縱使前述法條，挨批有違憲疑慮，藍白仍不管不顧；對此，先前已吞下「普發現金」一案的政院團隊不忍了，傳出將以不副署、不執行等方案反制。藍委翁曉玲因此相當不滿，揚言砍除總統、閣揆的薪資。民視 ・ 2 小時前 ・ 172
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞
有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。bella儂儂 ・ 4 小時前 ・ 2
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 108
秒填息不到一分鐘...群聯填息秀只賺到了個寂寞
群聯（8299）今（16）日除息，每股配發現金股利6.2283元，因除息參考價高掛1,120元，只要上漲0.54％即告全數填息，市場預期群聯今日全數填息機會高，不料碰到AI泡沫化變局，台股續跌，群聯填息秀也跟著變調，只有15張成交量得以1,130元成交，宣告全數填息。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 1
見面會上「女粉五官神似前妻吳速玲」 曹格轉頭猛看驚吐9字
46歲歌手曹格和前妻吳速玲在2022年宣布離婚，結束14年的婚姻關係，先前還分享唱情歌影片，脫口認還沒忘掉前妻，但事後又刪掉該發言。近日，曹格舉辦見面會竟驚見一位粉絲五官神似前妻吳速玲，讓他忍不住多看幾眼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 9