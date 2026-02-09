OpenAI 首款「Sweetpea」耳機傳出將命名為「Dime」，效能恐與原先期待有落差
OpenAI 傳出將在 2026 年下半年推出首款消費硬體裝置，而根據外媒《Wccftech》報導， OpenAI 這款內部代號為「Sweetpea」的 AI 耳機，未來對外販售的產品名稱可能會是「Dime」，但這款裝置可能遇見的最大問題是首款市售版本的硬體定位，恐怕與外界原先期待的有落差。
成本壓力浮現，首代版本定位可能轉趨保守
知名爆料者 智慧皮卡丘 Smart Pikachu 透露，Sweetpea 耳機的對外銷售名稱可能是「Dime」，而且根據 OpenAI 原先規劃，Sweetpea 耳機有望具備接近智慧手機的運算能力，但因為近期記憶體價格持續上漲，搭載 2nm 晶片的成本也跟著水漲船高，導致整體物料成本（BOM）明顯墊高，因此 OpenAI 不得不重新規劃預算。
智慧皮卡丘更進一步透露，因為成本墊高的關係，OpenAI 只能選擇率先推出結構與功能相對單純的 AI 耳機，主要運算只能仰賴雲端處理，而非原先構想裡具備運算能力的耳機設計。至於原本「完整版」的高效能版本，則傳出將延後並等到成本降低才推出。
針對智慧皮卡丘的爆料，知名爆料者 AppleLeaker 表示，如果 OpenAI 最終推出的產品只是 AI 耳機，實際功能與目前搭配 ChatGPT 語音模式使用的耳機差異有限，未必能帶來足夠的實用性，吸引力恐怕有限。
2026 年下半年仍是目標，量產與銷售規模備受關注
雖然還不清楚 OpenAI 首款耳機最終的定位會是什麼，但先前 OpenAI 全球事務副總裁 Chris Lehane 曾在世界經濟論壇（WEF）期間公開表示，消費級硬體是公司目前的優先發展項目之一，並預期首款產品將於 2026 年下半年推出。
此外，台灣《經濟日報》曾引述供應鏈消息指出，Dime 可能選在 2026 年 9 月 發表，首年銷售目標一度設定在 4,000 萬至 5,000 萬台，並由鴻海負責代工、生產基地落在越南。
不只耳機，OpenAI 還在布局另一款「筆狀 AI 裝置」
除了智慧耳機外，據傳 OpenAI 還在開發另一款內部代號為「Gumdrop」的硬體裝置，就目前消息指出，這款新品的外型像是一隻筆，尺寸接近早期的 iPod Shuffle，但不會搭載螢幕。
至於 Gumdrop 的功能部分，根據目前傳聞包括：
配備相機鏡頭與麥克風，能實現上下文的感知能力
可在裝置端執行 OpenAI 客製化的 AI 模型，複雜任務再交由雲端運算處理
支援將手寫筆記轉換為文字，並即時同步上傳到 ChatGPT
裝置之間可互相通訊，類似智慧型手機的通訊方式
採非穿戴式設計，可放入口袋或掛在頸部
Gumdrop 智慧筆預計 2026～2027 年間推出
不過，在首款 Dime 耳機傳出硬體規格調整的情況下，外界也開始關注 Gumdrop 是否會受到相同的成本與技術因素影響，實際上市時間仍存在變數。
原文刊登於：三嘻行動哇
圖片及資料來源：Wccftech
