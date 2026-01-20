OpenAI 2025年化營收破 200 億美元 預計今年推首款硬體

【緯來新聞網】根據 OpenAI 財務長莎拉·弗萊爾（Sarah Friar）於週日發布的部落格內容， OpenAI 2025 年的年化營收已正式突破 200 億美元，相較於 2024 年的 60 億美元呈現顯著增長 。這項財務表現與運算能力的擴張趨勢高度一致，OpenAI 的運算基礎設施已從 2024 年的 0.6 GW 提升至 2025 年的 1.9 GW 。在用戶數據方面，這家由微軟支持的 AI 巨頭持續展現強勁動能，其平台在每日與每週活躍用戶數上皆不斷刷新歷史紀錄 。

（圖／達志影像）

為了支應開發先進技術所衍生的龐大成本，OpenAI 於上週宣布將擴大變現管道，開始針對美國部分 ChatGPT 用戶導入廣告內容，以獲取更多資金投入技術研發 。目前 OpenAI 的平台功能已完整涵蓋文字、圖像、語音、程式碼以及 API 服務。弗萊爾指出，下一階段的發展重心將轉向開發「代理人」（Agents）與「工作流自動化」技術，這些工具具備持續運行、長期攜帶上下文資訊並能跨不同工具採取行動的特性 。



2026 年 OpenAI 將戰略優先事項定為「實際採用」，特別是強化 AI 在醫療、科學以及企業端等專業領域的應用 。此外，OpenAI 政策長 Chris Lehane 透露，公司正按計畫推進首款硬體設備的研發，並預計將於 2026 年下半年正式對外亮相 。

