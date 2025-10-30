OpenAI：AI影片生成程式Sora登台 支援繁中免費下載

（中央社記者吳家豪台北30日電）OpenAI公司旗下人工智慧（AI）影音創作應用程式Sora今年9月初在美國和加拿大上線，5天內下載量突破100萬次，今天OpenAI宣布在亞洲推出Sora，支援繁體中文，台灣、泰國及越南為首波市場。

Sora應用程式已於iOS平台向台灣所有用戶開放，可免費下載、無需邀請碼。

OpenAI透過新聞稿表示，目前設定相對寬鬆的使用限制，讓用戶能自由探索Sora各項功能，但這些政策未來可能會依情況進行調整。

Sora應用程式由OpenAI的影片生成模型Sora 2提供技術支援，使用者能生成栩栩如生的影片、混編（Remix）其他創作者的作品並重新詮釋，也可以在自訂的Sora動態中探索最新影片。

隨著今天Sora應用程式在台灣推出，OpenAI也在Sora中推出Cameos功能，用戶可以在日常生活中打造想像的客串角色，例如寵物、塗鴉、物品，或是在Sora打造原創角色。這些角色可以透過標記儲存在用戶裝置，讓用戶在未來的影片生成中重複使用，也可以分享給其他人使用。

OpenAI指出，每支Sora影片都包含可見的動畫浮水印，且附帶不可移除的C2PA（內容來源與真實性聯盟）數位浮水印，這是一種無法自行添加或移除的業界標準識別，清楚標明影片由Sora生成。（編輯：林家嫻）1141030