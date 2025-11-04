OpenAI稍早宣布，已與亞馬遜達成一項為期多年、價值高達380億美元的雲端運算協議，雙方達成首次正式合作，將透過AWS雲端服務滿足OpenAI快速增長的AI運算需求。

OpenAI宣布與亞馬遜簽署多達380億美元的雲端合作協議，AWS正式加入其AI運算供應行列

2026年底前提供NVIDIA加速算力，鎖定模型訓練與代理AI發展

根據協議，AWS將協助滿足OpenAI龐大的運算需求。亞馬遜預計，作為此次協議一部分的所有運算容量，預計在2026年底前全部提供給OpenAI使用，使其能快速取用AWS資料中心內佈署的大量NVIDIA加速運算晶片。

這份為期七年的協議，將使OpenAI能夠利用亞馬遜資料中心運算資源訓練新的AI模型，並且處理ChatGPT服務大量推論請求。此外，OpenAI也能利用亞馬遜自研的CPU (如Graviton)，驅動「代理式AI」 (agentic AI)應用服務，讓更多AI應用能自主完成使用者下達複雜任務。

AWS增長壓力大，Anthropic結盟Google引發擔憂

對於亞馬遜而言，這筆交易具有重大的戰略意義。儘管AWS仍是當前全球最大的雲端供應商，但近年來面臨來自微軟及Google的競爭壓力，後兩者憑藉著與AI客戶的深度綁定，雲端營收增長速度已經開始超越AWS。

AWS在近期的財報會議中才剛公布積極擴展資料中心的計畫，其雲端業務在最新一季增長了20%，是2022年以來的最快成長速度表現。

在此之前，亞馬遜在AI領域的主要押注，是OpenAI的競爭對手Anthropic。目前亞馬遜不僅是Anthropic的主要雲端供應商，更對其投資了80億美元，近期更在印第安納州為Anthropic啟用了價值110億美元的資料中心園區，而Anthropic同時也是亞馬遜自研AI晶片Trainium的最大客戶。

不過，Anthropic上個月才剛宣布與Google達成一項數十億美元的合作協議，將採用多達一百萬顆Google TPU，因此引發市場猜測Anthropic是否計畫將部分新工作負載從AWS轉移出去。

因此，此次成功與OpenAI簽署協議，被視為亞馬遜確保其雲端業務能在AI巨浪中受益的「關鍵第一步」。

結束微軟獨家協議，OpenAI雲端承諾已近6000億美元

報導指出，亞馬遜過去多年來無法向OpenAI銷售雲端服務，是因為OpenAI與微軟之間存在獨家雲端運算合作夥伴關係。

不過，OpenAI在今年10月與微軟重新調整合約，結束與微軟獨家合作關係，並且展開一連串對外合作，藉此擴大其AI運算資源。而此次與亞馬遜簽署合作協議涉及價值380億美元的算力資源，相比OpenAI與甲骨文達成的3000億美元合作協議，以及與微軟達成價值2500億美元的AI算力採購協議，雖然規模相對較小，但也意味亞馬遜將藉由OpenAI的AI算力需求提高AWS雲端服務營收。

另一方面，OpenAI在今年稍早時候也與Google簽署了合作協議，但雙方採購規模並未公開。

OpenAI預計在2025年內將創造130億美元規模營收，意味其銷售額必須以指數級速度持續增長，才能支付其龐大的運算需求。執行長Sam Altman在日前曾表示，OpenAI正面臨嚴重的AI算力短缺，而隨著更多運算容量到位，預期其營收增長速度將會加快。

只是從微軟近期公布財報數據，其中透露OpenAI在上一季的淨虧損可能高達115億美元，即時OpenAI能在今年內實現130億美元營收，但整體上仍有可能維持虧損狀態。

