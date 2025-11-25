針對先前名人短影片平台Cameo控告OpenAI旗下影片生成工具Sora的商標侵權一案，美國聯邦法院稍早做出對Cameo有利的初步裁決，並且批准一項臨時限制令，禁止OpenAI在其Sora App內使用「Cameo」一詞，有效期至12月22日。

OpenAI遭法院祭出臨時禁令、Sora App暫時不得使用「Cameo」名稱

禁令涵蓋Kameo、CameoVideo，針對Sora肖像功能限制

根據CNBC電視台報導指出，此禁令範圍不僅限於「Cameo」單字，更涵蓋諸如「Kameo」、「CameoVideo」等發音或拼寫相似的詞彙。

而爭議核心在於Sora App內的一項功能，該功能允許用戶上傳自己的肖像 (likeness) 到App中，供自己或他人在生成的AI影片中使用。OpenAI將此功能命名為「Cameo」 (客串)，這直接引起提供「名人客製化短影片」服務聞名的Cameo公司抗議。

Cameo於今年10月提起訴訟，指控OpenAI的命名方式會造成消費者混淆，並且稀釋其品牌價值。

雙方回應：Cameo欣慰、OpenAI不服

對於法院的裁決，Cameo執行長Steven Galanis表示：「我們對法院的決定感到欣慰，這承認了保護消費者免受OpenAI使用Cameo商標所造成混淆的必要性。」他強調，雖然這是臨時命令，但希望OpenAI最終能同意永久停止使用該標誌。

OpenAI發言人則回應表示不滿：「我們不同意訴狀中關於任何人可以宣稱對『cameo』這個詞彙擁有獨佔所有權的主張。」OpenAI表示將繼續在法庭上提出申辯。

後續發展

頒布此臨時禁令的美國地方法院法官Eumi K. Lee已排定於12月19日舉行聽證會，屆時法院將進一步審理，決定是否將此臨時禁令轉為永久禁令。在此之前，OpenAI必須暫時從其Sora App中移除相關詞彙的使用。

