OpenAI GPT-5.2 到來：擅長「真實世界的專業應用」

就在官宣與迪士尼的合作後不久，OpenAI 正式端出了 GPT-5.2，用來應對因 Google Gemini 3 Pro 而拉響的「紅色警報」。根據官方介紹，這是目前最強大的專業級 AI 模型，尤其擅長「真實世界的專業應用」。GPT-5.2 共有 Instant、Thinking 和 Pro 三個版本，分別偏重速度、複雜分析以及最高難度場景。相比之前，新模型在製作表格、創建簡報、編寫程式嗎、理解長內容、處理圖像、使用工具及完成多步驟任務上都有大幅提升。

在各項基準測試中，GPT-5.2 與主要競爭對手 Gemini 3 Pro 可謂互有勝負。OpenAI 的新模型擁有更強的數學和抽象推理能力，其中 GPT-5.2 Thinking 的 AIME 2025 成績達到完美的 100%，領先 Gemini 達 5 個百分點。同時它在 ARC-AGI-2 測試中得分 52.9%，而 Gemini 3 Pro 只有 31.1%。在科學推理的部分，GPT-5.2 稍稍落後一點。至於寫程式和多模態能力，Gemini 3 Pro 的優勢依舊無法忽略。

OpenAI 認為 GPT-5.2 已經可支撐起可靠的代理工作流，因此能進一步融入企業級應用。實際上在與迪士尼的合作中，OpenAI 會提供 API 給對方用於打造新產品、工具和體驗，同時他們也會為迪士尼員工部署 ChatGPT 服務。定價方面，GPT-5.2 每百萬 token 的輸入和輸出價格分別是 1.75 美元和 14 美元。

從即日開始，GPT-5.2 Instant、Thinking 和 Pro 會在 ChatGPT 中陸續推出，付費訂戶可以率先體驗。值得一提的是，GPT-5.1 仍會在「舊版模型」位置保留 3 個月，以便使用者順利過渡。

