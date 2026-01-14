繼上週公布推出ChatGPT Health功能後，OpenAI稍早宣布收購醫療科技新創公司Torch，而根據CNBC電視台引述知情人士消息，這筆交易金額約為6000萬美元 (約新台幣19.5億元)。透過這項併購，OpenAI試圖解決醫療數據碎片化的問題，讓AI醫生不僅能「聊天」，更能「讀懂」你分散在各處的病歷。

OpenAI斥資6000萬美元收購Torch，為ChatGPT Health打造「統一醫療記憶」

Torch的核心價值：統一醫療記憶

OpenAI看上Torch的關鍵，在於其正在開發的「統一醫療記憶」 (Unified Medical Memory)系統。

目前醫療數據最大問題在於「孤島效應」，病患的資料散落在不同的醫院、診所，加上格式 (PDF、手寫、數位檔)各異。Torch的技術目標就是將這些分散在不同廠商、不同格式中的健康數據，整合進一個統一平台中。

隨著收購案完成，Torch的團隊將全數加入OpenAI。Torch執行長Ilya Abyzov在X平台上表示：「很難想像還有比這更好的新篇章，能把我們的技術交到每週數億名使用ChatGPT諮詢健康問題的用戶手中」。

值得一提的是，Ilya Abyzov也是另一家曾備受矚目的醫療新創Forward的共同創辦人。Forward曾主打充滿未來感的AI診所「CarePods」，但在2024年因營運問題停止運作，如今Ilya Abyzov帶著Torch加入OpenAI，顯然是希望在純軟體與AI整合的道路上延續其醫療願景。

We’ve acquired Torch, a healthcare startup that unifies lab results, medications, and visit recordings. Bringing this together with ChatGPT Health opens up a new way to understand and manage your health.We're excited to welcome the Torch team to OpenAI @IlyaAbyzov, @elh_online,… https://t.co/4H8KNa8kVt— OpenAI (@OpenAI) January 12, 2026

ChatGPT Health的最後一哩路

OpenAI在今年1月8日才剛發布推出ChatGPT Health功能，允許用戶將穿戴裝置數據與電子病歷接入ChatGPT，並且與HCA Healthcare等大型醫療機構展開合作。

此次收購Torch，正好補足ChatGPT Health在「數據處理」上的關鍵拼圖。要讓AI提供精準的健康建議，前提是AI必須能無障礙地讀取並理解用戶過往複雜的醫療紀錄，而這正是Torch的強項。

併購不手軟，對抗Google與Anthropic

自從2024年底從Google挖來Albert Lee負責企業發展後，OpenAI的併購策略轉趨積極。除了這次的Torch，OpenAI在2025年5月甚至以超過60億美元的天價，收購前蘋果設計總監Jony Ive創立的AI設備公司io。這一連串動作顯示，Sam Altman正試圖透過快速併購，在硬體、醫療等垂直領域築起護城河，以對抗Google與Anthropic的競爭。

