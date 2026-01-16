OpenAI宣佈投資一家名為Merge Labs的腦機介面 (BCI) 新創公司。這筆投資之所以引發熱議，不僅是因為它的估值高達8.5億美元，更因為這家公司的共同創辦人正是OpenAI執行長Sam Altman本人。

OpenAI投資Sam Altman創立的腦機介面公司「Merge Labs」，主打超音波非侵入式技術

Merge Labs是什麼來頭？

Merge Labs在週四結束隱身模式 (Stealth Mode) 正式亮相，並且宣佈完成2.5億美元的種子輪融資。根據知情人士透露，OpenAI開出了其中最大的一張支票。

這家自稱為「研究實驗室」的新創公司，目標相當宏大：「結合生物與人工智慧以最大化人類能力」。不同於Elon Musk旗下的Neuralink需要進行侵入式手術 (挖掉一塊頭骨植入電極)，Merge Labs走的是「非侵入式」路線。

根據官方聲明，Merge Labs打算開發一種全新技術，利用分子 (Molecules) 代替電極與神經元連接，並且透過 超音波 (Ultrasound) 等深層模態來傳輸與接收資訊。簡單來說，他們想讓你不用開腦，就能用大腦直接連上AI。

全明星創辦陣容：Worldcoin班底也來了

除了Sam Altman，Merge Labs的創辦團隊名單也相當華麗且「圈內人」味濃厚：

• Alex Blania與Sandro Herbig：分別是Tools for Humanity (Worldcoin幕後公司) 的執行長與產品工程負責人。

• Tyson Aflalo與Sumner Norman：植入式神經技術公司Forest Neurotech的共同創辦人。

• Mikhail Shapiro：加州理工學院 (Caltech) 的研究員。

OpenAI表示，將與Merge Labs在科學基礎模型上進行合作。OpenAI認為，未來的AI作業系統需要能解讀人類意圖，而腦機介面正是讓人類能以自然、無縫的方式與AI互動的關鍵。

Sam Altman vs. Elon Musk：從AI打到腦機介面

這筆投資也讓Sam Altman與昔日戰友、今日死敵Elon Musk的戰線，從AI模型延伸到腦機介面領域。

Elon Musk的Neuralink目前已在癱瘓患者身上取得初步成功，其估值在2025年6月的E輪融資後已達90億美元規模。相比之下，Merge Labs雖然還在種子輪階段，但其「非侵入式」的技術路徑若能成功，將更能被大眾市場所接受，畢竟不是每個人都願意為了用AI而在腦袋上開個洞。

分析觀點

這則新聞有兩個層面值得討論。

首先是「循環投資」的爭議。OpenAI透過創業基金 (Startup Fund) 投資許多與Sam Altman個人有關聯的公司 (如核融合公司Helion Energy、AI晶片公司Rain AI)，現在又直接投資Sam Altman共同創辦的Merge Labs。

這種「OpenAI出錢、Sam Altman升值」的投資模式，雖然在矽谷並不罕見，但隨著OpenAI轉向營利性質的討論越來越多，這種治理結構勢必會引來更多監管機構的關注。

其次則是Sam Altman的終極願景。早在2017年，Sam Altman就在部落格中預言「The Merge」 (融合)的概念，認為人類面對超級人工智慧 (Superintelligence) 最好的結局，就是與之融合，否則只能淪為數位智慧的「生物啟動載入器」 (Bootloader)。

Merge Labs的出現，顯然就是為了實現這個願景。如果OpenAI是大腦，Worldcoin是身分證，那麼Merge Labs就是連接這一切的「神經網路」。Sam Altman正在拼湊的，不僅僅是一家AI公司，而是一個全新的人類物種進化藍圖。只是，這個未來是「超人」還是「賽博龐克」般的惡夢，目前還很難說。

