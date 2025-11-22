OpenAI發表「ChatGPT for Teachers」教育專用版，提供美國基礎教育教師免費使用至2027年6月
OpenAI 宣布推出專為教育工作者打造的 AI 模型服務「ChatGPT for Teachers」，首波將鎖定美國市場，針對經過驗證的 K-12 (幼兒園至高中) 基礎教育教師、學校職員及管理者，提供免費使用至 2027 年 6 月的優惠，將協助教師更有效率地利用備課時間，並且在安全的環境下進行協作。
企業級資安規格：數據不訓練模型、符合FERPA隱私規範
與一般大眾版 ChatGPT 最大的區別在於，「ChatGPT for Teachers」特別強化了教育現場所需的安全性、合規性與管理功能。
OpenAI 承諾，在此版本中分享的課程資料或資訊，絕不會被用於訓練 AI 模型。數據在儲存與傳輸過程中皆會加密，並且支援多重驗證 (MFA) 與單一登入 (SSO) ，進而確保帳號安全。此外，系統設計也保護學生數據，協助學校符合美國《家庭教育權利和隱私權法》 (FERPA) 的規範。
針對學校或學區管理者，OpenAI 也提供了網域申請與管理控制台功能，可將教育工作者集中在具備權限控管的單一工作區中。
整合 Canva、Google 與微軟，支援「Deep Research」與自訂 GPT
在功能方面，教師將可無限制存取 ChatGPT 的旗艦模型，並且可使用包含檔案上傳、圖像生成、數據分析、網路搜尋以及深度研究 (Deep Research) 等全套工具。這讓教師能根據學生的程度與學習風格，製作個人化的教材或回答。
為了加速工作流程，ChatGPT for Teachers 也整合了第三方服務：
• Canva： 可直接協助製作簡報資料。
• Google Drive / Microsoft 365： 可直接匯入課程計畫或檔案。
此外，平台也支援教師間的協作，可共同編輯教材，或利用「自訂 GPT」 (Custom GPTs)來標準化學校內部的範本與資源。
攜手 15 萬名教育工作者研究，未來定價將維持「可負擔」
目前 OpenAI 正與代表約 15 萬名教師與職員的主要學區合作，研究 AI 如何在大規模教育現場提供最佳支援。至於免費期結束後的定價策略，OpenAI 僅表示目標是讓教育工作者能以「可負擔的價格」 (affordable price) 繼續使用服務。
