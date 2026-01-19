OpenAI財務長Sarah Friar稍早公布一篇名為《讓商業規模與智慧價值同步成長》 (A business that scales with the value of intelligence)的文章，罕見地對外公開這家未上市公司的核心機密——算力規模與營收成長數據。此舉被外界解讀為OpenAI刻意重塑市場對其定位的理解，試圖證明其不僅是軟體公司，更是掌握關鍵生產力的「AI基礎設施」業者。

OpenAI罕見掀底牌：2025年營收衝破200億美元！

Sarah Friar在文中系統性地說明OpenAI的擴張邏輯，並且透露出一個驚人的線性關係：算力的投入直接轉換為營收的爆發。

算力暴增10倍，營收同步翻10倍

文章中最引人注目的數據，莫過於OpenAI近三年的成長曲線。Sarah Friar指出，OpenAI的可用算力從2023年的0.2GW，翻倍成長至2024年的0.6GW，並且預計在2025年達到約1.9GW規模。

與此同時，其年化經常性收入 (ARR)也展現了驚人的同步性：從2023年的20億美元、2024年的60億美元，一路狂飆至2025年突破200億美元。Sarah Friar直言，營收成長曲線與算力擴張同步，這意味著「需求」並非瓶頸，「算力」才是限制AI擴張的關鍵因素，只要能取得更多運算能力，客戶採用及變現的速度就會更快。

商業模式循環：從ChatGPT Go到API

為了化解外界對「轉向商業化」的疑慮，Sarah Friar強調商業規模必須隨智慧價值同步擴張。她描繪了一個完整的商業閉環：

• 免費層與廣告：由廣告與商務支撐。這呼應了近期OpenAI推出的「ChatGPT Go」方案，透過引入廣告機制來補貼高昂的推論成本，讓AI能普及至更廣大的價格敏感族群。

• 訂閱制：涵蓋消費者 (Plus/Pro) 與企業團隊方案。

• 計量型API：與實際工作負載綁定，讓AI嵌入企業的工程、行銷與財務流程。

此外，Sarah Friar也預告隨著AI進入科學研究、藥物研發等領域，未來將出現「授權」與「成果導向定價」等新型經濟模式。

不再單戀微軟？轉向多供應商策略

另一個值得關注的訊號，則是供應鏈策略的轉變。Sarah Friar透露，OpenAI三年前只仰賴單一運算供應商 (暗示微軟Azure)，如今則轉向多供應商與多硬體類型布局。她將算力視為可主動管理的「投資組合」，以提升長期穩定性與成本效率。

分析觀點

OpenAI選在2026年開始之初公布此篇文章，驗證「能源 = 算力 = 營收」的營運獲利方程式。

過去市場對於LLM (大型語言模型)是否符合Scaling Laws (擴展定律)開始出現雜音，質疑單純堆疊算力是否還能帶來等比例的智慧提升。但OpenAI用200億美元的營收數字告訴市場：至少在商業變現上，Scaling Law依然有效。這也解釋了為何科技巨頭們近期紛紛搶購核電與建設吉瓦級 (GW) 資料中心，因為誰掌握了電力，誰就掌握了未來的印鈔機。

其次，ChatGPT Go與廣告模式的確立，標誌著AI服務正式進入「分眾變現」時代。OpenAI意識到，光靠每個月20美元的訂閱費難以支撐指數級成長的電力帳單。透過廣告支撐的低價版 (ChatGPT Go) 來獲取海量數據與用戶，再透過高階訂閱與企業API來獲取高毛利，這種「免費+付費」的混合模式將成為AI產業的標準配備。

最後，OpenAI自稱「AI基礎設施」業者，顯示其野心已不止於做一個Chatbot。它想做的是AI時代的「水電公司」，無論你是要研發新藥、寫程式還是做行銷，未來都得接上OpenAI的管線，並按流量 (算力)付費。

