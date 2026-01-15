OpenAI與美國AI晶片獨角獸Cerebras共同宣布一項長達三年的合作協議，OpenAI將佈署高達750MW (兆瓦) 的Cerebras晶圓級系統 (Wafer-Scale Systems)，將打造全球規模最大的高速AI推理平台。據知情人士透露，這筆交易價值超過100億美元 (約合新台幣3200億元)。

OpenAI豪擲百億美金單押Cerebras！佈署750MW晶圓級算力，劍指全球最大推理平台

2026年啟動，鎖定「推理」速度

這項佈署計畫預計於2026年起分階段落地，並且於2028年前完成。Cerebras的晶片設計邏輯與傳統GPU不同，其以「大」著稱，標榜能在一塊巨型晶片上塞入4萬億顆電晶體。

透過將龐大的運算量、記憶體與頻寬整合在單一晶片上，Cerebras消除傳統硬體導致推理速度下降的瓶頸。官方宣稱，在大模型的回應速度上，Cerebras系統是基於GPU系統的15倍，這對於OpenAI來說至關重要，因為更快的即時回應能讓使用者完成更多任務、停留時間更長，並且執行更高價值的工作負載。

Sam Altman既是客戶也是金主

這筆交易背後的關係相當深厚，OpenAI執行長Sam Altman本人就是Cerebras的個人投資者。雙方的合作其實醞釀已久，早在2017年兩家公司剛成立不久時，團隊就頻繁會面分享研究成果，並且討論合作的可能性。

此次合作協議於去年秋季開始洽談，並且在感恩節前簽署了意向書。Cerebras執行長Andrew Feldman表示，推動市場的關鍵因素是對「快速運算」的非凡需求。

Cerebras估值翻倍，OpenAI尋求「非NVIDIA」解決方案

受此大單激勵，Cerebras正在洽談一筆10億美元的融資，市場估值有機會暴漲至220億美元，幾乎是原本的3倍。該公司曾於2024年申請上市，但隨後撤回，目前仍計畫推進掛牌上市 (IPO)。

對於OpenAI而言，這也是其算力供應鏈多元化策略的一環。為了尋找比NVIDIA更便宜、高效的替代方案，OpenAI先前已宣布與博通 (Broadcom) 合作開發客製化晶片，並且簽署協議使用AMD的MI450晶片為其運算系統加速。

