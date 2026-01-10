OpenAI宣佈為其聊天機器人新增一個名為「ChatGPT Health」的專屬入口，這項新功能允許使用者將個人的醫療紀錄與健康管理App與ChatGPT服務連結，讓AI能根據使用者的身體數值，提供更具客觀依據且量身打造的健康建議。

OpenAI佈局醫療應用，推出獨立「ChatGPT Health」入口、幫忙讀懂醫療紀錄且能協助打造健康規劃

整合個人數據，提供客製化健康諮詢

ChatGPT Health的核心概念，在於「數據整合」。

過去使用者詢問健康問題時，往往需要手動輸入大量背景資訊，AI才能給出較為精準的回覆。而在新功能上線後，透過串接穿戴裝置或電子病歷數據，ChatGPT能直接讀取相關數值，並且針對使用者的特定狀況給予更貼切的飲食、運動或生活作息建議。

廣告 廣告

強調隱私防護，數據不參與模型訓練

針對外界擔憂的隱私問題，OpenAI強調ChatGPT Health是一個獨立運作的空間，並且設有額外的隱私保護措施。官方明確承諾，在這個專屬入口內進行的所有對話內容與上傳的健康數據，將不會被用於訓練OpenAI的基礎模型，試圖以此消除使用者對於敏感個資外洩的疑慮。

目前ChatGPT Health仍處於測試階段，同時其可連結的健康App會有特定地區限制。

OpenAI佈局醫療應用，推出獨立「ChatGPT Health」入口、幫忙讀懂醫療紀錄且能協助打造健康規劃

警語：AI並非醫生，使用仍須謹慎

儘管功能聽起來便利，但OpenAI也在公告中重申ChatGPT Health無法用於診斷或治療。

由於目前包含ChatGPT，或是任何AI聊天機器人，目前都不具備提供醫療建議的資格。同時在AI仍有「幻覺」 (Hallucination) 風險的情況下，其給出結論仍可能會有錯誤，甚至造成危險的情況。

此外，將高度敏感的個人醫療隱私交給科技公司處理，本身也存在一定風險。尤其是在AI曾涉及部分心理健康爭議事件的背景下，使用者在決定將身家性命的數據交給AI 前，仍應保持高度謹慎。

更多Mashdigi.com報導：

繼OnePlus之後，realme同樣以子品牌形式回歸OPPO體系

Arm揭示兩大AI核心趨勢：實體AI與邊緣AI加速融合，驅動從自動駕駛到穿戴裝置的智慧革新

追覓將「機械手臂」正式加入Cyber 10 Ultra，同步展示能爬樓梯的Cyber X概念機