華爾街日報引述知情人士報導，OpenAI正緊鑼密鼓地為今年第四季的首次公開募股 (IPO)做準備。這家目前市場估值已達5000億美元的超級獨角獸，據傳已經開始與投資銀行進行非正式接洽，並且大舉擴編財務團隊，試圖在勁敵Anthropic之前搶灘登上美股市場。

傳OpenAI鎖定今年第四季掛牌上市，與Anthropic、SpaceX搶當2026年最強獨角獸

擴充軍備，劍指第四季上市

為了應對上市所需的繁雜合規要求，OpenAI近期動作頻頻。知情人士透露，公司已經招募會計長Ajmere Dale與負責投資人關係的Cynthia Gaylor等重量級財務高管。

廣告 廣告

雖然執行長Sam Altman曾公開表示對成為上市公司「毫無興奮感」，但在現實的資金壓力與股東期望下，上市似乎已是不可逆的道路。相關消息指稱，前Instacart執行長、現任OpenAI應用業務負責人Fidji Simo將分擔部分上市公司的管理職責，成為這場IPO大秀的關鍵操盤手之一。

宿敵Anthropic緊咬，SpaceX也來參一腳

OpenAI的焦慮並非空穴來風。由前OpenAI成員創立的Anthropic，憑藉著編程助手Claude Code的強勁表現，營收直線飆升。

傳聞Anthropic也已向金融夥伴表達年底前上市的意願，其財務預測顯示有望在2028年實現損益兩平，相比OpenAI預估的時間點整整提早兩年，對於重視獲利能力的公開市場投資人而言，無疑是一大賣點 。

此外，Elon Musk旗下的SpaceX也傳出可能在今年夏季啟動IPO，意味2026年下半年，美股將可能同時迎來三隻史詩級巨獸的吸金大戰。

燒錢換未來，亞馬遜與軟銀成潛在金主？

為什麼急著上市？說穿了就是「缺錢」。為了訓練下一代模型與建構算力基礎設施，OpenAI與Anthropic每年都面臨數十億美元的虧損，而IPO則能提供一條穩定的輸血管道。

在上市前夕，OpenAI據傳正在推動一輪目標超過1000億美元的融資計畫，若成功將使其估值進一步推升至8300億美元。除了SoftBank有意加碼注資300億美元外，連Anthropic背後金主亞馬遜也傳出正與OpenAI執行長Sam Altman商討高達500億美元投資可能性。

更多Mashdigi.com報導：

蘋果傳以近20億美元收購以色列AI新創Q.ai，鎖定「耳語解讀」與微表情偵測技術

iPhone 17帶動營收！蘋果營收破1437億美元、創歷史新高，但新機價格可能受記憶體短缺產生波動

終於有了家！《魔獸世界：至暗之夜》確定3/2上線，房屋系統、躲貓貓模式與經典版新動向懶人包