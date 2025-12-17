根據The Information網站報導，知情人士透露OpenAI正與亞馬遜展開洽談談判，計畫籌集高達100億美元 (甚至更多)的額外資金。而這筆交易的附帶條件相當關鍵：OpenAI將承諾使用亞馬遜的AI晶片。

傳OpenAI正與亞馬遜洽談額外100億美元融資，計畫採用AWS自研晶片

剛簽完雲端約，現在談入股？

早在今年11月初，OpenAI就宣布與亞馬遜達成長達7年、總價值高達380億美元 (約新台幣1.2兆元)的雲端服務採購合約。

當時的公告指出，AWS將為OpenAI提供基於Amazon EC2的超級伺服器叢集，預計在2026年底前完成佈署。此次傳出進一步的投資談判，顯示雙方合作可能將從單純的「客戶關係」升級為「戰略夥伴」。

瞄準AWS自研晶片，擺脫NVIDIA宰制

報導中提到的「使用亞馬遜AI晶片」是整起事件的亮點。目前AI模型訓練極度依賴NVIDIA的GPU，但昂貴的價格與緊繃的產能一直是OpenAI的痛點。

亞馬遜近年積極發展自家的Trainium (訓練) 與Inferentia (推論) 系列晶片，試圖挑戰NVIDIA的霸主地位。如果OpenAI點頭採用AWS晶片來訓練或運行其GPT系列模型，不僅能讓OpenAI降低算力成本，對亞馬遜來說，更是自家晶片效能最好的廣告看板。

分析觀點：算力去中心化，微軟怎麼看？

筆者認為，OpenAI此舉再次證明「算力即權力」。在微軟已經投資130億美元的情況下，OpenAI仍轉向亞馬遜尋求百億美元資金，顯示其燒錢速度遠超想像，而Sam Altman顯然不希望公司的命脈完全掌握在單一雲端服務商，或單一硬體供應商手中。

這是一種典型的「避險策略」，透過引入亞馬遜這個富爸爸，OpenAI可以在微軟與亞馬遜之間取得議價權。而對亞馬遜而言，錯過了生成式AI的第一波爆發後，若能透過投資綁定OpenAI使用自家晶片，將是在AI雲端戰場上彎道超車微軟Azure的絕佳機會。

不過，微軟是否會動用合約條款來阻擋這筆交易，將是後續觀察的重點。

