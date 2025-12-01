OpenAI傳將在ChatGPT內導入廣告，Android Beta版本出現「SearchAd」等關鍵字
OpenAI旗下AI聊天機器人ChatGPT未來可能不再是完全清爽無廣告的體驗，根據ChatGPT外掛工具AIPRM的首席工程師Tibor Blaho於「X」上的貼文，在Android平台的ChatGPT App最新Beta測試版本 (v1.2025.329)中，出現疑似與廣告投放高度相關的程式碼字串。
Beta版出現「AdTarget」、「SearchAd」字串
其中，程式碼內容包含「AdTarget」 (廣告目標)、「BazaarContent」 (市集內容)，以及「SearchAd」 (搜尋廣告)等描述字樣，顯示OpenAI正在為ChatGPT導入廣告機制做技術準備。
雖然免費服務依靠廣告獲利在網路上司空見慣 (如Google搜尋)，但相關看法認為ChatGPT開始導入廣告之後，可能會「撼動網路經濟」。
ChatGPT Android app 1.2025.329 beta includes new references to an "ads feature" with "bazaar content", "search ad" and "search ads carousel" pic.twitter.com/BdHOJIQHmA
— Tibor Blaho (@btibor91) November 29, 2025
比Google更懂你？AI個人化廣告潛力巨大
原因在於，透過對話式互動，ChatGPT可能比Google搜尋更能掌握使用者深層、詳細的使用意圖與偏好。
這意味著OpenAI有更大機會從對話中，生成極度精準的個人化廣告，或是如同Google搜尋一般，將贊助商內容自然地插入至搜尋結果或回答中，直接引導使用者購買其「真正想要」的產品。
Sam Altman曾指出：不全然反對廣告
事實上，OpenAI執行長Sam Altman在今年6月的訪談中就曾鬆口表示，他對於廣告模式「並非全面反對」 (not inherently against)，但強調必須謹慎處理。
隨著近期OpenAI面臨高昂的營運成本與日益激烈的市場競爭情況下，轉向廣告變現似乎已成為這家AI業者不得不考慮的商業策略之一。
更多Mashdigi.com報導：
Oculus創辦人Palmer Luckey所創立ModRetro，推出致敬Nintendo 64、採半透明機身設計的復古主機
解決速度與相容性兩難，Android平台開始測試熱點同時發送2.4GHz與6GHz雙頻訊號功能
其他人也在看
保障新進醫護起薪 護理師全聯會挺改革留人才
（中央社記者陳婕翎台北1日電）衛福部長石崇良在中央社專訪指出，衛福部擬保障新進醫護起薪，護理師護士公會全聯會認為，這是醫護人力永續關鍵的一步，護理人力不是短缺、是被耗損，改善起薪才能留住人才。中央社 ・ 6 小時前
中華電前進馬來西亞 強化東南亞資通訊服務
（中央社記者江明晏台北1日電）中華電信宣布，旗下新加坡子公司設立「中華電信馬來西亞公司」，瞄準台灣企業在當地設廠、拓展區域據點的需求，提供更完整即時的資通訊服務，也象徵中華電信在東南亞跨國服務能量的升級。中央社 ・ 2 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 4 小時前
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 2 小時前
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同EBC東森新聞 ・ 5 小時前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 8 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
世界盃籃球資格賽》中華隊第4節崩盤 73比80不敵日本吞下連敗
2027年世界盃男籃亞太區資格賽，今天（1日）晚間7點B組賽事由地主中華隊出戰日本。回到主場的中華隊共吸引到6314人進場觀賽，只不過此役中華隊在第4節陳盈駿、高柏鎧（Brandon Gilbeck）、曾祥鈞等主力陷入犯規麻煩，讓日本隊打出23比16的攻勢，最終以73比80不敵日本，吞下2連敗。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 2 天前
海軍司令唐華遭拔官？顧立雄這麼說
[NOWnews今日新聞]國造防禦潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」原訂9月完成海試、11月底交艦，但27日僅完成第4次浮航海上測試，潛航測試仍未進行，11月底前交艦目標確定跳票，國防部27日也宣布，海軍...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 1 天前
「馬英九知道，但還是選擇為難台灣人」 劉寶傑轟他這論述若成真：中國馬上攻台
總統賴清德宣布將投入1.25兆國防特別預算，而前總統馬英九在臉書批評，賴清德形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，媒體《上報》今（30）日刊登資深媒體人劉寶傑的評論《兩岸不能被定調是內政問題》，強調以馬英九為首的政治人物，不斷強調憲法就是一中、一國兩區，若兩岸被定調是內政問題，中國不但會打，而且馬上就打，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。......風傳媒 ・ 1 天前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳致中、邱志偉震撼表態！力挺「這人」選高雄市長 理由全說了
即時中心／高睿鴻報導現任高雄市長陳其邁將於2026年卸任，誰能接棒大位備受外界關注；民進黨之前敲定，「南2都」台南、高雄市長候選人，都將由初選定奪，綠營內部多人呼聲高，初選選情預計相當熱烈。高市幾位資深綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等人，都傳出有意角逐，獲勝者可能將對決國民黨立委柯志恩。上述幾人最近也都動作頻頻，許智傑今（30）上午更舉辦「見面會」，綠委邱志偉、前高雄市議員陳致中都到場力挺。民視 ・ 1 天前
陳漢典LuLu見習婚禮！漢典爸上台給媳婦一句話：自在就好
這場演出包括「親家」陳漢典爸媽、LuLu爸媽也來同樂，主婚人岑永康邀請雙方家長一同上台，接受全場賓客的賀喜，場面熱鬧有趣。岑永康特別問漢典的爸爸媽媽，將來媳婦進門要注意什麼？漢典爸爸笑說：「自由自在就好啦！」也問LuLu與漢典這對新人在家裡到底會不會煮飯，LuLu笑...CTWANT ・ 7 小時前
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前