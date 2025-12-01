OpenAI旗下AI聊天機器人ChatGPT未來可能不再是完全清爽無廣告的體驗，根據ChatGPT外掛工具AIPRM的首席工程師Tibor Blaho於「X」上的貼文，在Android平台的ChatGPT App最新Beta測試版本 (v1.2025.329)中，出現疑似與廣告投放高度相關的程式碼字串。

OpenAI傳將在ChatGPT內導入廣告，Android Beta版本出現「SearchAd」等關鍵字

Beta版出現「AdTarget」、「SearchAd」字串

其中，程式碼內容包含「AdTarget」 (廣告目標)、「BazaarContent」 (市集內容)，以及「SearchAd」 (搜尋廣告)等描述字樣，顯示OpenAI正在為ChatGPT導入廣告機制做技術準備。

雖然免費服務依靠廣告獲利在網路上司空見慣 (如Google搜尋)，但相關看法認為ChatGPT開始導入廣告之後，可能會「撼動網路經濟」。

比Google更懂你？AI個人化廣告潛力巨大

原因在於，透過對話式互動，ChatGPT可能比Google搜尋更能掌握使用者深層、詳細的使用意圖與偏好。

這意味著OpenAI有更大機會從對話中，生成極度精準的個人化廣告，或是如同Google搜尋一般，將贊助商內容自然地插入至搜尋結果或回答中，直接引導使用者購買其「真正想要」的產品。

Sam Altman曾指出：不全然反對廣告

事實上，OpenAI執行長Sam Altman在今年6月的訪談中就曾鬆口表示，他對於廣告模式「並非全面反對」 (not inherently against)，但強調必須謹慎處理。

隨著近期OpenAI面臨高昂的營運成本與日益激烈的市場競爭情況下，轉向廣告變現似乎已成為這家AI業者不得不考慮的商業策略之一。

