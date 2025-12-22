OpenAI執行長Sam Altman對於公司未來走向與眾所矚目的AI硬體計畫，近期在訪談中給出了更具體的輪廓。Sam Altman直言對於讓OpenAI上市 (IPO)「一點興趣都沒有」，同時透露正在籌備的AI硬體將不會只有一款，而是「一系列的小型裝置」，其設計理念將徹底告別傳統的螢幕與鍵盤。

OpenAI沒打算那麼快上市！Sam Altman曝AI硬體將是「一系列」無螢幕裝置，不想被鍵盤與螢幕綁架

關於上市：為了「超級智慧」，能拖就拖

當被問及OpenAI是否有上市計畫時，Sam Altman的態度相當堅決。他表示，即便OpenAI未來真的要上市，那也會比歷史上任何一家偉大的科技公司都還要晚得多。

廣告 廣告

理由很簡單：彈性。Sam Altman認為，保持私有化公司的狀態，對於衝刺開發「超級智慧」 (Superintelligence)至關重要。

一旦上市，公司將面臨股東對短期財報的壓力，這可能會干擾OpenAI對於長遠AI安全與技術突破的佈局。他更願意將精力集中在如何利用AI改變世界，而非討好華爾街。

關於硬體：像iPod Shuffle的「去螢幕化」革命

至於外界傳聞已久、與前蘋果設計長Jony Ive合作的AI硬體，Sam Altman也透露了更多細節。

• 形態：不會是單一裝置，而是「一系列的小設備」。

• 外觀：根據供應鏈爆料，這些裝置可能沒有螢幕，體積小如口袋大小，採用類似蘋果早期推出iPod Shuffle的可夾式設計，可以掛在脖子或夾在衣服上。

• 互動邏輯：徹底捨棄螢幕與鍵盤。

Sam Altman認為，人類使用圖形介面 (GUI) 和鍵盤已經幾十年了，雖然有效，但在AI時代這反而會「減緩訊息輸入的速度」。他預測未來的計算模式將發生典範轉移：從現在略顯笨拙的「被動響應式」 (人戳一下、手機動一下)，轉變為極具智慧的「主動預判式」。

未來的AI裝置應該要能理解你生活的方方面面、當下的情境、周遭發生的事，甚至是你正在與誰互動。Sam Altman直言：「當前的設備 (智慧型手機)並不適合那樣的世界」。

分析觀點：AI Pin的夢想，OpenAI能實現嗎？

筆者認為，Sam Altman的這番話，其實是在挑戰過去15年由iPhone確立的「觸控螢幕」霸權。

而Humane AI Pin與Rabbit r1雖然在2024年試圖衝擊這個市場，但因反應速度慢、過熱與互動體驗不佳而未能普及。OpenAI的優勢在於他們擁有最強的大腦 (模型)，如果硬體能解決「延遲」與「準確性」的問題，這種「隨身AI伴侶」確實有機會創造出手機以外的第二個數位入口。

至於上市問題，OpenAI目前背後有微軟、NVIDIA等金主撐腰，現金流顯然不是首要煩惱。不上市反而能讓Sam Altman握有絕對的控制權，這在AI倫理與安全性爭議不斷的當下，或許是最安全的保護傘。

但「一系列小裝置」到底能不能改變人類愛看螢幕的習慣？這恐怕是一場比開發GPT-5更難的豪賭。

更多Mashdigi.com報導：

YouTube宣布明年1月起停止向Billboard提供數據，認為現行榜單計算公式嚴重低估YouTube影響力

TikTok美國業務準備定案？傳甲骨文、銀湖與阿布達比MGX各持股 15%，預計明年1/22完成交易

DIKE品牌大變身！迎戰冬季推免鑽孔暖風機、除濕機，預告明年Q2引進PHILPS空調