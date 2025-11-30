為了迎接即將到來的黑色星期五 (Black Friday) 購物旺季，OpenAI宣布為ChatGPT增加一項全新的「購物研究」 (Shopping research)功能。這項專用的購物助理旨在簡化使用者比較產品、尋找禮物與追蹤優惠的流程，從即日起向所有ChatGPT用戶 (包含免費版) 開放使用，官方更佛心地表示在假期期間將提供近乎無限次的使用額度。

OpenAI推出ChatGPT專屬「購物研究」助理，基於GPT-5 mini打造、免費用戶也能使用

基於GPT-5 mini特化版，擅長電子、美妝與家電產品比較

根據OpenAI的說明，這項新功能並非使用通用的GPT-5 Thinking模型，而是由一個經過特別微調的「GPT-5 mini」變體版本所驅動。該模型經過訓練，專精於閱讀受信任的網站、引用可靠來源，並且能綜合多方資訊以產出高品質的產品研究報告。

廣告 廣告

OpenAI表示，相較於通用模型，這個購物助理在引用產品細節的準確度上表現更好，特別是在電子產品、美妝與家用電器等規格參數繁多的類別中，能發揮最佳效能。

OpenAI推出ChatGPT專屬「購物研究」助理，基於GPT-5 mini打造、免費用戶也能使用

自動判斷購物意圖，支援「拍這件找同款」

在操作體驗上，只要登入OpenAI帳戶，使用者即可從「+」選單中選擇「Shopping research」進入。此外，系統也具備智慧路由功能，若使用者輸入如「幫我找適合小公寓的最安靜無線吸塵器」等具備明確購物意圖的指令，ChatGPT就會自動切換至此專用模型來處理。

除了基本的規格比價與找優惠，新功能也支援以圖搜商品。使用者可以拍下一件洋裝的照片，並且要求ChatGPT找出「價格低於250美元」的類似款式。

在互動過程中，AI也會主動提出釐清問題 (clarifying questions)，藉此以協助縮小推薦範圍。

Pulse版用戶獨享主動推薦，仍需留意資訊誤差

針對進階的ChatGPT Pulse版本訂閱用戶，該工具還提供了更主動的服務，能根據過往的對話紀錄，自動生成個人化的購買指南卡片。

不過，OpenAI也發出免責聲明，提醒該工具在產品價格與庫存狀態等即時資訊上仍可能犯錯，建議使用者下單前務必前往商家網站確認最準確的資訊。

此舉顯然是OpenAI在整合Etsy購買功能後，進一步擴大其AI購物版圖的動作，也正面回應了Google近期在AI購物功能上的積極佈局。

更多Mashdigi.com報導：

打造MX機械軸的德國Cherry傳有財務困境，前三季虧損2040萬歐元、擬出售周邊與數位健康部門

觀點／主打極致效能與電競賽道，vivo子品牌iQOO進軍台灣市場的機會與挑戰

vivo子品牌iQOO首度登台！旗艦iQOO 15搭載Snapdragon. 8 Elite Gen 5、自研電競晶片與大容量電池