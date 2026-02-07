OpenAI推出「Frontier」代理管理平台，打造企業級AI的中央指揮塔

2026年無疑是「AI代理」 (AI Agents)的爆發元年。當企業內部的AI從單純「陪聊」的聊天機器人 (Chatbot)，進化成能實際執行任務、調用工具的「代理」 (Agent)時，最大的惡夢也隨之而來：這些AI員工該怎麼管？誰有權限看資料？做錯事誰負責？

為了解決這個企業導入AI的最大痛點，OpenAI正式宣佈推出名為「Frontier」的代理人開發管理平台。這不僅是一個開發工具，更像是一個「AI總署」，讓企業能在統一的介面下，開發、佈署，並且監控所有自建、OpenAI官方，甚至第三方的AI代理服務。

不只是對話，Frontier要做AI的「大腦」與「指揮官」

根據OpenAI的說明，Frontier的核心價值在於解決企業資料與AI模型之間「最後一哩路」。它主要透過四大面向來管理AI代理：

廣告 廣告

• 統一的企業脈絡 (Context)：Frontier 能直接串接企業內部的資料倉儲 (Data Warehouse)、CRM 系統與工單工具。這意味著 AI 代理人不再是「狀況外」的局外人，而是能即時讀取企業當下的營運數據與歷史資料，擁有共同的「語義層」來理解任務。

• 任務規劃與調度 (Planning)：企業可以透過 Frontier「僱用」特定的代理人來執行任務（如處理檔案、跑程式碼）。它能統一調度無論是在本地端、企業雲端或是 OpenAI Runtime 上運行的代理人，甚至能為緊急任務「插隊」，優先調用運算資源。

• 記憶與回饋 (Quality & Memory)：Frontier能在代理人執行任務時評估成效，並且建立「長期記憶」。透過人類的回饋，AI代理人會隨著時間「學乖」或「變聰明」，改進工作流程。

• 安全與治理 (Security & Governance)：這也是IT部門最在意的。Frontier能為每個AI代理建立數位身分 (Identity)，並且設定嚴格的權限與護欄 (Guardrails)，確保AI不會越權存取敏感資料，或是做出違反合規的行為。

找來HP、Uber測試，提供「駐點工程師」服務

為了加速推廣，OpenAI這次服務做得相當徹底。除了平台本身，還提供「前導部署工程師」 (Forward Deployed Engineer)協助企業導入。

目前Frontier已與Abridge、Clay、Harvey、Sierra等垂直領域的AI開發商合作，並且已經在HP、甲骨文、Uber、Intuit，以及T-Mobile等大型企業進行測試。OpenAI預計在未來幾個月內擴大Frontier的佈署範圍。

分析觀點

推出Frontier平台，意味OpenAI將從單純的「模型供應商」 (Model Provider)正式轉型為「基礎設施平台」 (Infrastructure Platform)。

過去兩年，企業導入生成式AI 最頭痛的問題就是「碎片化」：業務部用一套、客服部用一套，資料無法互通，資安風險更是難以控管。Frontier的出現，就像是為這些散亂的AI員工安裝一套「作業系統」。

這一步棋，也讓OpenAI直接踩進了微軟 (Copilot Studio)、Salesforce (Agentforce)與ServiceNow等業者領地。當所有人都想成為企業AI的「入口」時，OpenAI選擇不只做大腦 (GPT模型)，現在連手腳 (Agent)和神經系統 (Frontier)都要一把抓。

對於企業來說，Frontier最吸引人的或許不是「更聰明」，而是「可控性」。只有當AI的行為能被追蹤、權限能被鎖定、錯誤能被修正時，企業才敢真正放手讓AI去處理核心業務，而不只是寫寫Email而已。

更多Mashdigi.com報導：

Siri終於肯讓路？傳蘋果CarPlay將開放第三方AI應用程式進駐，但想「篡位」沒那麼容易

這次不賣幣！Crypto.com執行長天價買下AI.com網域名稱，要在超級盃推「個人AI代理人」

讓高階音響也能環保！Sony攜手14家業者打造「高品質再生塑膠」供應鏈，台灣奇美、台塑化纖入列