OpenAI宣布在ChatGPT平台內推出全新的「應用程式目錄」 (App Directory)，讓使用者可以直接將ChatGPT與外部服務 (如Spotify、Dropbox、Apple Music 等)進行串接，實現「一邊聊天、一邊辦事」的場景，也意味ChatGPT向「超級App」 (Super App)邁出關鍵一步。

OpenAI正式推出「應用程式目錄」，Apple Music、Dropbox直接串接，還能幫忙叫外送

從「對話」到「行動」：動口就能訂餐、做簡報

根據OpenAI官方公告，這次推出的應用程式目錄將分為「功能」 (Feature)、「生活」 (Lifestyle)及「生產力」 (Productivity)三大類別，目前支援iOS、Android及網頁版ChatGPT。

過去使用ChatGPT可能還需要自行複製貼上資料，現在透過「應用程式」 (Apps)，也就是之前被稱為Connector的功能，即可讓AI直接讀取或操作外部服務的數據，使用者只需點擊「連接」 (Connect)、授權，就能在對話中直接呼叫這些服務。

• 生產力提升：串接Dropbox或Google Drive後，ChatGPT能直接讀取雲端硬碟裡的報告進行摘要，甚至將大綱直接轉化為簡報檔。

• 生活娛樂：此次更新亮點包括新增Apple Music整合，使用者可以透過自然語言請AI推薦音樂、建立播放清單或整理音樂庫。

• 實體服務：整合DoorDash外送平台服務，AI能根據食譜或飲食計畫，自動將所需食材轉換為購物清單，並且準備下單。

開放生態圈：開發者也能上架App

除了官方合作夥伴，OpenAI也正式向第三方開發者敞開大門。OpenAI釋出了相關SDK、UI函式庫及快速入門指南，鼓勵開發者打造具備「原生聊天體驗」的應用程式，並且提交至目錄中審核上架。

在變現模式方面，目前的機制允許開發者將使用者從ChatGPT導流至自家的網站或App進行交易或訂閱。不過，OpenAI也透露未來將研究內部的收益分享機制，代表ChatGPT有機會發展成類似蘋果App Store的龐大經濟規模。

當然，官方也強調所有上架應用都必須提供清晰的隱私權政策，確保用戶數據安全。

分析觀點：Agent時代的「App Store時刻」？

筆者認為，OpenAI這次推出的「應用程式目錄」，與先前推出的「GPT Store」有著本質上的區別。GPT Store主要是讓用戶分享客製化的Prompt (提示詞)機器人，而「應用程式目錄」則是真正的API級別串接。

這反映了執行長Sam Altman的長期願景：讓AI從單純的「生成內容」進化為能執行任務的「代理人」。當ChatGPT能幫你買機票 (Booking.com)、點晚餐 (DoorDash)、還能整理公司文件 (Dropbox) 時，它就不再只是一個搜尋引擎的替代品，而是成為掌控你數位生活的核心入口。

對於開發者來說，這也是一個訊號：未來的App可能不再需要複雜的圖形介面 (GUI)，只要把後端API寫好，讓ChatGPT充當你的前端介面 (CUI)，或許就是下一個流量紅利所在。

