為了支撐龐大的AI算力支出，並且加速獲利腳步，OpenAI稍早宣布招攬現任Slack執行長Denise Dresser，將加入OpenAI成為新任營收長 (Chief Revenue Officer, CRO)，未來將負責監督OpenAI在企業與客戶成功方面的營收策略，而這也意味著OpenAI在近期重組為公益公司 (Public Benefit Corporation) 架構後，正積極延攬矽谷資深戰將，試圖將其技術優勢轉化為實際的獲利能力。

OpenAI挖角Slack執行長Denise Dresser擔任營收長，力拚商業變現、填補算力錢坑

矽谷全明星隊成形，瞄準規模化變現

OpenAI產品執行長Fidji Simo在聲明中表示：「我們正致力於將AI工具送到各行各業數百萬名工作者的手中。Denise Dresser曾領導過這類型的轉變，她的經驗將協助我們讓AI對各地的企業變得更有用、可靠且普及化」。

值得注意的是，Fidji Simo本人也是今年5月才加入OpenAI。她先前曾擔任Instacart執行長，更早之前則是Meta的Facebook產品負責人。隨著Fidji Simo與Denise Dresser兩位重量級高層相繼到位，外界分析OpenAI對於ChatGPT的下一步策略已相當清晰：採取標準的矽谷模式，全力追求規模化 (scale)，並且盡可能將每一次AI互動達成變現。

考慮到Fidji Simo過去曾協助建立Meta的廣告業務，加上近期市場盛傳OpenAI計畫在聊天介面中引入廣告，Denise Dresser加入似乎更進一步印證OpenAI將採取「企業訂閱 + 廣告」雙管齊下的商業模式。

找錢填坑：資料中心與算力成本是最大挑戰

儘管有了廣告營收的可能性，Denise Dresser上任後的首要挑戰依然艱鉅。OpenAI目前為了維持競爭力，在資料中心存取權與伺服器組件的採購、建設上投入了天價成本。再加上處理每一次ChatGPT查詢本身的高昂運算費用，如何讓公司營收成長速度追上燒錢的速度，將是這位新任營收長必須面對的「超級任務」。

