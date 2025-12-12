就在宣布與迪士尼達成歷史性合作的同一天，OpenAI也終於亮出能與Google Gemini 3 Pro抗衡的底牌，正式推出代號為「紅色警戒」 (code red)的核心產品——GPT-5.2。

OpenAI釋出GPT-5.2，Sam Altman十週年感性回顧：AGI已近在咫尺

不同於先前GPT-5因「個性無聊」且容易犯錯而飽受批評，OpenAI強調GPT-5.2是該公司迄今為止最適合真實世界專業應用 (professional use) 的模型。官方宣稱，新模型在製作電子表格、建立簡報、撰寫程式碼、感知圖像、理解長文本，以及處理複雜多步驟專案都有顯著的提升。

三種版本：Instant、Thinking與Pro

OpenAI這次在GPT-5.2採用更細緻的分眾策略，推出了Instant、Thinking與Pro三種版本，首波將優先提供給付費訂閱用戶使用。

• GPT-5.2 Thinking：這是最高階的版本，專注於深度推理。在AIME 2025數學測試拿下完美的100%得分 (GPT-5.1為94%)，同時更強調是在不使用網路搜尋等工具的情況下達成，而在測試抽象推理能力的ARC-AGI-1基準測試中，其得分也比GPT-5.1高出10%以上。OpenAI表示，此版本產生事實錯誤的頻率降低了30%，對於需要高準確度的研究與決策支援工作來說更為可靠。

• GPT-5.2 Instant：定位為日常工作的快速馬車，延續GPT-5.1 Instant較溫暖的對話語氣，但在資訊檢索、教學指引、技術寫作與翻譯上進行了最佳化，反應速度更快。

被Google逼出的「紅色警戒」

GPT-5.2的推出背景，是OpenAI近年來最嚴峻的時刻。先是2025年初推出的GPT-5表現不如預期，被用戶抱怨「變笨」且缺乏個性，甚至懷念起舊款的GPT-4o。接著 Google在11月推出的Gemini 3 Pro更一舉攻佔了權威評測網站LMArena榜首，將OpenAI的GPT-5.1直接擠到第六名 (更落後於Anthropic與xAI提供模型表現)。

對於近期才簽下超過1.4兆美元基礎設施合作合約的OpenAI來說，失去「最強AI」的頭銜顯然是難以接受。執行長Sam Altman先前在內部備忘錄中向員工喊話，承諾GPT-5.2將能與Gemini 3 Pro分庭抗禮。

分析觀點：從「聊天」轉向「生產力」的生存之戰，十週年回顧與未來的「超級智慧」

在發布GPT-5.2的同時，Sam Altman也在其部落格發表了一篇題為《十年》 (Ten years)的感性長文，回顧OpenAI從10年前「15個宅男想搞清楚怎麼做」的草創時期，到如今成為全球AI領頭羊的歷程。

Sam Altman在文中提到，OpenAI的初衷是做一件「瘋狂、不太可能且前所未有」的事，亦即實現AGI (通用人工智慧)。他細數2017年Dota對戰的強化學習突破、情緒神經元 (sentiment neuron) 的發現，以及隨後ChatGPT與GPT-4的爆發性成長。他坦言過去三年充滿壓力與重責，但也自豪於團隊所做出的「迭代佈署」 (iterative deployment)決策，讓社會與技術能共同演化。

更令人玩味的是，Sam Altman更大膽預言：「再過十年，我相信我們幾乎肯定能打造出超級智慧」。他認為2035年的人類將能做到現在難以想像的事。

筆者認為，將GPT-5.2的推出與這篇十週年回顧放在一起看，更能理解OpenAI目前的戰略思維。面對Google、Anthropic等強敵環伺的「生存之戰」，OpenAI必須透過GPT-5.2這種針對「生產力」與「專業工作」優化的模型來穩固營收 (畢竟要填補 1.4 兆美元的算力錢坑)。

但與此同時，Sam Altman透過「超級智慧」的願景喊話，不僅是為了凝聚內部士氣，更是在向投資人與市場傳遞一個訊息：眼前的競爭只是過程，OpenAI的終極目標依然是那個能改變人類文明進程的 AGI。至於 GPT-5.2 能否成為通往這個未來的關鍵基石，抑或只是商業競爭下的妥協產物，就有待市場驗證了。

