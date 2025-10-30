OpenAI Sora 應用程式繁體中文版來了！台灣泰國越南成亞洲首發
OpenAI 今（30）日正式在台灣推出 Sora 應用程式，支援繁體中文，讓用戶能創作出更貼近在地文化讓台灣成為亞洲最早能體驗 OpenAI 新一代 AI 影音創作技術的市場之一。 OpenAI表示，台灣擁有充滿活力、創意十足的內容創作社群，OpenAI 非常期待能支持下一波由台灣創作者所帶動的故事創作浪潮。此次同步推出的地區還包括泰國與越南。
自今年９月初在美國與加拿大上線以來，Sora 應用程式迅速累積人氣，在五天內下載量即突破一百萬次。全球創作者已經創作出各式各樣充滿想像力與原創風格的影片。OpenAI期待台灣的創作者、藝術家與日常故事講述者將帶來的精彩作品。
Sora 應用程式現已於 iOS 平台向台灣所有用戶開放，免費下載、無需邀請碼。我們目前設定了相對寬鬆的使用限制，讓大家能自由探索 Sora 的各項功能，但這些政策未來可能會依情況進行調整。
Sora 應用程式由 OpenAI 先進的影片生成模型 Sora 2 提供技術支援，讓使用者能夠透過
生成引人入勝栩栩如生的影片、Remix 其他創作者的作品並重新詮釋、在可自訂的 Sora 動態（Sora feed）中探索最新影片，並運用 Cameos 功能進入任何場景——只需在 App 內錄製一次短影音與聲音，即可用以驗證身分並捕捉外貌與聲音。
Cameos 是早期使用者最喜愛的功能之一，讓 Sora 不僅是一款創意工具，也成為一種有趣且新穎的方式與朋友互動、連結。
Cameos（角色客串功能）於萬聖節前正式推出，隨著今天 Sora 應用程式在台灣推出，也在 Sora 應用程式中推出 Cameos 功能。用戶可以在日常生活中打造想像的客串角色，如寵物、塗鴉、物品，或是在 Sora 應用程式打造的原創角色。
這些角色可以透過標記儲存在用戶裝置，讓用戶在未來的影片生成中重複使用，也可以分享給其他使用者使用。
更多太報報導
義隆電AI智慧園區總部大樓今天上樑! 董座：AI雙軸轉型成功找到新應用
輝達Rubin架構亮相！ 郭明錤曝AI伺服器次世代電力藍圖、GPU挺進資料中心戰略
AI滲透率太驚人! 瑞銀：美國3年滲透率達10% 比智慧機５年更快
其他人也在看
不遲到不早退、更不會頂嘴罷工！一上架就爆紅，你願意花60萬、買個「任勞任怨」機器人管家嗎？
家用人形機器人的時代，真的要開始了嗎？打開X等社群平台，幾乎被一款高度擬人化的機器人NEO洗版，這款由新創公司1X研製、號稱是世界上第一個消費者完成版人形機器人，29日正式對外公告上市，它能幫助用戶處理家務，替你省下大把零碎時間。根據1X官方宣傳影片，機器人NEO被譽為史上「最安全、最有能力、最實惠」的人形機器人，將把長時間以來、人們心中的家用機器人幻想變為......風傳媒 ・ 18 小時前
燒毀！三星S25+莫名過熱起火「官方找不到原因」 南韓網友：不只這次
貼文曝光後，部分網友留言認為此事「可能會上新聞」，但原PO回覆稱「已通報媒體，但新聞沒有刊出」。另外有多名網友則擔憂這可能是S25系列的共通問題，留言中甚至指出「在三星內部員工使用的S25機種也有爆炸案例」，部分人推測這與電池成本降低或新環保製程有關。另一位名為...CTWANT ・ 21 小時前
不是科技人！ 黃仁勳Keynote藏台灣之光是「他」
輝達執行長黃仁勳台灣時間今（29）日在華盛頓DC舉行GTC keynote，就在清晨00:00舉行，暖場影片記錄了每一個扭轉世界的科技轉捩點，黃仁勳旁白中緩緩道出，每一個科技的時刻，都有美國的領先，但是在2007年第一支iPhone問世時，輝達使用的影片中卻藏了「台灣之光」，同樣與黃仁勳是台南囡仔的─王建民。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣大開放Android及iPhone共27款原廠電池換修 最低6折起
為號召用戶「以修代換」，延長舊機使用年限，台灣大哥大即日起針對iPhone 12至iPhone 14全系列、Google、Samsung與OPPO共27款機款，推出原廠電池換修優惠，不限台灣大用戶，完成預約即可享優惠價。以iPhone 12為例，電池更換僅1,990元；以Google Pixel 6a為例，僅需990元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
iPhone 18 Pro Max 搭載可變光圈鏡頭？望遠相機也將升級大光圈
自 2017 年於 Samsung 的中國特供機 W2018 上首度出現以來，機械式可變光圈鏡頭在 Android 世界已經經歷了從稀奇到普通，如今已變成僅有少數廠家在堅持採用的過程。但這件事可能很快就會發生變化，因為供應鏈已經傳出新的動向，暗示明年的 iPhone 18 Pro Max 或許會以可變光圈作為賣點。Yahoo Tech ・ 1 天前
中國京東方品質太差 韓2大廠供應iPhone 17 98.6％面板
初次上稿10-29 23:22 更新時間10-30 07：15iPhone 17系列手機自推出後銷售優於預期，讓蘋果和相關供應鏈公司股價近日揚眉吐氣。南韓《朝鮮日報》29日報導，iPhone 17使用的有機發光二極體（OLED）面板，三星顯示器和樂金顯示器包辦了98.6%，中國最大面板製造商京東方（自由時報 ・ 5 小時前
出國旅遊機場充電小心了！專家：當心被竊取銀行密碼 6招安心在外充電
很多人出國旅遊都會使用機場、商場的免費充電插頭充電，但原來當中可能藏有惡意程式！外媒引述專家說法，公共USB充電插座有可能被人改裝，當旅客充電時，可能會被安裝惡意軟件，銀行密碼隨時外洩。香港消委建議，健康2.0 ・ 4 小時前
165g最輕全景相機 Insta360 X4 Air 8K登場
【記者趙筱文／東京報導】全球運動相機品牌Insta360推出全新全景相機Insta360 X4 Air，以165克超輕量機身結合8K影像與AI演算法，鎖定旅行與日常拍攝需求。壹蘋新聞網 ・ 22 小時前
Samsung 三摺疊手機真身首度公開，內摺確認或於 11 月在少數地區發售
趁著 APEC 正在南韓慶州舉辦的機會，Samsung 首度公開了旗下三摺疊手機的真身。Yahoo Tech ・ 1 天前
小米 Xiaomi 17 Ultra 棄用 2K 屏，改用 17 同款 1.5K 屏
文章來源：Qooah.com 近期博主 @智慧皮卡丘 爆料，表示小米17 Ultra 雖然沒有沿用 2K 屏，反用了小米17 Pro Max 同款的超級像素 1.5K 屏幕，為全 RGB 無損排列。 小米採用的超級像素技術主要是在排列方式與以往的 OLED 存在區別。通過全 RGB 像素獨立排布的方式，克服 OLED 領域高 ppi 與低良率的弊端，讓每一粒子像素都能精准發光。每粒像素都有獨立的紅、綠、藍三色子像素，不再需要借用相鄰子像素。 因為屏幕排列方式的不同，所以即使屏幕解像度沒有2K高，但子像素數量達到 938萬，基本與2K同一水準，觀感接近。 除此之外，小米還在屏幕中採用國產新型紅色發光主材，發光效率達到全球頂尖的 82.1 cd/A，讓顯示效果更均衡。 小米集團總裁盧偉冰稱，「2K級的顯示效果，但功耗甚至低於1.5K」，全新的技術開闢了全新的顯示技術路線。 超級像素技術是小米和國產供應鏈聯合開發的技術，代表著國產 OLED 屏幕技術以及相關產業鏈的全面突破，讓顯示效果正式進入無損新時代。 前段時間小米17 Ultra 已經入網，型號為 2512BPNDAC，推測會在農曆新年Qooah ・ 12 小時前
PlayStation雙11狂歡購PS5主機現省3200元！周邊設備及遊戲優惠一次看
PlayStation今(28)日正式宣佈PlayStation雙11狂歡購盛大登場，消費者將可透過指定授權經銷商購買PlayStation5主機、周邊設備及遊戲，眾多產品皆享有折扣優惠。雙11狂歡購將於2025年10月31日至11月13日開跑！優惠商品有限，售完即止。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
Nothing Phone (3a) Lite 平價登場：簡化版透明設計和 Glyph 燈效
Nothing 主品牌旗下最平價的手機 Nothing Phone (3a) Lite 今日正式登場，它依舊有標誌性的透明設計和 Glyph 燈效，但兩者都經過了簡化以降低成本。Yahoo Tech ・ 13 小時前
高雄開發14款市政服務APP 民代籲整合促觀光又便民
高雄市為因應民眾的交通、醫療及市政服務等需求，共開發14款APP，但有些不僅類型雷同、功能也重覆，因此民代建議應該整合；研考會承諾會慢慢整合，並先以數位市民網站來整合服務。公視新聞網 ・ 1 天前
遠通電收App升級 eTag停車報帳一鍵寄發票
（中央社記者黃巧雯台北28日電）遠通電收今天宣布，全面升級uTagGo App「發票/報帳專區」服務，eTag停車報帳效率大增，無論是需開立統一編號的停車場發票，或路邊停車繳費明細，都能自由勾選並寄送至Email。中央社 ・ 1 天前
輝達GTC大會秀機器人處理器 與人形機器人廠合作
（中央社記者鍾榮峰台北29日電）輝達GTC大會於美國華盛頓特區登場，會中輝達發表機器人處理器，鎖定邊緣端人工智慧（AI）應用，輝達透露與包括Figure、Agility Robotics、Amazon Robotics等人形機器人大廠合作進展。鴻海集團旗下工業富聯也使用輝達數位孿生技術設計製造機器人。中央社 ・ 21 小時前
微軟「PC化」野心！下一代Xbox可能採混合制能切換Windows系統？
微軟先前已經確認，正在和 AMD 合作開發的下一代 Xbox 主機。然而近日有消息指出，新的 Xbox 將會是一台更接近 PC 的混合式遊戲主機，採用類似 ROG Ally 掌機的客製化 Windows 系統，讓玩家可以進行切換使用傳統 Windows 或是專門的 Xbox 系統，讓主機擁有更開放的生態。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
OPPO Find X9 Pro 香港上市，巨電、長焦大魔王，今年 Android 強機
文章來源：Qooah.com OPPO Find X9 Pro 官宣在香港正式發佈，推出 16GB + 512GB 版本，價格為 HK$7699，有曜鈦灰和霜月白兩種配色可選。OPPO Find X9 Pro 擁有強大的續航、高性能、智能流暢的系統，以及與哈蘇一起打造的強勁影像，將給用戶帶來非凡體驗。 外觀方面，OPPO Find X9 Pro使用平邊+精緻邊框設計（1.15毫米超薄對稱邊框），相機模組呈流線型設計，搭配霧面鋁邊框和防指紋玻璃背蓋，讓用戶的握持更加舒適。 處理器方面，OPPO Find X9 Pro 配備聯發科天璣9500 處理器，倸用台積電第三代 3nm 製程，CPU 架構效能最高提升了 32%，峰值功耗降低了 55%，圖形效能提升了 33%，能源效率提升了 42%。Find X9 Pro，確保遊戲體驗流暢穩定，同時保持涼爽觸感。OPPO 與聯發科一同研發了 Trinit 引擎，給手機打造了更高的性能和能源效率比，客製化的均熱板也能夠進一步提升性能。Trinit 引擎可以實現幾大功能： 1、動態幀同步，可以在高負載的情況下更流暢； 2、統一算力模型，功耗預測準確率超過Qooah ・ 19 小時前
晴天娃娃顯靈！ 週四迎陽光、留意日夜溫差｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播王鈺婷。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 16 小時前
微軟設定失誤導致雲端中斷 客戶端網站異常
（中央社華盛頓29日綜合外電報導）微軟公司（Microsoft）表示，因「無意間的設定變更」影響了旗下廣泛使用的Azure服務，以致雲端用戶今天遭遇大規模服務中斷。中央社 ・ 7 小時前
Razer推出Huntsman V3 Pro 8KHz電競鍵盤，與職業選手共創的極致性能利器
Razer正式發表旗艦電競鍵盤Huntsman V3 Pro 8KHz系列，透過升級的類比光軸技術與8KHz超高輪詢率，打造專為頂尖玩家設計的競技利器。這款由CS傳奇選手NiKo等職業選手參與開發的鍵盤，將在為電競賽事建立新的速度與精準度標準。Mashdigi ・ 9 小時前