OpenAI Sora 應用程式繁體中文版來了！台灣泰國越南成亞洲首發

OpenAI生成式人工智慧模型ChatGPT。美聯社



OpenAI 今（30）日正式在台灣推出 Sora 應用程式，支援繁體中文，讓用戶能創作出更貼近在地文化讓台灣成為亞洲最早能體驗 OpenAI 新一代 AI 影音創作技術的市場之一。 OpenAI表示，台灣擁有充滿活力、創意十足的內容創作社群，OpenAI 非常期待能支持下一波由台灣創作者所帶動的故事創作浪潮。此次同步推出的地區還包括泰國與越南。

自今年９月初在美國與加拿大上線以來，Sora 應用程式迅速累積人氣，在五天內下載量即突破一百萬次。全球創作者已經創作出各式各樣充滿想像力與原創風格的影片。OpenAI期待台灣的創作者、藝術家與日常故事講述者將帶來的精彩作品。

廣告 廣告

Sora 應用程式現已於 iOS 平台向台灣所有用戶開放，免費下載、無需邀請碼。我們目前設定了相對寬鬆的使用限制，讓大家能自由探索 Sora 的各項功能，但這些政策未來可能會依情況進行調整。

Sora 應用程式由 OpenAI 先進的影片生成模型 Sora 2 提供技術支援，讓使用者能夠透過

生成引人入勝栩栩如生的影片、Remix 其他創作者的作品並重新詮釋、在可自訂的 Sora 動態（Sora feed）中探索最新影片，並運用 Cameos 功能進入任何場景——只需在 App 內錄製一次短影音與聲音，即可用以驗證身分並捕捉外貌與聲音。

Cameos 是早期使用者最喜愛的功能之一，讓 Sora 不僅是一款創意工具，也成為一種有趣且新穎的方式與朋友互動、連結。

Cameos（角色客串功能）於萬聖節前正式推出，隨著今天 Sora 應用程式在台灣推出，也在 Sora 應用程式中推出 Cameos 功能。用戶可以在日常生活中打造想像的客串角色，如寵物、塗鴉、物品，或是在 Sora 應用程式打造的原創角色。

這些角色可以透過標記儲存在用戶裝置，讓用戶在未來的影片生成中重複使用，也可以分享給其他使用者使用。

更多太報報導

義隆電AI智慧園區總部大樓今天上樑! 董座：AI雙軸轉型成功找到新應用

輝達Rubin架構亮相！ 郭明錤曝AI伺服器次世代電力藍圖、GPU挺進資料中心戰略

AI滲透率太驚人! 瑞銀：美國3年滲透率達10% 比智慧機５年更快