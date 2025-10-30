OpenAI Sora App的「Cameo」肖像功能，遭名人影片平台Cameo提告商標侵權
OpenAI 推出的 AI 影片創作工具 Sora，其允許使用者將個人肖像加入 AI 影片的「Cameo」功能，隨即引發了法律爭議。根據路透新聞報導指稱，專門提供名人客製化短影片服務的平台 Cameo，已經正式向 OpenAI 提起訴訟，指控其「Cameo」功能名稱嚴重侵犯其商標權。
控訴 OpenAI 造成混淆、稀釋品牌
Cameo 在提交聲明中措辭強烈，指控 OpenAI「明知故犯地盜用了一個已建立、受美國聯邦註冊的商標」，並且「公然漠視」此舉將造成的「明顯消費者混淆」，以及對 Cameo 商標權與品牌造成的「無法彌補的傷害」。
Cameo 執行長 Steven Galanis 表示，他們曾試圖「友好地」解決此次爭端，但 OpenAI 方面拒絕停止使用該名稱，迫使他們採取法律途徑。
OpenAI 回應：不認為「Cameo」一詞可被獨佔
針對此次訴訟，OpenAI 發言人回應表示，表示公司正在審查該訴狀，但「不同意任何人可以宣稱對『cameo』 (客串) 這個詞彙擁有獨佔所有權。」
服務內容重疊？Cameo 指控 Sora 提供 AI 名人深偽肖像
此次商標爭議的核心，在於兩者服務內容似乎存在潛在的重疊與混淆。
原告 Cameo 的核心業務，是讓消費者付費 (價格從 30 美元到 600 美元不等)，向包含 Jon Gruden、Lisa Vanderpump 等在內的眾多名人，客製個人化的祝福短影片。
而被告 OpenAI Sora 的「Cameo」功能，則是讓使用者透過 AI 將肖像置入影片中。然而，Cameo 的訴狀進一步指控，OpenAI 不僅使用了其名稱，甚至開始「使用深度偽造 (deepfake) 肖像，提供自己的名人客串服務」，並且點名 Mark Cuban 和 Jake Paul 等名人。
訴狀中提到：「尋求個人化名人影片的用戶，目前可以使用原告的 Cameo 服務，獲得由該名人準備的『真實』客製化影片；或者，使用 Sora 的『Cameo』服務，創建一個具有名人肖K像、『極其逼真』的 AI 生成影片。」
Sora App 自推出以來，其訓練資料的合法性便持續受到關注，包含是否未經授權使用動漫、已故名人或其他受版權保護的來源。此次商標訴訟，無疑為其營運再添變數。
