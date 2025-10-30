OpenAI的AI影片創作工具Sora正式進駐亞洲市場，台灣、泰國與越南成亞洲首批開放地區
OpenAI宣布其AI影片創作工具Sora App正式進駐亞洲市場，並且率先在台灣、泰國及越南地區開放使用。而之所以選擇台灣在內地區作為亞洲市場首發，是因為台灣等地區創作者相當活躍，更表示非常期待能透過Sora支持在地創作者開啟新一波創作浪潮。
iOS版即日開放，下載量快速增長
Sora App目前已經可透過台灣等地區的蘋果App Store下載使用，無需額外透過邀請碼取得。OpenAI指出，自今年9月初在美國與加拿大率先上線以來，Sora App在短短五天內的下載量就突破一百萬次。
推動全新內容互動體驗，同時也以完善規範保護隱私
而推出Sora App的想法，OpenAI表示希望藉由AI技術讓更多創作者發揮創意打造吸睛內容，並且更容易將腦中創意變成影片呈現，進而推動全新互動感受。
因此，目前Sora App僅設定「相對寬鬆」的使用限制，鼓勵用戶自由探索Sora App的應用可能性，但也強調針對特定內容做了安全限制，甚至保留未來依情況調整政策的可能性。
另外，對於近期日本政府要求OpenAI尊重動漫版權等情形，OpenAI也說明目前除了日本，在許多地區也開始透過自動化機制限制不可生成內容，更強調遵守在地法規，避免出現違規情形。
OpenAI更說明Sora背後的安全防護機制會先過濾諸如色情、恐怖主義宣傳、自我傷害推動等不安全內容，同時也會透過多幀影片與音訊文字稿交叉檢查提示與輸出內容，更說明在推出之前已經進行紅隊演練，並且探索更多潛在風險。
尤其針對聲音部分，OpenAI表示會透過掃描語音文字稿，藉此識別可能違反政策的內容，並且阻擋生成模仿真實藝人或現有作品的音樂，避免造成更大影響或侵權情況。
同時，OpenAI也強調將讓使用者更高主控權，包含 使用者可自行決定何時與如何分享影片，並且能隨時刪除已發表上線內容，而每個影片、個人檔案與留言都能被檢舉不當使用，如有違規情況，將有清楚的處理流程，使用者也能隨時封鎖其他帳號，以防止對方查看個人頁面資料或傳送騷擾訊息。
為創意而生：Sora 2模型驅動四大核心功能
Sora App由OpenAI近期宣布推出的先進影片生成模型Sora 2為基礎，主要功能包含：
• 生成影片：透過文字提示詞生成引人入勝、栩栩如生的影片。
• Remix功能：可重新詮釋 (Remix) 其他創作者的作品。
• Sora動態 (Feed)：可自訂的動態牆，用於探索最新影片。
• Cameos (個人肖像)功能：允許使用者將「自己」置入任何AI生成的場景中，使用者只需在Sora App內錄製一次短影音與聲音，系統即可用以驗證其身分，並且捕捉其外貌與聲音特徵，進而生成符合使用者外型的個人化Cameo。
此外，Sora App也支援繁體中文介面與提示詞輸入，方便在地創作者使用。OpenAI特別提到，Cameos是早期使用者最喜愛的功能之一，其不僅是創意工具，更成為與朋友互動的新方式。
強調負責任AI：五大安全措施
• OpenAI強調從推出Sora App的第一天起，就致力於以安全、負責任的方式打造此工具，具體措施包含：
• 以創作為核心的動態牆：設計重點在於「啟發創作」，而非讓人沉迷滑動。內容優先顯示來自追蹤或互動過的創作者，並且不以「停留時間」作為優化目標。
• 使用者可掌控Cameos： 用戶可完全控制誰能使用其Cameo，並且可隨時撤回或要求移除含有其肖像的影片 (包含他人草稿)。
• 可見+不可移除的C2PA 浮水印：每支Sora影片都包含可見的動畫浮水印，更附帶不可移除的C2PA數位浮水印，清楚標示影片是由Sora生成。
• 青少年安全保護： 系統預設限制青少年每日可瀏覽的生成影片數量，並且對Cameos功能設有更嚴格的權限，同時擴大人工審查團隊處理潛在霸凌情形。
• 家長監控 (透過ChatGPT)： 家長可透過ChatGPT啟用Sora家長監控功能，包含調整捲動限制、關閉個人化推薦與管理私訊設定等。
比照iPhone 17 Pro散熱方案，傳下一代搭載M6處理器的iPad Pro將導入VC均熱板設計
亞馬遜揭曉Blue Jay多臂機器人與Eluna代理式AI，強化倉儲自動化、提升員工安全
