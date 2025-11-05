繼先前在美國市場開放下載，並且在5天內累積超過100萬次下載，隨後更進駐台灣在內亞洲市場之後，OpenAI的AI影片創作工具Sora目前也正式對應Android平台，並且可透過Google Play Store下載安裝。

OpenAI的AI影片創作工具Sora正式登上Android平台，吸引更多用戶

而此次推出Android平台版本，意味OpenAI將藉由Android平台擴展更大用戶族群，並且推動更多元的AI創作內容發展。

不過，目前Sora也開始面臨更大批評，其中包含擔憂以AI生成影片內容造成更大影響，甚至讓AI內容過於氾濫，另外也包含使用者以Sora製作以名人為形象的偽造影片，甚至也因為大量生成動漫人物角色影片內容，因此引發日本政府抗議。

另一方面，OpenAI近期在Sora內增加名為「cameo」、允許將現有人物肖像置入Sora生成AI影片的新功能，目前面臨名人影片平台Cameo指控商標侵權，而OpenAI回應：不認為「Cameo」一詞可被獨佔。

針對此次訴訟，OpenAI 發言人回應表示，表示公司正在審查該訴狀，但「不同意任何人可以宣稱對『cameo』 (客串) 這個詞彙擁有獨佔所有權。」

