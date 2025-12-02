Openbook好書獎揭曉 楊麗花、傅培梅召喚青春記憶

（中央社記者邱祖胤台北2日電）2025年Openbook好書獎得獎名單日前揭曉，多部向國寶級人物致敬的作品獲獎，包括歌仔戲天王楊麗花、料理實境節目始祖傅培梅以及搖滾詩人巴布狄倫，召喚廣大讀者的青春回憶。

主辦單位Openbook閱讀誌總編輯周月英今天接受中央社電話訪問表示，Openbook好書獎今年邁入第9年，除了幾位重要人物的傳記備受評審肯定，得獎作家來自不同國家的情況也較往年多，包括獲年度翻譯書的「時光庇護所」作者吉奧基．戈斯波丁諾夫來自保加利亞，「喬治．歐威爾之妻的隱形人生」作者安娜．方德來自澳洲，「當我們不再理解世界」作者班傑明．拉巴圖特來自智利，「暮色」作者菲立普．克婁代來自法國。

年度童書方面，「你是探險家」文字作者夏胡爾薩德．夏胡爾傑迪、圖像作者迦札爾．法多拉希均來自伊朗。

周月英表示，Openbook好書獎長期關注及鼓勵台灣出版，不限本土作家創作，只要是以中文形式在台發行的出版品都會列入評選，這次的國際分布多元以及處理議題豐富性，呈現了台灣出版的國際化視野。這也是Openbook好書獎和國內其他鼓勵本土創作為主的獎項最大的不同。

根據Openbook閱讀誌發布新聞稿，今年得獎多本好書回應當前科技衍生的新議題，如「失控的焦慮世代：手機餵養的世代，如何面對心理疾病的瘟疫」，探討現代社會仰賴虛擬世界的種種現象；「多胞胎共和國：台灣人工生殖的希望與風險」觸及生育及女性身體自主權議題。

二度獲獎的生物學者林大利，在「仰望」書中融合20餘年賞鳥經歷與鳥類生態知識，當中還收錄超過600張鳥圖，以及來自全球鳥類愛好者分享的240種、數萬筆不同的鳥鳴聲錄音。

此外今年有3位原住民作家的作品獲獎，包括阿美族Nakao Eki Pacidal「蕉葉與樹的約定」、排灣族乜寇．索克魯曼「東谷沙飛：山的孩子笛昂」，以及二度獲獎的太魯閣族作家程廷Apyang Imiq「大腿山」。

2025年Openbook好書獎得獎名單詳見官網：https://www.openbook.org.tw。頒獎典禮21日在台北西門紅樓舉行。（編輯：張雅淨）1141202