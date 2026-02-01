OpenClaw變身最強AI助理？ 專家揭3隱憂：一般人不要安裝

OpenClaw成為AI應用新寵兒。翻攝官網



現代人生活是不是已經離不開AI？你開啟電腦或手機後，問路、天氣、代辦事項、股票行情，這對AI已經是雕蟲小技，現在的AI可以幫助人類執行更複雜的行為，從被動的告知資訊，更能主動發訊息、郵件等，更能整合部分聊天軟體。這些軟體包括了WhatsApp、Telegram、Discord等，甚至你可以在手機或是電腦上使用。因此OpenClaw也被認為是人類最強的AI助理。不過專家示警，OpenClaw可能暗藏三大風險，建議一般人不要安裝。

OpenClaw究竟是什麼？簡單來說，它是一個開放式的AI代理平台，能直接在你的電腦上執行，並整合聊天軟體Telegram、iMessage等，因此，不管你在哪個App，OpenClaw都能協助你，成為個人助理。

不過看似方便地應用，OpenClaw必須使用你的聊天、信件等軟體，勢必得進入用戶帳戶，因此方便的背後就成為隱私的風險。

因此，英國科技媒體The Register仍點出OpenClaw 3大致命隱憂。第一，在公共網路上，不少資安專家已經找到數百個不當的案例，用戶的私密對話或是相關憑證已經被公開，形同用戶「裸奔」。

第二：現階段供應鏈存在風險，因OpenClaw技能平台仍缺乏審核，駭客可透過惡意插件遠端執行指令。

第三，儲存部分敏感資訊，未經加密儲存於本地端，極易遭軟體一網打盡，反而造成資料全都外洩。

專家更給出直白建議，一般人「不要安裝」。專家認為，現代作業系統花費數十年建立的沙盒與權限隔離機制，正被AI代理工具以「功能需求」為由逐一拆解。當AI代理必須讀取所有文件、執行所有命令時，它也同時成為系統最強大、也最脆弱的後門。

