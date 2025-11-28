vivo旗下主打高性能與電競體驗的子品牌iQOO，今日 (11/28)正式進軍台灣市場，並且鎖定線上電商市場、特定管道提供實機體驗銷售模式，更以遊戲應用特性作為主打特色。而從近期iQOO品牌頻繁在國際市場佈局，藉此擴大vivo手機市場發展規模，加上台灣消費者對於高性能手機的需求來看，這一步棋似乎走得合情合理。

觀點／主打極致效能與電競賽道，vivo子品牌iQOO進軍台灣市場的機會與挑戰

與vivo本家做出明確區隔，但在台仍與vivo品牌整合銷售資源

首先，必須先釐清iQOO的品牌定位。有別於vivo目前在台灣主打X系列的蔡司 (Zeiss)人文影像與旗艦定位，以及V系列機種主打的人像攝影體驗，iQOO自2019年從vivo品牌拆分獨立出來之後，便是以「生而強悍」 (Monster Inside)作為其品牌基因，鎖定的是追求極致效能、遊戲體驗與高性價比的網路原生世代。

從產品層面來看，iQOO的旗艦機種通常會第一時間搭載Qualcomm Snapdragon 8系列旗艦處理器，並且加上自家研發的Q系列電競晶片提升畫面幀率與散熱效率。此外iQOO與BMW M Motorsport品牌長期合作，將賽車元素融入外觀設計，也讓其產品識別度相當高。

這也意味著，在iQOO進入台灣，將能與現有的vivo產品線形成「互補」，而非有明顯「重疊」現象。vivo將繼續深耕影像與生活風格，iQOO則在效能參數與電競領域攻城掠地，並且與台灣既有品牌如華碩ROG、小米的POCO品牌作競爭。

不過，vivo台灣總經理陳怡婷也指出，雖然iQOO品牌目前在中國市場採獨立經營運作，但在台灣市場仍會維持與vivo品牌整合銷售資源，亦即除了會有既有團隊負責後續推廣銷售，並且持續擴增人員規模，部分行銷資源將會維持共用 (例如售後服務等)，但在銷售策略還是會針對不同品牌產品的目標客群作差異化。

另一方面，陳怡婷更表示在iQOO品牌產品銷售策略也會作區隔，例如vivo將維持透過實體通路、電信業者合作銷售為主，iQOO品牌產品則會以線上銷售為主，因此與電商業者會有較深合作，同時因為目標客群也與vivo品牌不同，因此在銷售策略規劃必然也不一樣。

而配合iQOO品牌主打線上通路銷售形式，陳怡婷也表示接下來也會持續引進iQOO品牌周邊商品，藉此讓消費者能有更多選購項目，同時也能加強品牌識別度。

瞄準電競與高階性價比市場的真空帶

目前台灣市場在「電競手機」與「高性價比旗艦」這塊領域，競爭雖然激烈，但仍有不少切入空間。

• 電競手機端：華碩ROG Phone雖然穩居龍頭，但其定價策略相對較高，同時外型設計較為硬派。

• 高性價比端：小米旗下的POCO或Redmi K系列 (雖然K系列鮮少直接引進台灣，多半以產品改名方式上市)將是主要競爭者，同時不少銷售策略也相當接近，同樣會以線上銷售為主。

iQOO的優勢，在於能以比ROG Phone更親民價格帶，提供接近甚至並駕齊驅的效能表現，同時保留了較為適合日常使用的外觀設計 (不像部分電競手機過於厚重，或是顯得硬核)。對於那些「想要頂級遊戲效能表現，但不想拿一塊磚頭出門」的用戶來說，iQOO確實具有相當大的吸引力。

挑戰：價格、通路與品牌接受度

不過，進軍台灣市場並非僅是把手機運過來賣這麼簡單，筆者認為iQOO品牌登台，仍有幾項關鍵挑戰：

定價策略的拿捏：iQOO品牌在中國市場以極高性價比著稱，但進入台灣後，加上稅金、行銷與通路成本，目前以新台幣29999元價格銷售，而實際在通路銷售能否與實際銷售機種競爭，仍有待觀察。例如小米近期公布的國際版POCO F8 Ultra搭配16GB記憶體與512GB儲存容量版本，同樣搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器規格，但售價為新台幣23999元，凸顯此次在台推出的iQOO 15售價有些偏高。

銷售通路：目前iQOO品牌機種將以線上通路銷售為主，同樣競爭對手將包含小米的POCO等品牌競爭，是否能在線上通路做出差異化，顯然也是iQOO品牌接下來在台灣市場必須面臨課題。而陳怡婷指出將會同步加強部分實體通路的實機體驗，同時也透露將引進更多iQOO品牌週邊產品，或許將能加強消費者對iQOO品牌的識別印象。

品牌接受度：雖然不少知道iQOO品牌的消費者一直期待手機引進消息，但整體而言依然僅侷限在少部分族群，加上華碩ROG品牌早已吸引更多重度遊戲玩家青睞，而POCO品牌也已經以價格定位獲得不少玩家支持，因此iQOO品牌接下來能否順利吸引更多消費者青睞，同樣也很重要。

市場需要更多元的選擇

但就整體而言，筆者對於iQOO進軍台灣市場抱持樂觀且期待的態度。畢竟在目前的台灣手機市場，消費者對於「非電競外觀、但具備電競效能」的手機需求日益增加。

若iQOO能順利解決品牌接受度、銷售通路實際境等問題，並且定出更具競爭力的價格策略，憑藉其高性價比、獨顯晶片，以及與遊戲業者合作優勢，或許將能為台灣手機市場注入一股活水，甚至逼使其他品牌端出更多牛肉。

至於iQOO品牌後續能否在台灣市場順利推出與遊戲合作聯名款手機，甚至引進BMW M Motorsport聯名機種，或許將能吸引更多消費者支持。

