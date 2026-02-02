蘋果在2025年10月中旬宣布推出M5處理器，同步揭曉換上此款處理器的14吋MacBook Pro，另外也更新同樣搭載此處理器規格的iPad Pro與Vision Pro。

而如果是只看Geekbench的CPU性能跑分，或許會認為M5處理器又是像M4一樣延續「擠牙膏」的迭代，包含CPU核心數沒變、運作時脈僅微幅提升，並且以台積電第三代3nm (N3P)製程技術提升每瓦性能，或是讓每單位性能耗電量降低，而帳面數據看似平淡無奇，但實際上更大改變其實在於GPU與統一記憶體架構上的資料傳輸頻寬設計，甚至讓M5成為自2020年11月推出的M1以來，蘋果最被低估、卻是最具野心的Apple Silicon處理器。

觀點／蘋果M5處理器深度解析：不再執著性能「跑分」，用AI定義下一代運算規則

在AI時代，蘋果顯然已經不再特別強調處理器在傳統算力性能指標上的競爭，或是在耗電續航上的優異表現，而是選擇一條與Intel、AMD，甚至NVIDIA截然不同的道路：在AI時代力拼「神經反射」表現，並且深度結合自身軟硬體整合能力，藉此創造市場對手難以加入競爭防線。

蘋果的AI算盤：不只是NPU，而是「普及計算」

過去幾年，所有廠商都在瘋狂堆疊NPU (神經網路處理單元)與GPU的算力，試圖以此證明其打造產品就是「AI PC」。但M5處理器呈現了蘋果對於裝置端AI (On-device AI)的獨特理解：NPU雖好，但記憶體太小，而GPU雖然資料傳輸頻寬大，但是對於計算矩陣的效率偏低，至於CPU的通用性高，卻受限於資料傳輸速度太慢。

為了打破這個「不可能三角」，蘋果在M5處理器架構上做了相當大的調整，不僅採用全新10核心GPU設計，更直接在GPU核心嵌入神經網路加速器，讓基於GPU運作的AI工作負載能以更快速度執行，同時標榜其GPU峰值運算效能相比M4提高超過4倍，相比M1更提升超過6倍表現。

這樣的設計邏輯，其實與NVIDIA在GPU設計加入Tensor Core的思路相似，但蘋果的優勢在於其處理器採用統一記憶體架構 (Unified Memory Architecture)，意味當NVIDIA的GPU仍受限於顯示記憶體容量，以及PCIe匯流排傳輸頻寬的上限瓶頸時，M5處理器的GPU與神經網路加速器，可以直接存取高達128GB (甚至更高)的系統記憶體，並且無須透過傳輸交換即可實現資料「零拷貝」 (Zero Copy)的運算模式。

這意味著，M5處理器在Mac裝置上執行大型語言模型 (LLM)的推理 (Inference)任務時，尤其是最考驗頻寬的「解碼」 (Decode)階段，能展現出遠超傳統x86架構的運算效率。

尤其M5處理器分別應用在新款14吋MacBook Pro、iPad Pro與Vision Pro的情況下，意味開發者打造的AI應用服務可以更容易在不同裝置上運作，過程中無須經過任何轉譯運算。

生態系的降維打擊：讓Mac成為企業的「在地伺服器」

M5處理器的另一個殺手級特性，在於軟硬體的極致整合。隨著macOS 26.2 Tahoe的MLX框架更新，開發者可以直接調用M5的神經網路加速器，無需經過繁瑣的轉譯。

更重要的是，蘋果導入基於Thunderbolt 5的RDMA (遠端直接記憶體存取)技術。這讓多台Mac Studio或MacBook Pro可以透過Thunderbolt 5高速互連，即可組成一個「低延遲運算叢集」。

這對於注重數據隱私的中小型企業、新創公司，或是醫療機構來說，將是一個極具吸引力的方案，畢竟不需要花數百萬美元建置昂貴的伺服器機房，只需幾台Mac就能在本地端跑起參數規模可觀的私有模型。

而這正是Windows陣營目前難以複製的優勢，雖然x86架構的相容性高，但軟體生態的碎片化，讓Intel或AMD很難像蘋果這樣，能從底層處理器到作業系統，再到上層開發框架，實現完整、無縫連結的AI佈署體驗。

M5 Pro、M5 Max與Ultra的展望

依照蘋果的節奏，預計在2026年上半年登場的M5 Pro與M5 Max，將會進一步放大上述的架構優勢：

• M5 Pro：預期將進一步增加GPU核心數量，連帶提升「神經網路加速器」的總算力，主要針對需要同時處理高強度影音渲染與中型AI模型推理的創作者市場打造。

• M5 Max：記憶體頻寬將是重點，推測將支援更高的統一記憶體容量 (可能突破192GB)，這對於要在本地端跑70B，甚至更大參數模型的開發者來說更為有利。

• M5 Ultra：蘋果先前在M4系列並未納入Ultra規格，但預期會在M5系列重新加入，推測Ultra的設計仍會藉由UltraFusion封裝技術連接兩顆M5 Max晶片。雖然在RDMA叢集技術出現後，Ultra規格的定位或許會受到挑戰，但對於單機算力有極致需求的場景 (如好萊塢級別的即時特效預覽)，Ultra規格設計顯然仍有其不可替代性。

M3到M5：設計思維的演變

回顧過去幾代，我們可以清晰地看到蘋果設計思路的轉變：

• M3系列：

重點：硬體光線追蹤 (Ray Tracing)、動態快取 (Dynamic Caching)。

意義：補足GPU在傳統圖形渲染上的不足，試圖拉攏3A遊戲與專業3D應用。

• M4系列：

重點：大幅提升NPU算力 (至38TOPS以上)，採用台積電第二代3nm工藝N3E。

意義：為「Apple Intelligence」鋪路，但架構上仍偏向傳統升級，因此被部分評論認為是過渡產品。

• M5系列：

重點：GPU內嵌神經網路加速器、支援RDMA叢集技術、P-Core (效能核)面積縮小換取GPU/E-Core (能效核)面積增大。

意義：完全擁抱AI推理。承認單核性能邊際效應遞減，轉而追求AI運算的「吞吐量」與「能效比」，並且將Mac定義為邊緣運算節點。

競品分析：M5與其他處理器比較

在2026年的戰場上，M5面對的是一群「滿身肌肉」的對手，但蘋果選擇了「以柔克剛」：

• 與Intel Panther Lake (Core Ultra Series 3)比較

特性：採用18A製程，Xe3架構GPU，強調「4P+8E+4LPe」的多核調度與遊戲性能。

對比：Intel依然在傳統PC使用場景 (如遊戲、多工切換)上佔有優勢，並且相容性無敵。但M5的「寬解碼」CPU架構與統一記憶體，在處理大模型推理時的延遲(Latency)表現上優於Intel，並且功耗控制依然是蘋果的強項。

• 與Qualcomm Snapdragon X2 Elite比較

特性：第三代Oryon架構，堆疊至18核心，擁有高達80 TOPS的NPU。

對比：Qualcomm在多核跑分上超越M5，展現Arm架構的暴力美學。不過，Windows on Arm的軟體轉譯效率與生態整合度，依然不如macOS的Rosetta 2與Core ML/MLX開源框架完善，因此M5處理器勝在「軟硬體高度整合」的AI開發體驗，而非單純的硬體指標。

• 與AMD Strix Halo (Ryzen AI MAX+)比較

特性：超大封裝APU，整合類似PlayStation 5等級的GPU效能，TDP功耗較高。

對比：AMD走的是「圖形性能怪獸」路線，適合重度遊戲玩家。M5處理器則更像是一個優雅的「AI工作站」，在能效比依然遙遙領先，甚至不會讓筆電風扇隨時起飛。

結語

總結來說，M5是蘋果不再陪跑「數字遊戲」的證明。它不再試圖證明自己是跑分最快的晶片，而是試圖證明自己是「最適合AI時代工作流」的處理器。對於那些想要在本地端掌控AI算力的企業與開發者來說，這或許比任何漂亮的Benchmark數字都來得重要。

