NVIDIA稍早宣布與電子設計自動化 (EDA)業者Synopsys (新思科技) 達成擴大戰略合作，並且直接注資20億美元入股。這筆交易若結合NVIDIA先前與Intel在先進封裝與代工領域的策略佈局來看，凸顯NVDIA執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 的佈局野心，早已超越了單純的「賣GPU晶片」。

觀點／NVIDIA入股Synopsys背後盤算：從EDA到晶圓製造的全面封鎖、CUDA護城河再築高牆

透過資本與技術的雙重綁定，NVIDIA正試圖利用CUDA生態系，將全球半導體產業從上游設計到下游製造，全部納入其「加速運算」的勢力範圍，這對AMD等競爭對手而言，將是前所未有的生態系擠壓。

佈局一：入股Synopsys，讓「造晶片」這件事離不開CUDA軟體生態

首先，NVIDIA入股Synopsys的核心意義，在於將CUDA確立為工業設計的「標準語言」。

隨著晶片製程進入埃米世代，傳統CPU運算已經難以負荷龐大的模擬需求。NVIDIA透過推動Synopsys全線EDA工具支援NVIDIA CUDA-X與AI物理 (AI physics) 加速，將創造一個讓競爭對手感到窒息的發展局面：

• 設計門檻墊高：未來晶片設計公司 (包括AMD、Intel，甚至Google)若想使用最高效的Synopsys EDA工具 (例如以AI驅動的AgentEngineer)，其底層算力必須擴大依賴NVIDIA GPU。

• CUDA護城河延伸：CUDA過去幾乎「統治」AI訓練與推論，現在更進一步延伸至「晶片設計本身」。這意味即便競爭對手想設計一款「能打敗NVIDIA」的晶片，他們在設計過程中，恐怕還是得先購買擴充NVIDIA的GPU來跑模擬測試。

佈局二：策略性靠攏Intel，分散風險、利用對手產能

除了在上游設計端綁定Synopsys，NVIDIA先前對Intel的投資佈局也值得玩味。雖然雙方在AI晶片市場仍是競爭對手，但NVIDIA在製造端則展現極高的「彈性」。

NVIDIA先前已確認將與Intel在先進封裝 (Advanced Packaging) 領域展開合作，甚至不排除未來利用Intel Foundry進行晶片產品代工。

而這步棋有兩層戰略意義：

• 供應鏈韌性：在台積電CoWoS產能吃緊的情況下，NVIDIA透過「投資」Intel的製造生態 (無論是實質下單或技術合作)，都為自己買到第二供應鏈的保險。

• 壓制AMD：Intel目前急需代工訂單來維持現金流，NVIDIA若成為Intel Foundry的大客戶，某種程度上也讓Intel在晶圓製造端與NVIDIA利益綑綁，這讓同樣依賴先進製程的AMD在產能爭奪上將面臨更複雜的競合關係。

結論：從「賣鏟子」到「定義鏟子」，AMD面臨邊緣化危機

綜合來看，NVIDIA的策略已從單純的銷售AI硬體，轉變為定義AI時代的工業標準。

• 軟體端：透過入股Synopsys，確保EDA工具優先針對NVIDIA GPU最佳化，藉此築起技術壁壘。

• 硬體端：透過與Intel的製造合作，確保產能有額外保障。

這樣的佈局，顯然將對AMD造成更大的戰略壓力。AMD目前雖然力推ROCm開放平台，但在EDA這種高度專業且封閉的軟體領域，若既有合作夥伴Synopsys等業者在底層逐步被CUDA生態滲透，ROCm想要切入將變得更加困難。

黃仁勳的盤算很清楚：在AI淘金熱中，NVIDIA不只要做那個「賣鏟子」的人，更要透過CUDA與Synopsys的結合，重新定義「鏟子該怎麼造」，讓所有想淘金的人，甚至是想造鏟子的對手都不得不向NVIDIA繳納「過路費」。

但此投資是否會在後續引發美國、歐盟等監管機構注意，進而調查此投資合作是否涉及市場壟斷，暫時還有待後續觀察。

題外話：先前NVIDIA向OpenAI投資1000億美元時，OpenAI後續宣布與AMD達成數十億美元採購GPU協議，黃仁勳在後續受訪時曾表示「這是相當聰明的作法」。而從此次NVIDIA與Synopsys的投資合作協議來看，或許也能視為NVIDIA想辦法在AMD身上扳回一城的作法？

