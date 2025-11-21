OPPO哈蘇大師鏡頭登陸信義區！體驗Find X9拿歐洲機票 橘子約你嗨起來
記者李鴻典／台北報導
體驗過或是入手了沒？OPPO表示，旅拍神機OPPO Find X9 系列自 10 月底上市以來，憑藉哈蘇全焦段大師影像與強大旗艦性能，上市首週即刷新 OPPO 歷代旗艦銷售紀錄。OPPO 於11月22日至11月30日於信義商圈打造「OPPO Find X9 系列｜哈蘇超越所見 Find Gallery」限時體驗空間。以Find X9 系列象徵全機靈魂的哈蘇鏡頭為設計亮點，化身為信義區最吸睛地標。場內匯集四位頂尖攝影師的大師之作，以不同視角詮釋Find X9 系列「超越所見」的影像美學，同時規劃多元互動展區，邀消費者實際上手Find X9 系列感受哈蘇全焦段影像實力與OPPO AI的科技魅力，展開一場探索未見之境的旅程。
於活動中體驗旅拍神機，完成指定任務即可獲得由Find X9 Pro拍攝的大師人像拍貼照、OPPO限定棉花糖；再抽歐洲雙人來回機票，邀消費者帶著旅拍神機延伸探索腳步，讓「超越所見」的旅程從台北出發，走向世界。
OPPO Find X9 系列限時體驗空間以產品核心技術為靈感，打造五大互動展區，從 2 億畫素哈蘇長焦鏡頭帶來的極致細節、哈蘇色彩調校與原色真彩鏡頭呈現的人像質感，到OPPO AI 智慧功能的高效應用，讓Find X9 Pro的旗艦影像與技術更貼近生活、啟發創作靈感。
1. 哈蘇攝影展｜探索大師視角
展出四位傑出攝影師的精選作品——國際級攝影大賽金獎得主陳承光、金馬影展合作攝影師柏麟 BO-LIN、多項國際攝影獎金牌得主 存摺，以及明星御用攝影師 Mr. Triangle 。四位攝影師以Find X9 Pro 拍攝大師之作，作品橫跨人文、城市與自然主題，透過光線、色彩與構圖語言，結合獨到的創作魅力，呈現影像背後的情緒與故事張力。
2. 微距探索站｜走進微觀世界
透過植栽佈景，取景於根莖細節、葉脈紋理與花瓣絨毛等微小元素，展現 Find X9 Pro 長焦微距的細膩表現力。支援最近 10 公分對焦距離，能捕捉肉眼難以察覺的細節之美，讓微觀世界清晰呈現於眼前。
3. AI 辦公桌｜解鎖高效辦公
在生活化的桌面場景中，可體驗OPPO AI便捷的影像與辦公功能，包括本次新增的「AI 記憶倉與一鍵閃記」等。無論是整理資訊、撰寫摘要或資料歸檔，Find X9 系列都能以流暢高效的操作體驗，讓學習、工作與創作更加輕鬆。
4. 城市天文台｜突破視野極限
以信義區城市為取景背景，以Find X9 Pro的 2 億畫素哈蘇長焦鏡頭搭配專業增距鏡，體驗強大的遠攝效果，以高達10倍光學變焦的堅強拍攝實力，讓城市之美盡收眼底。
5. 大師人像館｜還原本色之美
走進紅白燈管與鏡面交錯的光影空間，感受 Find X9 系列的人像攝影魅力。
「OPPO Find X9 系列｜哈蘇超越所見 Find Gallery」限時體驗空間
日期：11/22-11/30 每日12:00-21:00
地點：微風松高H&M前戶外廣場（台北市信義區松高路 16 號）
活動期間，完成深度導覽與指定任務，即可獲得由Find X9 Pro拍攝的大師人像拍貼照乙張、OPPO限定棉花糖乙份；再抽歐洲雙人來回機票。抽獎詳情依OPPO官方社群公告為主。
另，邁入創立30週年的Gamania橘子集團，把「Game × Mania」的狂熱基因全面升級，首度將玩心延伸至夜生活場景！以「不只遊戲，這橘有戲」為主題，打造結合創新科技與娛樂潮流的跨界內容展演。橘子集團攜手GAMA BEER，以及全台首創DIY調酒吧BLAH BLAH Bar，推出限定體驗「GAMA 30 NIGHT OUT 今晚來一橘 BLAH！」；即日起至11月30日，邀民眾在微醺氛圍間感受橘子30年的創意能量與不滅玩心。
GAMA 30 NIGHT OUT集結時下最Lit的潮流元素，不僅可以享受限定聯名特調，還能體驗復古Y2K拍貼與AI虛擬偶像占卜等趣味互動；週末夜更由人氣歌手jocelyn9.4.0、冰球樂團及廣播界解憂雜貨店馬克信箱等輪番登台，讓夜貓族一路嗨到深夜！11月20日開幕夜，橘子邀R&B派對靈魂人物J.Sheon化身「Night Out 派對玩家」，率先體驗特色展區與限定調酒。現場橘子也將30年的狂熱與創意化為一系列跨時代的沉浸式體驗，瞄準夜行玩家的打卡清單：
「不只遊戲 這橘有戲」時光影像特區：以跨螢幕影像與沈浸式聲光體驗打造品牌展區，呈現橘子多元娛樂版圖的精彩演進。象徵跨時代融合的復古凸面鏡更是潮流玩家必拍的打卡點！
GAMA 飛炫拍貼機：以自帶未來科技感的鏡面拍照裝置復刻Y2K經典「拍貼機」，搭配橘子旗下經典遊戲IP的主題相框，以及客製化貼圖、繪畫與簽名功能，全面滿足粉絲收藏慾！完成指定任務還能獲得100元BLAH BLAH Bar折扣兌換券（儲值滿500元即可折抵，兌完為止）。
小橘人派對牆：橘子品牌精神代表「小橘人」歷代造型首度大公開，一次看見橘子30年的進化。同時，橘子也於官網推出《任務啟動，立刻挑一橘！》AR濾鏡遊戲，邀玩家蒐集歷代小橘人配件、解鎖專屬AI風格照，完成挑戰還能抽GAMA BEER與多項限量好禮。
「GAMA 30 Night Out」將信義夜晚化作橘式創意舞台，於11/22、11/27、11/29舉辦品牌之夜，透過不同主題帶領粉絲穿越時空：
11/22 Y2K 復古金曲時光機：跟著音樂新勢力Jocelyn9.4.0、wannasleep、阿橘Ahh G以及台灣K-pop Cover新生代舞團Zoom In，一起重溫千禧年的金曲能量與復古舞步。
11/27 ACG 熱血狂歡派對：由馬克信箱開場，帶大家回顧學生時代的熱血遊戲記憶；接著由動漫推廣教主許君君熱唱經典神曲，搭配派對DJ醬哺少年連播動漫金曲，引爆二次元狂潮！
11/29 聽團仔最愛野台開唱：將音樂祭搬進信義區，由冰球樂團、Who Cares胡凱兒與粗大Band聯手，以復古科技元素與搖滾現場打造專屬聽團仔的懷舊派對之夜。
【GAMA 30 NIGHT OUT 今晚來一橘 BLAH !】活動資訊
活動日期：2025年11月21日（五）至11月30日（日）
星期日~星期四 15:00-22:00
星期五~星期六 14:00-23:00
活動地點：BLAH BLAH Bar (台北市信義區松高路12號A8-B1)
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
更多三立新聞網報導
一起上東區！2025臺北大巨蛋拾光祭開張 逛市集拍美照抽好禮
黑五折扣開搶！iPhone 17、三星旗艦狂砍7折
《LINE散步趣》來了！「走路」、「移動」成為高CP值累點方式
Google推出Nano Banana Pro 重點功能、使用方式一次看
其他人也在看
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 12 小時前
外資大撤退台積電重挫4% 大盤血崩近千點周線連三黑/鴻海OpenAI合作缺採購承諾 市場憂成「金主」股價挫/被動元件逆勢噴火 蜜望實金山電漲停最搶鏡｜Yahoo財經掃描
美股在強勁就業數據澆熄降息期待、聯準會10月會議紀錄偏鷹，以及市場對關稅與AI資本支出過熱的疑慮升溫下全面翻黑，四大指數重挫。道瓊工業指數下跌0.84%；標普500指數下跌1.56%；那斯達克指數下跌2.15%；費城半導體指數更重挫4.47%，反映投資人對半導體庫存、AI伺服器建置成本與企業支出周期的疑慮升高。科技股多數走弱，輝達財報雖亮眼但盤中由漲轉跌收黑3.15%，美光下殺逾10%、超微大跌近8%，向雲端服務商出租算力的CoreWeave與電腦儲存設備服務商Sandisk亦同步重摔，美股AI鏈全面遭到獲利了結。台積電ADR同步承壓，重挫拖累今日台股電子權值情緒。 亞股同樣全面走弱，日股大跌2.40%，韓股重挫3.79%，港股走弱2.38%，上證指數亦走跌2.45%，反映全球科技與出口產業鏈的避險氣氛持續升高。 台股今（21）日遭逢恐慌性賣壓重擊，終場大跌991.42點收26,434.94點，成交量5,508億元，周線連3黑、季線失守。權值股全面潰逃，台積電(2330)收跌70元至1385元、跌幅4.81%，鴻海(2317)下挫逾4.8%、日月光投控(3711)跌6%，聯發科(2454)亦收黑3.3%。盤面殺盤最重的記憶體族群崩跌，華邦電(2344)、南亞科(2408)、群聯(8299)、商丞(8277)全數被打到跌停，威剛(3260)、旺宏(2337)、力積電(6770)、十銓(4967)等跌幅集中6%～8%，成為今日重挫主因。反觀被動元件在銀膏、銅膏可能啟動漲價循環的題材帶動下，蜜望實(8043)、金山電(8042)強勢亮燈漲停，光頡(3624)、立隆電(2472)同步逆風走強，成為盤中少數亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 3 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 6 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 9 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 12 小時前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
「2類蔬菜」最髒！醫揭「除農藥秘訣」：吃香蕉、龍眼要先洗
不少人擔心蔬果洗不乾淨，農藥殘留可能危害健康。長庚醫院腎臟科醫師顏宗海提醒，蔬果營養豐富，富含維生素C與抗氧化物，有助於解毒，但若未清洗乾淨，可能吃下農藥，建議選擇當季蔬果、以流動水清洗、向可靠通路購買、高溫烹煮，有助於避免攝入農藥。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前