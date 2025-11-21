OPPO哈蘇大師鏡頭登陸信義區！體驗Find X9拿歐洲機票 橘子約你嗨起來

記者李鴻典／台北報導

體驗過或是入手了沒？OPPO表示，旅拍神機OPPO Find X9 系列自 10 月底上市以來，憑藉哈蘇全焦段大師影像與強大旗艦性能，上市首週即刷新 OPPO 歷代旗艦銷售紀錄。OPPO 於11月22日至11月30日於信義商圈打造「OPPO Find X9 系列｜哈蘇超越所見 Find Gallery」限時體驗空間。以Find X9 系列象徵全機靈魂的哈蘇鏡頭為設計亮點，化身為信義區最吸睛地標。場內匯集四位頂尖攝影師的大師之作，以不同視角詮釋Find X9 系列「超越所見」的影像美學，同時規劃多元互動展區，邀消費者實際上手Find X9 系列感受哈蘇全焦段影像實力與OPPO AI的科技魅力，展開一場探索未見之境的旅程。

OPPO於11月22日至11月30日於信義商圈打造「OPPO Find X9 系列｜哈蘇超越所見 Find Gallery」限時體驗空間。（圖／品牌業者提供）

於活動中體驗旅拍神機，完成指定任務即可獲得由Find X9 Pro拍攝的大師人像拍貼照、OPPO限定棉花糖；再抽歐洲雙人來回機票，邀消費者帶著旅拍神機延伸探索腳步，讓「超越所見」的旅程從台北出發，走向世界。

OPPO Find X9 系列限時體驗空間以產品核心技術為靈感，打造五大互動展區，從 2 億畫素哈蘇長焦鏡頭帶來的極致細節、哈蘇色彩調校與原色真彩鏡頭呈現的人像質感，到OPPO AI 智慧功能的高效應用，讓Find X9 Pro的旗艦影像與技術更貼近生活、啟發創作靈感。

OPPO Find X9系列限時體驗空間，邀民眾走進哈蘇全焦段影像與AI科技交織的探索旅程，感受突破視界的拍攝魅力。（圖／品牌業者提供）

1. 哈蘇攝影展｜探索大師視角

展出四位傑出攝影師的精選作品——國際級攝影大賽金獎得主陳承光、金馬影展合作攝影師柏麟 BO-LIN、多項國際攝影獎金牌得主 存摺，以及明星御用攝影師 Mr. Triangle 。四位攝影師以Find X9 Pro 拍攝大師之作，作品橫跨人文、城市與自然主題，透過光線、色彩與構圖語言，結合獨到的創作魅力，呈現影像背後的情緒與故事張力。

OPPO攜手四位頂尖攝影師，帶領觀者沉浸式感受作品的氛圍與脈動。（圖／品牌業者提供）

2. 微距探索站｜走進微觀世界

透過植栽佈景，取景於根莖細節、葉脈紋理與花瓣絨毛等微小元素，展現 Find X9 Pro 長焦微距的細膩表現力。支援最近 10 公分對焦距離，能捕捉肉眼難以察覺的細節之美，讓微觀世界清晰呈現於眼前。

3. AI 辦公桌｜解鎖高效辦公

在生活化的桌面場景中，可體驗OPPO AI便捷的影像與辦公功能，包括本次新增的「AI 記憶倉與一鍵閃記」等。無論是整理資訊、撰寫摘要或資料歸檔，Find X9 系列都能以流暢高效的操作體驗，讓學習、工作與創作更加輕鬆。

OPPO Find X9全系列搭載哈蘇大師影像調校功能與原色真彩鏡頭，輕鬆拍出細膩且自然的專屬質感人像。（圖／品牌業者提供）

4. 城市天文台｜突破視野極限

以信義區城市為取景背景，以Find X9 Pro的 2 億畫素哈蘇長焦鏡頭搭配專業增距鏡，體驗強大的遠攝效果，以高達10倍光學變焦的堅強拍攝實力，讓城市之美盡收眼底。

5. 大師人像館｜還原本色之美

走進紅白燈管與鏡面交錯的光影空間，感受 Find X9 系列的人像攝影魅力。

活動期間完成體驗空間深度導覽與指定任務，即可獲得由Find X9 Pro拍攝的大師人像拍貼照乙張、OPPO限定棉花糖乙份；再抽歐洲雙人來回機票。（圖／品牌業者提供）

「OPPO Find X9 系列｜哈蘇超越所見 Find Gallery」限時體驗空間

日期：11/22-11/30 每日12:00-21:00

地點：微風松高H&M前戶外廣場（台北市信義區松高路 16 號）

活動期間，完成深度導覽與指定任務，即可獲得由Find X9 Pro拍攝的大師人像拍貼照乙張、OPPO限定棉花糖乙份；再抽歐洲雙人來回機票。抽獎詳情依OPPO官方社群公告為主。

另，邁入創立30週年的Gamania橘子集團，把「Game × Mania」的狂熱基因全面升級，首度將玩心延伸至夜生活場景！以「不只遊戲，這橘有戲」為主題，打造結合創新科技與娛樂潮流的跨界內容展演。橘子集團攜手GAMA BEER，以及全台首創DIY調酒吧BLAH BLAH Bar，推出限定體驗「GAMA 30 NIGHT OUT 今晚來一橘 BLAH！」；即日起至11月30日，邀民眾在微醺氛圍間感受橘子30年的創意能量與不滅玩心。

J.Sheon體驗GAMA飛炫拍貼機。（圖／品牌業者提供）

GAMA 30 NIGHT OUT集結時下最Lit的潮流元素，不僅可以享受限定聯名特調，還能體驗復古Y2K拍貼與AI虛擬偶像占卜等趣味互動；週末夜更由人氣歌手jocelyn9.4.0、冰球樂團及廣播界解憂雜貨店馬克信箱等輪番登台，讓夜貓族一路嗨到深夜！11月20日開幕夜，橘子邀R&B派對靈魂人物J.Sheon化身「Night Out 派對玩家」，率先體驗特色展區與限定調酒。現場橘子也將30年的狂熱與創意化為一系列跨時代的沉浸式體驗，瞄準夜行玩家的打卡清單：

「不只遊戲 這橘有戲」時光影像特區：以跨螢幕影像與沈浸式聲光體驗打造品牌展區，呈現橘子多元娛樂版圖的精彩演進。象徵跨時代融合的復古凸面鏡更是潮流玩家必拍的打卡點！

橘子攜手BLAH BLAH Bar打造限定派對。（圖／品牌業者提供）

GAMA 飛炫拍貼機：以自帶未來科技感的鏡面拍照裝置復刻Y2K經典「拍貼機」，搭配橘子旗下經典遊戲IP的主題相框，以及客製化貼圖、繪畫與簽名功能，全面滿足粉絲收藏慾！完成指定任務還能獲得100元BLAH BLAH Bar折扣兌換券（儲值滿500元即可折抵，兌完為止）。

小橘人派對牆：橘子品牌精神代表「小橘人」歷代造型首度大公開，一次看見橘子30年的進化。同時，橘子也於官網推出《任務啟動，立刻挑一橘！》AR濾鏡遊戲，邀玩家蒐集歷代小橘人配件、解鎖專屬AI風格照，完成挑戰還能抽GAMA BEER與多項限量好禮。

橘子集團AI虛擬偶像宮祈緣為粉絲解籤、對症下「酒」，打造專屬夜貓族的科技系酒吧體驗。（圖／品牌業者提供）

「GAMA 30 Night Out」將信義夜晚化作橘式創意舞台，於11/22、11/27、11/29舉辦品牌之夜，透過不同主題帶領粉絲穿越時空：

11/22 Y2K 復古金曲時光機：跟著音樂新勢力Jocelyn9.4.0、wannasleep、阿橘Ahh G以及台灣K-pop Cover新生代舞團Zoom In，一起重溫千禧年的金曲能量與復古舞步。

11/27 ACG 熱血狂歡派對：由馬克信箱開場，帶大家回顧學生時代的熱血遊戲記憶；接著由動漫推廣教主許君君熱唱經典神曲，搭配派對DJ醬哺少年連播動漫金曲，引爆二次元狂潮！

11/29 聽團仔最愛野台開唱：將音樂祭搬進信義區，由冰球樂團、Who Cares胡凱兒與粗大Band聯手，以復古科技元素與搖滾現場打造專屬聽團仔的懷舊派對之夜。

GAMA BEER x BLAH BLAH Bar聯名特調大玩跨界創意。（圖／品牌業者提供）

【GAMA 30 NIGHT OUT 今晚來一橘 BLAH !】活動資訊

活動日期：2025年11月21日（五）至11月30日（日）

星期日~星期四 15:00-22:00

星期五~星期六 14:00-23:00

活動地點：BLAH BLAH Bar (台北市信義區松高路12號A8-B1)

