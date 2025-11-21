OPPO哈蘇大師鏡頭登陸信義區！Find X9 系列體驗空間限時登

OPPO Find X9。資料照



旅拍神機OPPO Find X9 系列自 10 月底上市以來，憑藉突破性的哈蘇全焦段大師影像與強大旗艦性能，上市首週即刷新 OPPO 歷代旗艦銷售紀錄，為了讓更多消費者親身體驗旅拍神機的非凡魅力，OPPO 於11月22日至11月30日於信義商圈打造「OPPO Find X9 系列｜哈蘇超越所見 Find Gallery」限時體驗空間。

以Find X9 系列象徵全機靈魂的哈蘇鏡頭為設計亮點，化身為信義區最吸睛地標。場內匯集四位頂尖攝影師的大師之作，以不同視角詮釋Find X9 系列「超越所見」的影像美學，同時規劃多元互動展區，邀請消費者實際上手Find X9 系列感受哈蘇全焦段影像實力與OPPO AI的科技魅力，展開一場探索未見之境的旅程。

廣告 廣告

此外，於活動中體驗旅拍神機，完成指定任務即可獲得由Find X9 Pro拍攝的大師人像拍貼照、OPPO限定棉花糖；再抽歐洲雙人來回機票，邀請消費者帶著旅拍神機延伸探索腳步，讓「超越所見」的旅程從台北出發，走向世界。

OPPO Find X9 系列限時體驗空間不僅僅是展示旗艦影像的舞台，更是一場探索生活的邀請。在繁忙的城市裡，OPPO 鼓勵每位用戶保持探索的精神，停下腳步、觀察、發現——用鏡頭記錄容易被忽略的美好，體驗「超越所見」的真實感動。

為了讓消費者深刻體驗 Find X9 系列在影像與AI功能上的全面進化，OPPO以產品核心技術為靈感，打造五大互動展區，從 2 億畫素哈蘇長焦鏡頭帶來的極致細節、哈蘇色彩調校與原色真彩鏡頭呈現的人像質感，到OPPO AI 智慧功能的高效應用，讓Find X9 Pro的旗艦影像與技術更貼近生活、啟發創作靈感。

更多太報報導

輝達總部有著落! 新壽拍板歸還北士科T17、T18地上權 「和平分手」價碼曝光

AI牽動能源！鴻海劉揚偉：電力等於算力等於國力 感覺核電政策有轉圜了