OPPO推萬元價位A6系列 用入門機款挑戰中高階規格？

記者李鴻典／台北報導

瞄準年初換機潮，許多用戶趁新的一年汰舊換新、為自己或家人購置新機，OPPO推出萬元內5G新機A6系列—包含萬元價位帶內兼備全方位體驗的A6s 5G、六千有找主打高性價比的A6x 5G。

OPPO推出A6s 5G，提供80W高效快充、IP69防護、影音體驗兼備的萬元價位帶首選。

延續普及領先科技的目標，OPPO表示，將多項過往多見於中高階以上機型的規格導入 A6 系列，包含系列最高80W SUPERVOOCTM超級閃充、7000mAh大電量、IP69防塵防水，並支援水下相機模式等越級規格；全系列並皆配備6.75吋120Hz 1125nits亮彩大螢幕，並以MediaTek Dimensity 6300處理器的效能，搭配直覺介面、多種便捷AI的ColorOS 15，帶來流暢穩定的使用體驗。

廣告 廣告

OPPO推出A6x 5G，入門實用，是六千有找的性價比之選。

OPPO A6s 5G提供奶霜白、可可棕兩種顏色，8GB+256GB售價NT$9,490元、6GB+128GB售價NT$7,990元，2月1日起於各大通路陸續上市；OPPO A6x 5G提供芋泥紫、莓果紫兩種顏色，4GB+128G一種容量，售價NT$5,990元，1月16日起於各大通路陸續上市；兩款機型將於OPPO體驗店、OPPO網路商店、三大電信商（中華電信、台灣大哥大、遠傳電信）、官方指定電商平台及經銷門市等官方指定合作通路販售，實際販售時間依各通路到貨為準。

OPPO A6s 5G：80W高效快充、IP69防護、影音體驗兼備的萬元價位帶首選

OPPO A6s 5G主打長續航與高效充電體驗，導入高階特有的80W SUPERVOOCTM超級閃充，搭配7000mAh大電量，不僅提供長效續航還能隨時快速回血；且電池強勁耐用，歷經5年仍可維持良好的電池健康度。

OPPO A6s 5G通過IP69防塵防水，加入水下相機模式，為拍攝帶來更多有趣的玩法。

機身通過IP69防塵防水，支援濕手操作功能，並加入水下相機模式，不僅使用安心無虞，更為拍攝帶來更多有趣的玩法；另配有5000萬畫素主鏡頭，滿足生活拍攝需求。

效能方面，搭載MediaTek Dimensity 6300處理器，可因應多工需求，搭配流暢的ColorOS 15，使用更穩定高效。螢幕則採用6.75吋120Hz 1125nits亮彩大螢幕，搭配機身的立體聲雙喇叭，影視體驗寬闊且具臨場感，還可開啟內建的300%超級音量模式，彷彿隨身自帶小音箱。

OPPO A6x 5G：入門實用，六千有找性價比之選

OPPO A6x 5G則以六千元內的價位帶，帶來更好入手的選擇；6.75吋120Hz 1125nits亮彩大螢幕提供流暢、清晰視野，MediaTek Dimensity 6300處理器加上內建ColorOS 15軟體帶來流暢使用，搭配6500mAh大電量，除可整日使用不擔心電量焦慮，透過反向充電功能，還能在外出時化身隨身電源，為耳機、智慧手錶等裝置補電。

OPPO A6x 5G芋泥紫。

在日常生活上，A6x 5G通過IP64防塵防水，支援濕手與手套螢幕觸控，通勤族、機車族即便雨水潑濺螢幕、戴著薄手套也能操作無虞。另搭配5000萬畫素清晰主鏡頭，輕鬆捕捉生活中的豐富細節

上市資訊

OPPO A6s 5G提供奶霜白、可可棕兩種顏色，8GB+256GB售價NT$9,490元、6GB+128GB售價NT$7,990元，2月1日起於各大通路陸續上市；OPPO A6x 5G提供芋泥紫、莓果紫兩種顏色，4GB+128G一種容量，售價NT$5,990元， 1月16日起於各大通路陸續上市；兩款機型將於OPPO體驗店、OPPO網路商店、三大電信商（中華電信、台灣大哥大、遠傳電信）、官方指定電商平台及經銷門市等官方指定合作通路販售，實際販售時間依各通路到貨為準。

此外，總部位於日本大阪的株式會社 I-ne，旗下極簡美妝家電品牌SALONIA，去年10月在日本唐吉訶德先行發售「無線離子夾」，上市後隨即受到熱烈討論，隨後於官方線上旗艦店、各大電商平台及日本全國家電量販店陸續販售，成為不少人赴日必買旅遊戰利品之一。

日本SALONIA無線離子夾外出造型與手機充電一機搞定，推出後吸引民眾赴日搶購。

SALONIA此款12mm無線離子夾以「四大亮點」成為不少人推薦必備美妝家電，包括充電式無線設計、可拆卸電池結構、兩段溫度設定並支援行動電源使用，滿足外出造型與旅行攜帶時的實際需求，也成為眾多台灣消費者赴日旅遊時的必購品項之一。

一次搞定造型與充電！SALONIA 無線離子夾 4 大亮點

1. 搭載「行動電源功能」，可為智慧型手機充電 ：

此款無線離子夾具備行動電源功能，能在緊急時刻能為手機補充電量，且在滿電狀態下，約可為手機提供 58% 的電力（充電或供電時，需使用官方隨附的充電線）。

2. 採用能緊密貼合髮絲的緩衝面板 ：

具備上下左右緩衝的面板，搭配前端 12mm 的細長設計，能牢牢夾住髮絲，非常適合用於外出的瀏海微調、髮尾線條整理，或是修整睡醒後的亂髮。

SALONIA無線離子夾電池可拆卸能攜帶上飛機。

3.開機約60 秒快速升溫，提供兩段溫度調節：

開機約 60 秒即可達到 100°C，大幅縮短等待時間，溫度可根據髮質與造型需求，在 140°C 與 180°C 兩段式切換，讓人在戶外也能快速進行造型。

4. 可攜帶登機 & 隨附收納保護蓋：

此款電池採可拆卸設計，因此可作為隨身行李帶上飛機。附帶收納保護蓋，便於攜帶。此外，產品附有專用保護蓋方便攜帶，且於實體店面銷售的版本更額外附贈專用耐熱收納袋（耐熱約 150°C）。

SALONIA 無線離子夾 (Cordless Straight Hair Iron)有白、色、粉紅、藍四色；價格 6,578 日圓（含稅）。電商平台： 官方線上旗艦店、Amazon、樂天市場、Yahoo!購物、Qoo10 等，以及日本全國家電量販店（部分門市除外）等陸續發售。

更多三立新聞網報導

台灣大辦5G抽這7國雙人旅遊 遠傳推大雙網加掛「影音絕配」方案

推動AI眼鏡應用創新 HTC展開VIVE Eagle AI Glasses開發者徵件計畫

聯發科技發表天璣9500s和天璣8500 強大功能搶先看

中華電辦Disney+指定方案飛美國享寵粉行程 凱擘攜韓國KT啟動AI數位服務

