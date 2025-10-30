OPPO攜手聯發科在台推Find X9 銷售目標看成長逾50％

OPPO今日在台發表Fine X9 系列。OPPO台灣總經理劉金(左三)說，OPPO今年前3季800美元以上的高階產品銷量年增超過5倍。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕 OPPO今日在台發表Fine X9 系列，OPPO台灣總經理劉金表示，Find X9 Pro與Find X9兩款機型，搭載2億畫素鏡頭、與聯發科技共同調校的天璣9500、攜手相機品牌哈蘇推出增距鏡套裝等，可望吸引專業攝影師、單眼相機消費者，在開拓新的用戶群體下，目標銷量比前一代成長50%以上。

OPPO今日Fine X9 系列發表會上，聯發科資深副總徐敬全到場站台。

OPPO台灣總經理劉金說，OPPO今年前3季800美元以上的高階產品銷量年增超過5倍，未來會持續推動中高階產品銷售。

劉金表示，OPPO台灣在上市前推出新品Find X9預約活動，兩週內即累計破萬名消費者參與，看好銷售動能，目標Find X9銷量比Find X8成長50%以上。

在通路布局方面，劉金指出，今年新增2家體驗店，目前在台灣總計有13家體驗店，預期未來3至5年在六都核心商圈持續擴展，讓消費者有更好的體驗。

就未來其他新手機品牌將進入台灣，劉金表示，目前台灣手機市場銷售量微幅下滑，但OPPO穩定微幅成長，銷售額則年增10%，對市場競爭有信心。而是否會引進子品牌進入台灣市場，他指出，目前專注OPPO品牌的經營與擴展，總部會統一規劃新品牌的布局。

