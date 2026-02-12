OPPO狂撒購物金！線上抽8888元紅利金、門市購機現折5000元

記者李鴻典／台北報導

迎接農曆新年， OPPO於即日起至2月28日止開跑新春活動，精選旅拍神機Find X9 系列、人氣爆款Reno15 系列，以及多款智慧穿戴產品，於線上、線下通路同步祭出大手筆優惠；OPPO網路商店主打天天抽近萬元紅利金、購機現折千元與智慧穿戴商品最低近半價折扣；OPPO體驗店則祭出購機抽人人有獎的千元紅包，最高現折NT5,000元，購機享禮贈或最高NT6,000元舊換新加碼。紅利金、購機禮等多種優惠一次疊加。

OPPO網路商店：天天抽近萬元紅利金、新機現折千元、智慧穿戴最低55折起

新春大撒幣！每日登錄最高抽NT8,888元紅利金：每日於OPPO網路商店登錄會員，即可抽NT8,888元、NT6,666元、NT888元等多種高額紅利金或專屬配件購物金。

OPPO 2026年節優惠開跑，線上天天抽最高NT8,888元紅利金、門市購機抽紅包最高現折NT$5,000元。

新機限定優惠！購機現折千元再享專屬禮贈、1元加購萬元智慧錶：

購買Find X9 系列，單機輸折扣碼現折NT1,000元，再送空拍機、保護殼；或可以1元加購Watch X（定價10,990）（兩者擇一享有）。購機登錄皆再享1年螢幕意外保障與1年延長保固。

購買Reno15 系列輸折扣碼現折NT1,000元，購指定機型最高再送配件購物金NT$2,000元、80W充電組，登錄再享1年螢幕意外保障與1年延長保固。

多款智慧穿戴商品最低近半價起，2月14日前購買再享情人節加碼：

Enco Air4：2月14日前於全館購機，即可享NT520元加購價（原價NT2,099元）。

Watch X：單入55折，優惠價NT$5,990元。兩入組合現折近萬元，優惠價NT$11,111元，2月14日前購買再享兩入優惠價NT$10,520元。

Watch X2：現折NT2,000元，優惠價NT$9,990元；2月14日前搭Buds 3 Pro組合購折扣近四千元，優惠價NT$9,520元。

Pad 3柔光版：現折NT4,000元，優惠價NT$13,990元；2月14日前加碼再折NT$1,314元，優惠價NT12,676元。購機再送NT200元紅利點數。

OPPO體驗店：購機抽千元紅包，再享專屬禮贈或高額舊換新加碼

新春紅包人人有獎、最高現折NT5,000元：於OPPO全台體驗店購買Find X9 系列、Reno15 系列，即可抽千元起的新春紅包，人人有獎，最高現折NT5,000元。

購機享新春好禮或高額舊換新加碼：

購買Find X9 系列，最高送配件購物金NT$5,000元，或持指定機型享舊換新最高NT$6,000元，再享1年螢幕意外保障與1年延長保固。

購買Reno15 系列，最高送配件購物金NT$2,000元、閃充充電組，或持指定機型享舊換新最高NT$3,000元，再享1年螢幕意外保障與1年延長保固。

體驗新機送好禮：至OPPO體驗店上手Reno15 系列潮流新機的影像魅力，完成指定任務即贈超商商品卡、OPPO限定小禮等。

OPPO會員獨享千元配件購物金：購買指定機款，即可於「我的OPPO」會員APP點數商城中，憑點數兌換最高NT2,000元配件購物金。

台灣大哥大為孩子帶來新年獻禮，電信獨家「myFirst Fone S3 SE 4G 兒童智慧手錶」，今(12)日推出「myFirst吉祥物mino小恐龍」農曆馬年限定數位內容，讓孩子除了享有精準定位、SOS一鍵求救等9大守護與陪伴功能以外，還有全新年節主題的超萌mino小恐龍開機畫面、動態桌布、上課模式提醒等；更有可愛財神、舞獅等自拍相框，讓孩子傳送充滿年味的自拍照向家人拜年！搭配指定4G月租方案，享專案價0元，即日起買就送myFirst錶帶一組，再加碼贈新年獻禮「mino小恐龍」原廠周邊商品。

台灣大哥大為孩子帶來新年獻禮，電信獨家「myFirst Fone S3 SE 4G兒童智慧手錶」，推出「myFirst吉祥物mino小恐龍」農曆馬年限定數位內容。

此外，除在行動裝置為孩子精選「myFirst Fone S3 SE 4G 兒童智慧手錶」，台灣大哥大亦積極發展兒童內容生態，旗下子公司MOMO親子台從傳統頻道，成功轉型走向提供IP整合與數位內容，近年更投入資源，投資包含於開展三週內即突破600萬票房的《航海王25週年特展》與《葬送的芙莉蓮特展》，以及預售票即衝破7.5萬張、開展三週參觀人數已超過5萬人次的《恐龍大復活 關渡探險樂園》等多場實體展覽，讓家長能帶孩子出遊觀展、留下美好回憶。

台灣大獨家「myFirst Fone S3 SE 4G 兒童智慧手錶」專為孩子小手腕量身打造，搭載1.4吋IPS觸控螢幕與僅53公克的輕盈機身，且產品設計刻意不內建遊戲、LINE，避免分心、確保隱私，同時提供「精準定位」等9大功能。

