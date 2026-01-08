OPPO科技潮玩所1/8-1/11限時登場 抽Reno15 Pro Max、歐洲雙人來回機票

記者李鴻典／台北報導

延續OPPO Reno15 系列的潮流影像熱潮，OPPO上週於BABYMONSTER演唱會週邊設置攤位，成為官方唯一指定拍照手機，吸引消費者體驗後，OPPO持續將Reno系列的潮流靈魂與創作精神，從產品延伸至生活場景，讓影像不只是規格表現，更成為年輕世代記錄自我、展現風格的日常語言。結合同級唯一最高2 億畫素主鏡頭、3.5倍長焦氛圍人像與5000 萬畫素100°超廣角前鏡頭等影像實力，Reno15 系列成為年輕族群在多元生活場景中，自由創作、怎麼拍都有型的最佳夥伴。

OPPO「科技潮玩所」打造百坪沉浸式體驗空間，台北三創限時登場。

瞄準年輕世代以影像記錄日常、喜愛展現個人風格的特質，OPPO以Y2K潮流文化、風格露營車等貼近GenZ生活語境的場景作為創作載體，即日起於全台北、中、南精華地段展開系列體驗活動，將影像體驗帶入不同城市的生活脈絡。

瞄準科技控聚集的精華場域台北三創生活園區，OPPO於即日起至1月11日，於三創十二立方廣場打造「O Fun Play Zone 怎麼拍都型」潮玩科技所，以繽紛多巴胺色系，結合Y2K潮流元素，打造佔地百坪的沉浸體驗空間，集結近幾個月上市的多款熱門產品，除全新Reno15 系列、智慧錶款Watch S，也同步展出廣受喜愛的Find X9旗艦系列，一次上手 OPPO 從哈蘇大師影像、潮流創作風格到智慧生態系的完整產品陣線，一鍵出大片，玩出百變風格。

OPPO Reno15系列以潮流影像串連GenZ世代#怎麼拍都型。

現場同步規劃多項互動活動，包含Reno15 系列出圈拼圖創意玩法、Find X9 系列遠距長焦拍攝、以及Watch S趣味運動體驗與60秒快速健檢，邀消費者在互動中，感受OPPO產品帶來的拍攝樂趣與智慧體驗，完成指定任務最高再抽Reno15 Pro Max！此外，1月10日及1月11日14:00-17:00，也分別邀人氣實況主赤鬼伯伯、妲妲到場，與粉絲們近距離互動同樂。

OPPO持續將Reno系列的潮流靈魂與創作精神，從產品延伸至生活場景。

於潮玩科技所活動期間，完成體驗任務，並至OPPO台北三創旗艦店購買Find系列及Reno15系列指定機型，加碼再贈隨身行動電源；數量有限，送完為止。於OPPO遠傳三創直營門市購買Reno15 系列，再送全聯禮券，加碼再抽知名品牌藍牙喇叭。

瞄準年輕世代喜愛展現個人風格的特質，OPPO打造Y2K潮流文化等貼近GenZ的場景，即日起於全台展開一系列體驗活動。

《O Fun Play Zone怎麼拍都型》潮玩科技所活動資訊：

地點：台北三創1樓十二立方廣場

日期：2026/1/8-2026/1/11

時間：12:00-20:00(平日)；12:00-21:00(週末)

1/10-1/25風格露營車啟程！《Reno15 Series 怎麼拍都型》Live感製造所 北中南週末登場

OPPO以風格旅拍與潮流露營為靈感，打造《Reno15 Series 怎麼拍都型》Live 感製造所，以風格露營車為行動拍攝空間，將於1月10日至1月25日週末巡迴台北、台中與高雄精華地段，將城市街頭化身沉浸式旅攝場景，邀喜愛拍照、旅遊與生活記錄的消費者感受Reno15 系列在各場景下 #怎麼拍都型 的創作魅力。完成指定任務，現場送好禮，再抽歐洲雙人來回機票。

OPPO打造《Reno15 Series 怎麼拍都型》Live 感製造所，以風格露營車為行動拍攝空間，將於1月10日至1月25日週末巡迴台北、台中與高雄精華地段。

《Reno15 Series 怎麼拍都型》Live感製造所 活動資訊：

台北｜華山金八廣場

日期：2026/1/10-2026/1/11

時間：12:00-18:00

台中｜草悟道Park2

日期：2026/1/17-2026/1/18

時間：13:00-20:00

高雄｜夢時代百貨水池廣場

日期：2026/1/24-2026/1/25

時間：13:00-20:00

