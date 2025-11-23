OPPO A6 Pro 5G 香港登場，6500mAh 電池 + IP69防護，超耐用
文章來源：Qooah.com
OPPO 2015年11月21日在香港正式推出 OPPO A6 Pro 5G，時尚的外觀，配備超大容量電池和極佳的使用體驗，全機擁有穩健的防護認證和防護設計，適用於工作、遊玩等每個場景。OPPO A6 Pro 5G 推出 8GB + 256GB 版本，售價為 HK$1999。
外觀方面，OPPO A6 Pro 5G 配備了金屬機身，採用了四邊極窄邊框設計，整體的厚度僅 8mm，最薄僅1.67mm，手機僅重185g，但做到了 93% 屏幕佔比。OPPO A6 Pro 5G 擁有恆星藍及珊瑚粉兩個配色可供選擇。
規格方面，OPPO A6 Pro 5G 搭載了聯發科天璣6300，配備了6.57吋 AMOLED 屏幕，解像度為1080 x 2374，擁有 120Hz 高刷新率，峰值亮度最高 1400nits，畫面清晰、流暢，各種場景都能適配。
OPPO A6 Pro 5G 配備了高密度石墨電池，擁有 6500mAh 大容量，OPPO A6 Pro 5G 電池容量比上一代提升 20%。根據測試，用戶可以流覽 YouTube 720p 影片最高達 20.6小時，屏幕關閉狀態通話最高達 40.3小時，WhatsApp 語音通話最高達 29小時。電池測試經過 1830次充電循環後，電池依然可以保持原始容量的 80% 以上，用戶使用超過五年也無須擔心，手機配備了 80W SUPERVOOC 快充技術，60分鐘即可充滿 100%。
鏡頭方面，OPPO A6 Pro 5G 的前鏡為 4P 鏡頭（1600 萬像素），擁有f/2.4 光圈、85°視場角；廣角鏡頭為5P鏡頭（5000 萬像素），擁有f/1.8 光圈、76°視場角，支援自動對焦；黑白鏡頭為 3P 鏡頭（200 萬像素），擁有f/2.4 光圈、89°視場角。
防護方面，OPPO A6 Pro 5G 保持 OPPO A 系的耐用品質，中框為金屬一體式，搭配泡棉同密封膠保護關鍵零件，擁有IP69 防水防塵認證，能夠防止各類液體，以及對抗惡劣環境入塵。外部使用了 AGC DT-Star D+ 玻璃，能夠防刮防撞，內部使用了 AM04 高強度鋁合金，可以承受 1000 次彎摺，保障主板等元件的安全性。
系統與智能方面，OPPO A6 Pro 5G 配備了旗艦級 ColorOS 15 系統，Trinity Engine 使得流暢和穩定性更強，Luminous Rendering Engine 保障用戶能享受到頂級平行動畫效果。OPPO A6 Pro 5G 在多場景連線中能夠保持穩定表現，AI LinkBoost 3.0 技術能夠智能識別、切換及強化網絡，使得手機信號更穩定，適配各種極端環境。AI LinkBoost 3.0 能夠偵測及優先處理遊戲期間流量，降低網絡延遲，手機還配備了專屬 AI Game 天線設計，對於向握機時信號受阻的情況進行優化，支援5G網絡，手機的遊玩體驗非常流暢。
