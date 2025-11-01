OPPO Find X9 系列台灣售價28990元起｜劉金：前期預購已破萬人

OPPO台灣稍早公開了全新Find X9 系列——Find X9 Pro與Find X9兩款機型台灣上市情報，其中Find X9 Pro主打OPPO首款 2 億畫素鏡頭、聯發科天璣9500，以及業界領先最高7500mAh超大電量；並攜手哈蘇推出專業增距鏡套裝。

＊完整實測已經上線，歡迎參考：

OPPO台灣總經理劉金Vincent表示，全新FIND X9系列在中國市場發表之後便深受市場期待，為了回應用戶支持，OPPO 台灣加速近幾代高階產品發表與上市節奏。此次 OPPO FIND X9 系列不僅是產品升級，更代表OPPO在行動市場影響力的再突破，因此在中國市場發表後，便爭取在第一時間引進台灣，希望能讓台灣市場用戶儘早體驗，用戶權益的部分也會加大力度。

跟上 vivo 台灣 X300 Pro 的「盲購計劃」，OPPO FIND X9 系列首波有近萬名粉絲支持，對此，劉金指出，其實從 OPPO FIND X8 系列直立式手機回歸後，市場反應就很好，首賣狀況比上一代提升45%，而今年 Q1~Q3 同期相比800美元（旗艦機）銷售就成長5倍，主要來源都是 OPPO Reno、FIND X 的產品，呼應去年整體實踐中高階產品邁進策略。

提及接下來的營運策略，劉金表示主要有三，第一就是盡量引進好的產品，這次FIND X9系列在中國市場發表後，台灣是率先領先其他市場引進的市場之一。其二是盡快扶植好用戶滿意度，做好用戶服務。其三是通路佈建，今年台灣重新增設兩家體驗店，上半年在高雄開設體驗店，下半年就是新竹巨城體驗店，讓體驗店來到13家。

比照全球佈局，劉金指出，未來核心戰局會放在體驗店上面，因為以今年來說中高階產品都在成長，然而市場競爭一直存在，包括新的品牌在台灣，所以OPPO台灣會盡量以把產品服務做好為優先，在產品方面，劉金對於包括聯發科的合作夥伴、粉絲們都很有信心。

OPPO在2021年6月宣布將OnePlus作為一個獨立品牌經營，然而與 POCO 跟小米類似，今年OnePlus又重回OPPO懷抱，產品策略跟海外拓展計劃，似乎也將有所改變，對此，劉金回應，目前台灣方面仍專注OPPO品牌經營，新品牌是否引進，會以總部規劃為主。

全新 OPPO FIND X9 系列搭載聯發科天璣9500旗艦晶片，採用 OPPO 與聯發科雙方合作開發的新一代潮汐引擎，主要針對手機面對重載多工的要求，實現更流暢的手機體驗。對此，聯發科資深副總徐敬全表示，聯發科天璣9500 這次再次在性能、能效、遊戲、AI為用戶帶來絕佳的體驗，並且受到第三方評測媒體給予最高評價，包括「最強移動光追」、「端側AI天花板」等等，他強調這是聯發科技迄今最強悍的天璣9500晶片，雙方聯合調校的OPPO潮汐引擎，將全面釋放手機的強大效能與影像處理實力。

OPPO Find X9 Pro提供霜月白、曜鈦灰兩種顏色，16GB+512GB售價NT$ 38,990 元；Find X9提供鈦銀、赤月、玄黑三種顏色，12GB+256GB售價NT$28990元；OPPO哈蘇專業增距鏡套裝售價NT$6,990元，將於即日起陸續於各大通路開賣。

因應Find X9 系列上市，OPPO也祭出一系列優惠活動，購機最高享破三萬大禮包回饋；上市首兩週末，也邀請到李晧禎、南珉貞、安芝儇、金娜妍等四大啦啦隊女神現身OPPO台北三創體驗店，熱力助陣新機上市開賣。此外，11月1日至2日也將登場呼叫音樂節，以「旅拍神機」的強大影像力成為官方指定拍照手機。

Find X9 系列即日起於OPPO體驗店、OPPO網路商店、官方指定電商平台（momo購物網、PChome 24h 購物、蝦皮購物、Coupang酷澎、神腦生活、遠傳friDay購物、myfone購物、Yahoo）、官方指定開放通路（地標網通、傑昇通信、桃園網通、洋蔥網通 Mobile）等官方授權通路率先開賣；11月1日起於中華電信、神腦國際、遠傳電信、台灣大哥大、指定電商平台（全電商、統一鮮拾網）等全通路開賣。各通路活動詳情請參閱附件。

OPPO台北三創旗艦店獨家祭出「11/1限時排隊交機加碼禮」統一超商禮券最高4,000元、三創會員再享限量雙人電影票，加上預約和上市等多項禮贈，最高共可享破NT30,000元超值好禮。

為Find X9 系列上市造勢，OPPO將於上市首兩週週末請到人氣啦啦隊女神熱力應援，11/1、11/2、11/8、11/9分別邀請到李晧禎、南珉貞、安芝儇、金娜妍，凡憑指定期間、指定通路購買Find X9 系列任一機型之憑證，即享女神合影、親簽生活照、現場四連拍等限量互動名額；購買手機、平板、耳機、手錶等任一指定商品，限量贈送與女神合影機會；詳情請依官方社群公告為準。

為了讓廣大消費者第一手體驗Find X9 系列「旅拍神機」的旗艦影像魅力，OPPO將以「官方唯一指定拍照手機」登場呼叫音樂節，將於現場設置體驗攤位，展示Find X9 系列、OPPO專業哈蘇增距鏡，邀請樂迷實際上手，以 2 億畫素哈蘇長焦鏡頭鎖定每個感動畫面。

地點：新北大都會公園

時間：11/1（六）- 11/2（日），每日12:00-22:00

OPPO 新竹巨城體驗店開幕

此外，隨著全台OPPO用戶持續成長，OPPO也積極佈點全台版圖，OPPO新竹巨城體驗店將於 11/1盛大開幕，為北台灣消費者打造全新感官體驗據點。歡慶新店開幕，開幕首日購買Find X9 系列，除了享有上市禮贈，也同享「加碼禮」 統一超商禮券最高NT3,000元。此外，11月每週六還有耳機限時限量買一送一、精選商品0元起標等多種好禮；詳情請依官方社群公告為準。