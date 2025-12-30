OPPO Reno15全系列一次看 2億畫素解鎖你的潮流拍攝力

記者李鴻典／台北報導

全新OPPO Reno15 系列日前於台灣市場首發登場，帶來Reno15 Pro Max、Reno15 Pro、Reno15 與 Reno15 F 四款機型，全系列延續OPPO Reno系列的潮流靈魂，以一襲靈感極光美學工藝登場。

OPPO Reno15系列輕旗艦。

Pro Max與Pro機型瞄準專業影像創作者，搭載同級唯一2億畫素主鏡頭、3.5 倍長焦氛圍人像、5000萬畫素100°超廣角前鏡頭及 4K HDR 錄影功能，在相似的旗艦規格下，分別搭載6.78吋、6.32吋螢幕，為大螢幕愛好者、或者偏好小手機但仍追求旗艦效能的用戶帶來單手旗艦之選。

Reno15 與 Reno15 F則為喜愛日常紀錄的用戶帶來更好入手的選擇，同樣提供5000 萬畫素主鏡頭與100°超廣角鏡頭，並分別搭配3.5X潛望式長焦鏡頭、微距鏡頭的多種玩法。並且在OPPO AI加持下，全系列提供獨家的出圈拼圖，以及AI慢動作實況照片等多種功能，進一步豐富創作手法。

OPPO Reno15系列出圈拼圖創意玩法。

全系列搭配最高6500mAh大電量，支援 80W SUPERVOOC™ 超級閃充，Pro Max機型上更加入 50W AIRVOOC™無線閃充；效能部分，在Pro Max與Pro機型上搭配MediaTek Dimensity 8450旗艦晶片，Reno15 與 Reno15 F則搭配高通高效能晶片，滿足日常操作、多工處理需求。並且，結合全新ColorOS 16中多種好用的AI功能輔助，提供更便捷的智慧生活體驗。

Reno15系列在影像、設計與效能全面升級，專為喜愛展現自我的年輕族群而生。

OPPO台灣總經理劉金Vincent說，OPPO在年底迎來最後一款新機Reno15 系列，並由台灣市場首發，展現OPPO對台灣用戶的重視。全新Reno15 系列，延續Reno一貫的潮流精神，再次帶來嶄新的風格設計，並首度將旗艦級2億鏡頭導入中高階Reno系列、於OPPO AI中發展出業界獨家的『出圈拼圖』等創意玩法。

OPPO也宣布將於2026年1月陸續登場多場實體活動，率先登場的是1/2-1/3小巨蛋的BABYMONSTER演唱會專屬攤位，邀粉絲們一起體驗Reno15 系列 #怎麼拍都型 的影像魅力。

0.6倍超廣角人像＋AI人像補光。

Reno15 Pro Max提供暮光金、夜漠棕兩色，12GB+512GB售價NT$24,990元；Reno15 Pro提供極光藍、夜漠棕兩色，12GB+256GB售價NT$20,990元；Reno15提供極光白、蒼穹藍兩色，12GB+512GB售價 NT$19,990元、12GB+256G售價 NT$17,990元，Reno15 F提供極光藍、蒼穹藍兩色，12GB+256GB售價 NT$14,990元，8GB+256GB售價 NT$13,990元。

Reno15 Pro Max、Reno15 Pro、Reno15日前已於官方通路、官方指定電商平台及經銷門市搶先開賣，並將於1月2日起於三大電信等全通路開賣，各電信商分別推出舊換新加碼折扣、限量禮贈、獨家抽獎等活動。

OPPO Reno15系列將於三大電信陸續開賣。

Reno15 F 於1月15日起於全通路陸續開賣。推出12GB+256GB與8GB+256GB容量版本，電信通路部分，8GB+256GB容量版本為台灣大哥大獨家販售；12GB+256GB容量版本可於各大電信門市（中華電信、台灣大哥大、遠傳電信）及其電商平台（台灣大哥大myfone購物、遠傳friDay購物、神腦生活）與神腦國際進行選購。實際通路銷售顏色與活動內容，以各通路公告為準。

0.6倍超廣角人像＋AI人像補光。

纖薄錶身、超長續航OPPO Watch S 指定通路最低享$3,990 加價購優惠 健康、性能一次到位

同步登場的全新智慧錶款OPPO Watch S，首度支援Android與iOS雙系統互聯，主打輕薄設計與日常健康管理，低至35 克的錶身搭配 1.46 吋高亮度螢幕，支援百種運動模式與 60 秒快速健檢，可即時監測心率、血氧、並整合近期身心狀態與睡眠等健康數據。日常使用續航可長達 10 天，並具備IP68 與 5ATM 防水等實用特性，兼顧日常生活與運動需求。

OPPO Watch S。

OPPO Watch S推出「星耀銀」、「幻影黑」兩種顏色，售價 NT$6,490元，已於各大通路開賣。即日起至 1月31日，於 OPPO體驗店、OPPO網路商店及指定電商平台購買並完成登錄，即享12 個月延長保固。於指定電信通路，搭配Reno15 系列指定機款及資費購買，再享最低NT$3,990元加購優惠。

Watch S整合近期身心狀態與睡眠等健康數據。

1/2-1/3 MONSTIEZ集合！跟著BABYMONSTER一起用Reno15 系列 #怎麼拍都型

結合Reno15 系列的潮流風格、以及BABYMONSTER的百變風格魅力，OPPO宣布將進駐BABYMONSTER台北場演唱會週邊攤位，將於1月2日與1月3日於台北小巨蛋2號出口登場，以風格拍貼與粉絲們一起熱力應援演唱會。不論有沒有搶到票的粉絲，都可以到OPPO攤位上以Reno15 系列拍下應援風格拍貼，體驗全新 Reno15 系列的影像與AI創作魅力。

活動資訊：

地點：台北小巨蛋2號出口

時間：2026/1/2(五) 14:00-20:00 及2026/1/3 (六) 12:00-18:00

