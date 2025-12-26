OPPO Reno15國際版來了！台灣市場首發登場、Watch S同步亮相

記者李鴻典／台北報導

OPPO宣布推出全新Reno15 系列，一次帶來四款新機——瞄準專業影像創作的大小螢幕旗艦Reno15 Pro Max、Reno15 Pro，以及喜愛日常紀錄、更好入手的Reno15、Reno15 F，並由台灣市場首發登場，展現對台灣用戶的重視。

OPPO Reno15系列國際版發表，輕旗艦規格瞄準Z世代族群。

全新Reno15 系列延續OPPO Reno系列的潮流靈魂，機身首創靈感極光美學工藝，隨手一拿盡展風格，並主打影像潮拍，全系列帶來最高2億畫素主鏡頭、3.5 倍長焦氛圍人像、首搭100°超廣角前鏡頭，並導入業界唯一出圈拼圖、螢幕補光等功能。在輕薄機身下，全系列搭配最高6500mAh大電量，並皆支援 80W SUPERVOOC™ 超級閃充的高效能。

廣告 廣告

Reno15系列機身首創靈感極光美學工藝。

Reno15 Pro Max提供暮光金、夜漠棕兩種顏色，以及12GB+512GB版本，售價NT$24,990元；

Reno15 Pro Max暮光金及夜漠棕。

Reno15 Pro提供極光藍、夜漠棕兩種顏色，以及12GB+256GB版本，售價NT$20,990元；

Reno15 Pro極光藍與夜漠棕。

Reno15提供極光白、蒼穹藍兩種顏色，12GB+512GB售價 NT$19,990元，12GB+256G售價 NT$17,990元；

Reno15極光白與蒼穹藍。

Reno15 F提供極光藍、蒼穹藍兩種顏色，12GB+256GB售價 NT$14,990元，8GB+256GB售價 NT$13,990元。

Reno15F極光藍與蒼穹藍。

此外，OPPO首度將智慧錶帶入萬元內價位帶，推出七千元有找的智慧錶Watch S，為用戶帶來更多選擇；全新OPPO Watch S擁有同級最纖薄機身，並提供60 秒全方位快速健檢與超過百種運動模式，更首度支援Andriod與iOS雙設備連接，讓iPhone用戶也能體驗到OPPO手錶帶來更便捷的使用體驗。OPPO Watch S 提供「星耀銀」、「幻影黑」兩種顏色，售價 NT$6,490元，即日起於 OPPO 體驗店、OPPO 網路商店及官方指定合作通路陸續開賣。

OPPO Watch S星耀銀。

Reno15 系列首搭2億畫素、業界唯一出圈拼圖、螢幕補光功能，Z世代專屬的動態感神機

瞄準專業影像工作者，Reno15 Pro Max與Reno15 Pro提供同樣優秀的鏡頭規格，於Reno系列上首搭 2 億畫素主鏡頭，採用Find X9 系列旗艦同款大感光元件，帶來媲美旗艦的成像；搭配5000萬畫素3.5X潛望式長焦鏡頭，輕鬆拍出氛圍感人像，並且在5000 萬畫素超廣角前鏡頭上支援到100°超廣角，不僅能解鎖多種具畫面張力的創意構圖，且自拍更顯臉小、自拍合影可容納更多人，搭配升級的合照演算法，多人合影畫面也清晰自然、不畸變，呈現真實的臉部比例與氛圍。

Reno15系列首搭2億畫素、業界唯一出圈拼圖、螢幕補光功能。

而以休閒潮拍與日常紀錄為定位的 Reno15 與 Reno15 F，則帶來 5000 萬畫素主鏡頭與100°超廣角鏡頭，並分別在Reno15上搭配3.5X潛望式長焦鏡頭、Reno15 F則搭配微距鏡頭，輕鬆滿足生活走拍、旅行探店、美食紀錄與好友合照需求。

瞄準GenZ喜愛記錄自我、打造個人風格，Reno15 系列針對用戶的前後拍攝需求持續優化補光功能；前鏡頭自拍時，可搭配業界唯一前置螢幕補光燈，提供多種光色選擇且可自訂亮度；後鏡頭拍攝時，搭配後置閃光燈以及升級的算法，可自然提亮膚色，即便在複雜光源下也能拍出自然且富細節的人臉。

影音創作上，Reno15 Pro Max、Reno15 Pro與Reno15 F支援4K HDR 錄影，採用Find系列同級防震，帶來穩定清晰的高畫質影片體驗，並提供多元的錄影方式：

超廣角前鏡頭錄影：0.6 倍超廣角視野可一次收進更多人物與背景，畫面更有張力，輕鬆拍出具潮流感的動態影像。

多景錄影：前後鏡頭、廣角與長焦鏡頭可同時錄製、無縫流暢切換。

硬體全面升級外，Reno15 全系列結合持續優化的AI 影像技術，透過智慧演算讓影像具動態感與個人風格：

AI 實況照片消除：除了過往的靜態照片消除，更支援到實況照片消除，畫面更乾淨聚焦。

AI 慢動作實況照片：將日常片段轉化為慢動作影像，營造生活電影感。

出圈拼圖：支援一次拼接2-9張靜態或動態2照片，突破單一畫面框架，打造更具活力的風格影像。

AI人像補光：即便拍攝當下光源環境不佳，也可針對曝光不足的人像照做後期優化，還原明亮、自然膚色效果。

從極光到晨曦，OPPO Reno15 系列以自然光影打造GenZ世代潮流美學

不僅用鏡頭捕捉世界風景，Reno15系列將旅途光影化為日常美學，全系列共推出五種色系。以「靈感極光美學工藝」打造「極光藍」與「極光白」獨特色彩光譜，呈現流動、細緻的光影層次。除極光的色彩語彙外，Reno15 全系列亦以更多世界景色延伸設計。Reno15 Pro Max「暮光金」如清晨日出升起時的暖金光芒，而「夜漠棕」則如映照沙漠夜色的深沈與力量；「蒼穹藍」如夜晚剛降臨的天空，深沉與安定。Reno15 以自然景致為靈感，將旅途光影轉化為潮流化的色彩表達，打造貼近GenZ世代品味的潮流美學。

在螢幕部分，Reno15 Pro Max與Pro機型分別搭載6.78吋、6.32吋，為喜愛大螢幕或小旗艦的用戶帶來不同選擇，Pro機型在輕旗艦規格下更帶來最輕187克3的輕量機身；Reno15與Reno15 F則分別搭載6.59吋與6.57吋大螢幕。全系列螢幕皆支援120Hz更新率，以及10.7億色的高色域，視覺精彩沉浸、滑動流暢；並通過 IP69 防塵防水、支援水中相機模式，日常使用安心無虞。

OPPO Reno15系列以自然光影打造GenZ世代潮流美學。

Reno15 全系列輕薄機身超大電量 旗艦效能滿載加持、OPPO AI智慧助攻日常

Reno15 系列以輕旗艦之姿搭載高效能晶片，Reno15 Pro Max與Reno15 Pro 系列採用 MediaTek Dimensity 8450處理器，具備更強大的處理與影像運算能力，從高效能手遊到複雜作業處理都能保持順暢；Reno15與Reno15 F則搭配高通高效能晶片，滿足日常操作、多工處理需求。

全系列搭配最高6500mAh大電量，並皆支援 80W SUPERVOOC™ 超級閃充，於Pro Max機型上更加入 50W AIRVOOC™無線閃充，高頻使用也能快速補電，長時間使用也不怕電量焦慮。

系統方面，Reno15 系列預載全新 ColorOS 16，「一鍵閃記&AI記憶倉」功能，可智慧識別螢幕當前內容，整理並歸檔至AI記憶倉；AI 工具箱中，整合語音摘記、通話摘要、即時翻譯等多種便捷功能，並透過與Gemini深度整合，還可跨應用協作，打造更直覺、聰明的使用體驗。

Reno15 Pro Max暮光金及夜漠棕。

OPPO Reno15 系列即日起於指定通路搶先上市

Reno15 Pro Max提供暮光金、夜漠棕兩色，12GB+512GB售價NT$24,990元；Reno15 Pro提供極光藍、夜漠棕兩色，12GB+256GB售價NT$20,990元；Reno15提供極光白、蒼穹藍兩色，12GB+512GB售價 NT$19,990元、12GB+256G售價 NT$17,990元，Reno15 F提供極光藍、蒼穹藍兩色，12GB+256GB售價 NT$14,990元，8GB+256GB售價 NT$13,990元。

Reno15 Pro Max、Reno15 Pro及Reno15 即日起於OPPO體驗店、OPPO網路商店、官方指定電商平台（momo購物網、PChome 24h購物、蝦皮購物、台灣大哥大myfone購物、遠傳friDay購物、神腦生活、Coupang酷澎、Yahoo、全電商、統一鮮拾）及經銷門市搶先開賣。1月 2 日起於全通路正式開賣，消費者可於各大電信門市（中華電信、遠傳電信、台灣大哥大）與神腦國際等官方授權通路進行選購。

各通路購機享多重優惠，凡於活動期間購買即享登錄抽平板、耳機與超商禮券；於OPPO體驗店及OPPO網路商店購買，享舊換新加碼或購機禮，指定機型舊換新最高加碼再折NT$4,000元，登錄再享螢幕意外保障與延長保固。購買Reno15登錄再送限量OPPO舞動極光禮盒，舊換新加碼與禮盒贈禮二擇一享有。

Reno15 F 於1月15日起於全通路陸續開賣。推出12GB+256GB與8GB+256GB容量版本，電信通路部分，8GB+256GB容量版本為台灣大哥大獨家販售；12GB+256GB容量版本可於各大電信門市（中華電信、遠傳電信、台灣大哥大）及其電商平台（台灣大哥大myfone購物、遠傳friDay購物、神腦生活）與神腦國際進行選購。實際通路銷售顏色與活動內容，以各通路公告為準。

Reno15系列上市首月指定通路活動方案。

OPPO Watch S 智慧腕錶

同級最輕薄機身，首度支援Andriod、iOS雙系統連接

全新 OPPO Watch S 智慧手錶，採用同級最輕薄的8.9mm 纖薄錶身與 35g 輕量工藝，讓佩戴零負擔。搭配 1.46 吋高亮度螢幕與濕手螢幕觸控，操作流暢不受環境限制。手錶支援 60 秒全方位快速健檢，隨時掌握心率、血氧及近期睡眠與身心狀態，並支援選擇超過百種運動模式，其中 11 種更提供深度專業監測，輕鬆追蹤訓練表現與個人健康，成為日常生活與運動的可靠夥伴。並且，更首度支援Andriod、iOS雙系統與設備連接，讓同時持有雙機或iPhone用戶，也能體驗到OPPO手錶的便捷功能。

七千元有找的智慧錶OPPO Watch S。

此外，Watch S 擁有超強續航表現，日常使用下續航長達 10 天，充電 10 分鐘即可使用一整天，讓日常使用無須擔心電力中斷。錶身採用耐磨不鏽鋼材質，並通過 IP68 防塵防水及 5ATM 防水測試，無論室內、戶外或水上運動都能安心使用，兼顧耐用與時尚。

OPPO Watch S，60秒全方位快速健檢。

七千有找Watch S將於即日起於各大平台陸續開賣

OPPO Watch S提供「星耀銀」、「幻影黑」兩種顏色，售價NT$6,490元，即日起於OPPO體驗店、OPPO網路商店、指定電商平台（momo購物網、PChome 24h 購物、蝦皮購物、Coupang酷澎）及指定電信門市陸續開賣，凡於指定通路購買，登錄再享延長保固。

OPPO Watch S幻影黑。

OPPO Watch S上市首月活動方案(12/26-1/31)。

更多三立新聞網報導

專屬可樂標、大師變焦環 小米17 Ultra徠卡版正式露面

小米17 Ultra來了！徠卡2億像素連續光學變焦 售價出爐

盤點7-ELEVEN十大網友敲碗成功爆品 「統一布丁牛奶雪糕」搶翻

2026年十大旅遊趨勢！81%台灣旅人願意展開「關係測試之旅」

