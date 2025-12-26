OPPO Reno15國際版來了！台灣市場首發登場、Watch S同步亮相
記者李鴻典／台北報導
OPPO宣布推出全新Reno15 系列，一次帶來四款新機——瞄準專業影像創作的大小螢幕旗艦Reno15 Pro Max、Reno15 Pro，以及喜愛日常紀錄、更好入手的Reno15、Reno15 F，並由台灣市場首發登場，展現對台灣用戶的重視。
全新Reno15 系列延續OPPO Reno系列的潮流靈魂，機身首創靈感極光美學工藝，隨手一拿盡展風格，並主打影像潮拍，全系列帶來最高2億畫素主鏡頭、3.5 倍長焦氛圍人像、首搭100°超廣角前鏡頭，並導入業界唯一出圈拼圖、螢幕補光等功能。在輕薄機身下，全系列搭配最高6500mAh大電量，並皆支援 80W SUPERVOOC™ 超級閃充的高效能。
Reno15 Pro Max提供暮光金、夜漠棕兩種顏色，以及12GB+512GB版本，售價NT$24,990元；
Reno15 Pro提供極光藍、夜漠棕兩種顏色，以及12GB+256GB版本，售價NT$20,990元；
Reno15提供極光白、蒼穹藍兩種顏色，12GB+512GB售價 NT$19,990元，12GB+256G售價 NT$17,990元；
Reno15 F提供極光藍、蒼穹藍兩種顏色，12GB+256GB售價 NT$14,990元，8GB+256GB售價 NT$13,990元。
此外，OPPO首度將智慧錶帶入萬元內價位帶，推出七千元有找的智慧錶Watch S，為用戶帶來更多選擇；全新OPPO Watch S擁有同級最纖薄機身，並提供60 秒全方位快速健檢與超過百種運動模式，更首度支援Andriod與iOS雙設備連接，讓iPhone用戶也能體驗到OPPO手錶帶來更便捷的使用體驗。OPPO Watch S 提供「星耀銀」、「幻影黑」兩種顏色，售價 NT$6,490元，即日起於 OPPO 體驗店、OPPO 網路商店及官方指定合作通路陸續開賣。
Reno15 系列首搭2億畫素、業界唯一出圈拼圖、螢幕補光功能，Z世代專屬的動態感神機
瞄準專業影像工作者，Reno15 Pro Max與Reno15 Pro提供同樣優秀的鏡頭規格，於Reno系列上首搭 2 億畫素主鏡頭，採用Find X9 系列旗艦同款大感光元件，帶來媲美旗艦的成像；搭配5000萬畫素3.5X潛望式長焦鏡頭，輕鬆拍出氛圍感人像，並且在5000 萬畫素超廣角前鏡頭上支援到100°超廣角，不僅能解鎖多種具畫面張力的創意構圖，且自拍更顯臉小、自拍合影可容納更多人，搭配升級的合照演算法，多人合影畫面也清晰自然、不畸變，呈現真實的臉部比例與氛圍。
而以休閒潮拍與日常紀錄為定位的 Reno15 與 Reno15 F，則帶來 5000 萬畫素主鏡頭與100°超廣角鏡頭，並分別在Reno15上搭配3.5X潛望式長焦鏡頭、Reno15 F則搭配微距鏡頭，輕鬆滿足生活走拍、旅行探店、美食紀錄與好友合照需求。
瞄準GenZ喜愛記錄自我、打造個人風格，Reno15 系列針對用戶的前後拍攝需求持續優化補光功能；前鏡頭自拍時，可搭配業界唯一前置螢幕補光燈，提供多種光色選擇且可自訂亮度；後鏡頭拍攝時，搭配後置閃光燈以及升級的算法，可自然提亮膚色，即便在複雜光源下也能拍出自然且富細節的人臉。
影音創作上，Reno15 Pro Max、Reno15 Pro與Reno15 F支援4K HDR 錄影，採用Find系列同級防震，帶來穩定清晰的高畫質影片體驗，並提供多元的錄影方式：
超廣角前鏡頭錄影：0.6 倍超廣角視野可一次收進更多人物與背景，畫面更有張力，輕鬆拍出具潮流感的動態影像。
多景錄影：前後鏡頭、廣角與長焦鏡頭可同時錄製、無縫流暢切換。
硬體全面升級外，Reno15 全系列結合持續優化的AI 影像技術，透過智慧演算讓影像具動態感與個人風格：
AI 實況照片消除：除了過往的靜態照片消除，更支援到實況照片消除，畫面更乾淨聚焦。
AI 慢動作實況照片：將日常片段轉化為慢動作影像，營造生活電影感。
出圈拼圖：支援一次拼接2-9張靜態或動態2照片，突破單一畫面框架，打造更具活力的風格影像。
AI人像補光：即便拍攝當下光源環境不佳，也可針對曝光不足的人像照做後期優化，還原明亮、自然膚色效果。
從極光到晨曦，OPPO Reno15 系列以自然光影打造GenZ世代潮流美學
不僅用鏡頭捕捉世界風景，Reno15系列將旅途光影化為日常美學，全系列共推出五種色系。以「靈感極光美學工藝」打造「極光藍」與「極光白」獨特色彩光譜，呈現流動、細緻的光影層次。除極光的色彩語彙外，Reno15 全系列亦以更多世界景色延伸設計。Reno15 Pro Max「暮光金」如清晨日出升起時的暖金光芒，而「夜漠棕」則如映照沙漠夜色的深沈與力量；「蒼穹藍」如夜晚剛降臨的天空，深沉與安定。Reno15 以自然景致為靈感，將旅途光影轉化為潮流化的色彩表達，打造貼近GenZ世代品味的潮流美學。
在螢幕部分，Reno15 Pro Max與Pro機型分別搭載6.78吋、6.32吋，為喜愛大螢幕或小旗艦的用戶帶來不同選擇，Pro機型在輕旗艦規格下更帶來最輕187克3的輕量機身；Reno15與Reno15 F則分別搭載6.59吋與6.57吋大螢幕。全系列螢幕皆支援120Hz更新率，以及10.7億色的高色域，視覺精彩沉浸、滑動流暢；並通過 IP69 防塵防水、支援水中相機模式，日常使用安心無虞。
Reno15 全系列輕薄機身超大電量 旗艦效能滿載加持、OPPO AI智慧助攻日常
Reno15 系列以輕旗艦之姿搭載高效能晶片，Reno15 Pro Max與Reno15 Pro 系列採用 MediaTek Dimensity 8450處理器，具備更強大的處理與影像運算能力，從高效能手遊到複雜作業處理都能保持順暢；Reno15與Reno15 F則搭配高通高效能晶片，滿足日常操作、多工處理需求。
全系列搭配最高6500mAh大電量，並皆支援 80W SUPERVOOC™ 超級閃充，於Pro Max機型上更加入 50W AIRVOOC™無線閃充，高頻使用也能快速補電，長時間使用也不怕電量焦慮。
系統方面，Reno15 系列預載全新 ColorOS 16，「一鍵閃記&AI記憶倉」功能，可智慧識別螢幕當前內容，整理並歸檔至AI記憶倉；AI 工具箱中，整合語音摘記、通話摘要、即時翻譯等多種便捷功能，並透過與Gemini深度整合，還可跨應用協作，打造更直覺、聰明的使用體驗。
OPPO Reno15 系列即日起於指定通路搶先上市
Reno15 Pro Max提供暮光金、夜漠棕兩色，12GB+512GB售價NT$24,990元；Reno15 Pro提供極光藍、夜漠棕兩色，12GB+256GB售價NT$20,990元；Reno15提供極光白、蒼穹藍兩色，12GB+512GB售價 NT$19,990元、12GB+256G售價 NT$17,990元，Reno15 F提供極光藍、蒼穹藍兩色，12GB+256GB售價 NT$14,990元，8GB+256GB售價 NT$13,990元。
Reno15 Pro Max、Reno15 Pro及Reno15 即日起於OPPO體驗店、OPPO網路商店、官方指定電商平台（momo購物網、PChome 24h購物、蝦皮購物、台灣大哥大myfone購物、遠傳friDay購物、神腦生活、Coupang酷澎、Yahoo、全電商、統一鮮拾）及經銷門市搶先開賣。1月 2 日起於全通路正式開賣，消費者可於各大電信門市（中華電信、遠傳電信、台灣大哥大）與神腦國際等官方授權通路進行選購。
各通路購機享多重優惠，凡於活動期間購買即享登錄抽平板、耳機與超商禮券；於OPPO體驗店及OPPO網路商店購買，享舊換新加碼或購機禮，指定機型舊換新最高加碼再折NT$4,000元，登錄再享螢幕意外保障與延長保固。購買Reno15登錄再送限量OPPO舞動極光禮盒，舊換新加碼與禮盒贈禮二擇一享有。
Reno15 F 於1月15日起於全通路陸續開賣。推出12GB+256GB與8GB+256GB容量版本，電信通路部分，8GB+256GB容量版本為台灣大哥大獨家販售；12GB+256GB容量版本可於各大電信門市（中華電信、遠傳電信、台灣大哥大）及其電商平台（台灣大哥大myfone購物、遠傳friDay購物、神腦生活）與神腦國際進行選購。實際通路銷售顏色與活動內容，以各通路公告為準。
OPPO Watch S 智慧腕錶
同級最輕薄機身，首度支援Andriod、iOS雙系統連接
全新 OPPO Watch S 智慧手錶，採用同級最輕薄的8.9mm 纖薄錶身與 35g 輕量工藝，讓佩戴零負擔。搭配 1.46 吋高亮度螢幕與濕手螢幕觸控，操作流暢不受環境限制。手錶支援 60 秒全方位快速健檢，隨時掌握心率、血氧及近期睡眠與身心狀態，並支援選擇超過百種運動模式，其中 11 種更提供深度專業監測，輕鬆追蹤訓練表現與個人健康，成為日常生活與運動的可靠夥伴。並且，更首度支援Andriod、iOS雙系統與設備連接，讓同時持有雙機或iPhone用戶，也能體驗到OPPO手錶的便捷功能。
此外，Watch S 擁有超強續航表現，日常使用下續航長達 10 天，充電 10 分鐘即可使用一整天，讓日常使用無須擔心電力中斷。錶身採用耐磨不鏽鋼材質，並通過 IP68 防塵防水及 5ATM 防水測試，無論室內、戶外或水上運動都能安心使用，兼顧耐用與時尚。
七千有找Watch S將於即日起於各大平台陸續開賣
OPPO Watch S提供「星耀銀」、「幻影黑」兩種顏色，售價NT$6,490元，即日起於OPPO體驗店、OPPO網路商店、指定電商平台（momo購物網、PChome 24h 購物、蝦皮購物、Coupang酷澎）及指定電信門市陸續開賣，凡於指定通路購買，登錄再享延長保固。
更多三立新聞網報導
專屬可樂標、大師變焦環 小米17 Ultra徠卡版正式露面
小米17 Ultra來了！徠卡2億像素連續光學變焦 售價出爐
盤點7-ELEVEN十大網友敲碗成功爆品 「統一布丁牛奶雪糕」搶翻
2026年十大旅遊趨勢！81%台灣旅人願意展開「關係測試之旅」
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 20 小時前 ・ 419
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 9
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 131
選我選我！鞏冠出席徐若熙加盟記者會 毛遂自薦要軟銀也關注他
體育中心／徐暐喆報導台灣投手徐若熙轉戰日本職棒軟銀鷹隊，在加盟記者會當中，中華職棒球員工會理事長吉力吉撈·鞏冠也特別錄製祝福影片，不過卻引起現場哄堂大笑。FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 2
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 65
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 12
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 42
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 48
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 1 天前 ・ 9
2026國運籤出爐！命理師警告「1事」：不要貪心
2026年國運籤出爐！命理專家小孟老師在YouTube頻道中發布一則影片，分享在松山奉天宮抽到的2026年國運籤是第二十五籤戊子籤，內容為「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何」。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 9
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 7 小時前 ・ 9
張文金主竟不只媽媽！疑有打工「郵局金流曝光」
社會中心／楊佩怡報導27歲嫌犯張文１９日在北捷、中山商圈一帶，投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，釀4死（含嫌犯）11傷的悲劇。隨著警方深入調查，張文在台北沒工作，警方追查金流發現張母近3年來，陸續匯款共82萬給張文生活。然而他戶頭裡卻有幾次的小額存款，目前還不知金流來源。此外，張文生前不僅砸近10萬元買電競筆電外，更訂閱血腥漫畫；因此警方懷疑，張文背後的金主恐不止張母一人。民視 ・ 1 天前 ・ 34
《基金》不到4年賺千萬！神人抱1支ETF網讚嘆
【時報-台北電】台股2025年多頭氣勢如虹，帶動槓桿型ETF表現驚人。23日PTT上出現一篇熱門文章「正二年報」，一名網友分享，2022年起，透過「定期不定額」方式布局元大台灣50正2(00631L)，不到4年時間，累計獲利正式突破1,000 萬元大關。該文引發鄉民熱烈討論，認為其「敢抱、不賣、持續投入」的心理素質，是普通投資人與千萬富翁的分水嶺。 原PO在文中表示，當初受財經達人大仁哥啟發，決定放棄傳統「原型ETF」需苦守 10 年的人生，轉而利用正二的2倍槓桿效應縮短財富累積時間；儘管期間經歷 2024年8月與今年4月的兩次市場大回檔，一度恐慌停損80萬元，但最終仍靠著「長期持有」熬過震盪。 分享之際，他也猜測，正二雖有崩盤更跌、盤整耗損、路徑相依向下等缺點，這些「爛事」仍會發生，但隨著量化寬鬆瘋狂印鈔，這些「爛事」發生的時段應會大幅縮短，取而代之的是「大漲小漲慢慢漲」。 至於未來會如何操作，原PO則透露，由於幸運買在相當低的價位，處於「打底完成了只要沒事躺著就好」的狀態，未來應是不用擔心黑天鵝大崩盤了，能夠更長期的持有；目前需要思考的，僅有股票現金比為5：1，不知是否需要再平衡。時報資訊 ・ 5 小時前 ・ 3
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 85
記憶體沒搶到就滾蛋！Google採購高層遭解雇 矽谷陷缺貨恐慌
記憶體搶貨潮白熱化，根據Wccftech報導，全球記憶體晶片市場正遭遇前所未有的供應危機，尤其高頻寬記憶體（HBM）與低功耗記憶體（LPDDR），在AI技術快速發展與算力需求暴增的推動下，供需嚴重失衡，甚至引爆科技巨頭之間的「搶貨大戰」，更傳出Google已有一名負責HBM採購的高階主管，因為沒有搶到足夠庫存遭到解雇。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
航班9成滿載、平均訪日9次！日本不甩中國「狂搶台灣旅客」…達人卻示警「這件事」
日本首相高市早苗先前因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。對此，日本部分地方政府與旅遊業者開始將目光轉向來自台灣的遊客，期望填補可能出現的旅遊缺口。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 11
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 4 天前 ・ 14
鴻喜菇別再直接丟進滾水煮！ 專家揭「1個NG動作」害鮮味、營養全流失
鴻喜菇因為料理方便、口感獨特，是許多菜餚中大受歡迎的食材。然而，在「汆燙鴻喜菇」這個步驟中，可能已經讓它的美味減半了。對此，蔬菜專家分享「烹調鴻喜菇時常見的意外陷阱」以及「讓鴻喜菇不流失營養、更加美味的料理方法」。 鴻喜菇不要「從滾水開始煮」才是正確做法 在超市裡隨時都能買到的鴻喜菇，無論是義大利麵、炒菜或湯品等各式料理，都相當好用。其中，作為料理前置步驟，「先汆燙」的做法也相當普遍。然而，把鴻喜菇放入已經滾沸的熱水中，其實是NG的。 風味與營養會流失？ 當鴻喜菇放入滾水中時，因為急劇的溫度變化，細胞容易破壞。因此，鴻喜菇原本的鮮味與香氣會隨著水分一同流失。此外，水溶性的維生素與營養素也會因此喪失，導致好不容易攝取的營養白白浪費。 最大限度引出鮮味的料理方法？ 那麼，要如何讓鴻喜菇的美味發揮到最大呢？ 1、從冷水開始煮煮鴻喜菇時，從冷水開始加熱是關鍵。藉由慢慢提高溫度，鴻喜菇的細胞較不容易破壞，鮮味也能被牢牢鎖在裡面。 2、蒸或炒除了汆燙之外，其他料理方式也很推薦： ．蒸：使用蒸鍋或微波爐，可以將鴻喜菇的鮮味與香氣緊緊凝縮．炒：用油炒的話，能引出鴻喜菇的香氣，享受彈牙的口感 3、不要把常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
林靜儀出局了？民進黨南投縣長神秘人選曝光
民進黨2026年南投縣長參選人選傳出重大變動，原本呼聲最高的衛福部次長林靜儀及立委羅美玲均被排除在名單之外。今（25）日傳出可能由一名出身草屯、目前在北部執業的醫師接棒投入選戰，為南投選情帶來新局面。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 108
張文面相曝光！命理師分析歪嘴心機重、易搬弄是非：恐招人怨
2025年12月19日，台北捷運台北車站及中山商圈發生一起重大隨機殺人事件，27歲的張文持刀攻擊路人，造成4人死亡（含嫌犯）、11人受傷。根據警方調查，張文的攻擊行為並非一時衝動，而是經過長達一年的精心策劃，警方發現他在一年前購買了煙霧彈及其他裝備。警方正在追查其資金來源，試圖了解他如何籌集資金來實施這一系列暴力行為。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 119