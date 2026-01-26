OPPO Reno15系列登陆香港，Reno15 Pro Max 同級拍攝稱王

文章來源：Qooah.com

OPPO 今日正式在香港推出 Reno15 系列，包括旗艦機型 Reno15 Pro Max 5G 以及入門級機型 Reno15 F 5G，全新系列主打「全方位創作夥伴」定位，首次搭載5000萬像素超廣角自拍鏡頭，並結合AI智慧工具與創作者導向的影像功能，重新定義了新一代創作工具的使用體驗。

Reno15 Pro Max 5G 首創的 5000萬像素超廣角自拍鏡頭，擁有100°廣闊視野，不僅能輕鬆容納團體合照或風景畫面。後置5000萬像素超廣角（f/2.0光圈）、2億像素主鏡（f/1.8光圈，OIS 防震）、5000萬像素潛望式長焦（f/2.8光圈，OIS防震）三鏡。

AI 智能編輯功能：

AI 閃光燈人像2.0：雙後置閃光燈提供柔和自然光線，前置螢幕閃光燈則讓低光自拍也能擁有自然光感。

AI 人像補光：智慧分析曝光不足、過度曝光或逆光場景，自動施加光影效果以藝術化增強影像。

彈出效果：可合併多張照片，創造主體躍出畫面的層次構圖，打造互動拼貼或跨時空故事。

AI 動態照片橡皮擦與慢動作：一鍵移除影片中不需要的物體，並透過AI插幀技術將普通動態照片轉換為電影感慢動作。

Reno15 Pro Max 5G 配備 6.78吋 120Hz 自適應螢幕，擁有極窄 1.15mm 對稱邊框。系列機種均支援 IP66、IP68 及 IP69 等級防塵防水，並搭載「濕手觸控」技術，確保在各種環境下操作無阻。

續航方面，Reno15 Pro Max 5G 配備 6,500mAh 電池及 80W SUPERVOOC 閃充，而 Reno15 F 5G 則配備 7,000mAh 大電池，確保長時間創作不間斷。

性能上，Reno15 Pro Max 5G 搭載聯發科天璣8450 平台，並由 AI HyperBoost 2.0 增強遊戲體驗，支援 120fps 穩定幀率。透過「AI LinkBoost 3.0」與專屬的「SignalBoost晶片X1」，更可將遊戲延遲降低高達84%。

OPPO Reno15 Pro Max

OPPO Reno15 F

OPPO Reno15 Pro Max 的價格為 HK$4499， Reno15 F 的價格為 HK$2799，均為 12GB + 512GB，各大零售商及電訊商 1月26日 正式發售。值得留意的是 Reno15 F 是國際版獨有，國行版並沒有發售，算是 OPPO 對國際市場的誠意作。