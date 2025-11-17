OPPO Reno15 系列亮相：星光蝴蝶結吸睛，Live Photo「出圈」拼圖玩味十足

OPPO 的銷量主力 Reno 產品線今日推出新一代機型 Reno15 系列，這次的設計和前代差別不大，但有一個呼應代言人宋雨琦的「星光蝴蝶結」版本。它背後有全息光刻工藝打造出的蝴蝶結底紋，能在玻璃上呈現出類似裸眼 3D 的效果，頗爲別緻吸睛。除此之外，新機也有藍、棕、金等顏色可選。其中 Reno15 輕至 187g 薄至 7.99mm，Reno15 Pro 重 205g，機身薄至 7.65mm，兩者都是 IP66 / IP68 / 69 防塵防水。

OPPO Reno15

Reno15 系列全系搭載聯發科天璣 8450 晶片，同時有 LPDDR5X RAM 和 UFS 3.1 儲存。Reno15 配備 6.32 吋 2,640 x 1,216 螢幕，Pro 款則用了 6.78 吋 2,772 x 1,272 吋面板，更新率均為 120Hz。電池各為 6,200mAh 和 6,500mAh，均支援 80W 有線充電，Pro 另有 50W 無線快充。新品正面都用了 50MP 自拍相機，後攝硬體相同，都是 2 億畫素廣角主攝、50MP 超廣角加 50MP 直立式 3.5X 望遠相機的組合。比較有意思的是，這兩款手機都支援 Live Photo「出圈」拼圖。你除了能將多張 Live Photo 拼接在一起外，還可利用 AI 智能辨識人像、寵物並單獨放大，從而達到「生命力溢出螢幕」的畫面效果。

Live Photo「出圈」拼圖

OPPO Reno15 和 Reno15 Pro 都可選擇 12GB / 16GB RAM 和 256GB / 512GB / 1TB 儲存，售價分別是人民幣 2,999 元起和 4,799 元起。目前它們已在大陸預售，其它地區的發售資訊有待公開。

