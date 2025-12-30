OPPO Reno15 系列四款新機來囉！同步登場 OPPO Watch S 統智慧手錶可連接雙系統

OPPO Reno15 系列正式在台灣市場首發登場，這次帶來 Reno15 Pro Max、Reno15 Pro、Reno15 以及 Reno15 F 四款潮流新機，全面瞄準 Z 世代對於影像創作與個性化表達的需求。新機標配最高 2 億畫素主鏡頭與業界首創的出圈拼圖功能，並搭載最高 6500mAh 超大電量與 80W SUPERVOOC 超級閃充，建議售價介於 NT$ 13,990 元至 NT$ 24,990 元之間。同步亮相的還有萬元以下首款支援 Android 與 iOS 雙系統互聯的智慧錶 OPPO Watch S，售價僅 NT$ 6,490 元。即日起於全台 OPPO 體驗店、官方網路商店以及 momo 購物網、PChome 24h 購物等各大通路搶先開賣，讓想要換機的消費者能即刻體驗最新科技。

這次 Reno15 系列在影像功能展現強大規格，針對專業創作需求，Reno15 Pro Max 與 Reno15 Pro 首度搭載 2 億畫素主鏡頭，並採用旗艦級大感光元件提升成像品質，搭配 5000 萬畫素 3.5 倍潛望式長焦鏡頭與 100 度超廣角前鏡頭，無論是拍攝張力十足的風景或氛圍感十足的人像都非常輕鬆。最特別的是業界唯一的前置螢幕補光燈，自拍時可以自訂多種光色與亮度，即便在昏暗環境也能拍出細節豐富且膚色自然的畫面。此外，全系列支援 4K HDR 錄影與旗艦級防震技術，並提供多景錄影功能，讓創作者能同時切換前後鏡頭，輕鬆製作高品質影音內容。

硬體效能與設計同樣出色，全系列引進靈感極光美學工藝，提供極光藍、極光白、暮光金、夜漠棕與蒼穹藍等豐富色彩選擇。螢幕部分支援 120Hz 更新率與 10.7 億色高色域，並具備 IP69 防塵防水能力，甚至支援水中相機模式。Pro 系列搭載 MediaTek Dimensity 8450 處理器，標準版則使用高通高效能晶片，應對手遊或多工作業都保持流暢。為了徹底解決電量焦慮，全系列內建最高 6500mAh 電池，除了支援 80W 超級閃充，Pro Max 機型更加入 50W AIRVOOC 無線閃充，機身重量最輕卻僅有 187 公克，兼顧輕薄手感與強大續航。

智慧應用方面，Reno15 系列預載全新 ColorOS 16 系統並深度整合 Gemini AI 技術，提供 AI 實況照片消除、一鍵閃記與即時翻譯等聰明功能，能智慧識別螢幕內容並自動整理歸檔。

同步推出的智慧腕錶 OPPO Watch S 則以 8.9mm 纖薄機身與 35g 輕量工藝吸引眼球，具備 60 秒全方位快速健檢與超過百種運動模式，且首度支援雙系統連接，讓 iPhone 用戶也能體驗便捷的穿戴生活。

這款手錶擁有長達 10 天的續航力，且具備 5ATM 防水與耐磨不鏽鋼材質，是日常穿搭與運動監測的理想夥伴。

目前的開賣活動相當豐富，只要在活動期間購機並完成登錄，就有機會抽中平板或耳機，指定通路還享有舊換新最高折抵 NT$ 4,000 元優惠及延長保固。

看完了這麼多厲害的規格與功能，你是不是也心癢癢想趕快上手試試看了？無論是追求強大拍照功能的旗艦款，還是高 CP 值的入門選擇，這次新機都展現出滿滿誠意，你最喜歡哪一種顏色或功能呢？

OPPO Reno15 系列四款新機來囉！